Nepečené kuličky a krájené cukroví vám usnadní vánoční přípravy

* 3 celá vejce

* 400 g polohrubé mouky

* 200 g krupicového cukru

* 200 ml vody

* 120 ml oleje

* 3 polévkové lžíce kakaa

* 1 prášek do pečiva

Náplň:

* 1 konzerva kondenzovaného mléka Salko

* 250 g másla

1. Den předem si připravíme hlavní surovinu na náplň. Plechovku s kondenzovaným mlékem vložíme do kastrůlku, zalijeme vodou a přivedeme k varu. Jakmile se začne voda vařit, ztlumíme plamen a pod pokličkou 2 hodiny vaříme. Necháme do druhého dne vychladnout.

2. Mouku smícháme s kakaem, práškem do pečiva a cukrem a přilijeme mléko, olej, vodu a vejce. Elektrickým šlehačem ušleháme. Hlubší plech vymažeme, vysypeme polohrubou moukou, nalijeme na něj těsto a pečeme v předehřáté troubě na 170 °C 20 až 25 minut.

3. Vyšleháme karamelizované kondenzované mléko se změklým máslem, potřeme jím vychladlý koláč a nakrájíme ho na stejně velké řezy.

Děrovaný koláč

* 450 g hladké mouky

* 1 prášek do pečiva

* 200 g cukru krupice

* 1 vejce

* 300 ml mléka

* 10 polévkových lžic oleje

* máslo a polohrubou mouku na vymazání

Kakaová poleva:

* 250 g hery

* 250 g cukru krupice

* 3 polévkové lžíce kakaa

* 6 polévkových lžic mléka

* 1 kakaový pudink

Pudinková poleva:

* 1 balíček citronového pudinku

* 500 ml mléka

* 50 g krupicového cukru

1. Mouku smícháme s práškem do pečiva a cukrem. Přilijeme mléko, vejce, olej a vyšleháme. Těsto nalijeme na vymazaný a vysypaný plech. Pečeme v předehřáté troubě na 160 °C 25 minut. Do teplého koláče uděláme druhou stranou vařečky díry.

2. Na polevu rozpustíme tuk s cukrem, přidáme mléko a promícháme s pudinkem. Přivedeme k varu a vaříme do zhoustnutí - mírně vychladlý jej nalijeme na koláč. Připravíme si druhý pudink dle návodu na obalu a zchladlý ho nalijeme na koláč, rozetřeme a nakrájíme na kostky.

Kakaové řezy s kokosem

* 300 g polohrubé mouky

* 180 g krupicového cukru

* 250 g hery

* 50 g kakaa

* 1 zakysaná smetana

* 3 vejce

* 1 prášek do pečiva

Na ozdobu:

* 100 g strouhaného kokosu

* 100 g másla

* 75 g moučkového cukru

1. Mouku smícháme s kakaem, cukrem a práškem do pečiva a pomalu do směsi zašleháme změklou heru, vejce a přiléváme zakysanou smetanu. Když je těsto dostatečně promíchané, nalijeme jej na hlubší plech vymazaný máslem a vysypaný polohrubou moukou. Vložíme do trouby předehřáté na 170 °C a pečeme asi 25 minut.

2. Mezitím smícháme kokos s cukrem a krátce směs orestujeme na suché pánvi. Upečený korpus necháme vychladnout. Kokos smícháme s máslem a směs rozetřeme na korpus. Před podáváním krájíme na kostky.

Rychlé polevy na lité koláče

BÍLKOVÁ POLEVA

* 450 g moučkového cukru

* 3 bílky

* 5 polévkových lžic horké vody

Prosátý moučkový cukr smícháme s bílky a horkou vodou. Směs třeme vařečkou nebo elektrickým šlehačem tak dlouho, dokud poleva nezhoustne a nezbělá. Aby poleva nevysychala, překryjeme ihned misku potravinovou fólií. Samotná bílková poleva je sněhobílá, ale můžeme ji obarvit také potravinářskými barvami.

KÁVOVÁ POLEVA

* 360 g moučkového cukru

* 8 polévkových lžic silné kávy

* 2 kávové lžičky másla

Moučkový cukr prosejeme do misky. Máslo necháme na mírném ohni rozpustit. Do prosátého cukru za stálého šlehání přiléváme tuk a horkou kávu. Polevu třeme tak dlouho, dokud není hladká a jemná. Kávovou ledovou polevou ihned zdobíme moučníky a necháme ji zaschnout.

Snadné nepečené: 10 druhů bonbonků

Takovou bonboniéru nekoupíte v žádné cukrárně, nic vám ale nebrání, abyste si ji vyrobili doma. Vybrali jsme pro vás recepty na domácí bonbony, které budete mít hotové raz dva.

Kuličky se skořicí

* 60g másla

* 100 g perníku

* 80 g moučkového cukru

* 1 vanilkový cukr

* 3 polévkové lžíce silné černé kávy

* skořice a moučkový cukr na obalení

Perník najemno semeleme. Přidáme změklé máslo, moučkový a vanilkový cukr. Směs promícháme a postupně přidáváme kávu. Vypracujeme v hladké těsto a necháme v lednici odležet. Z těsta tvoříme kuličky, které ihned obalujeme ve skořicovém cukru a skládáme do papírových košíčků. Necháme v lednici ztuhnout.

S višní a griotkou

* 100 g čokolády na vaření

* 50 g ztuženého tuku

* 3 polévkové lžíce griotky

* 50 g strouhaných vlašských ořechů

* 50 g strouhaných lískových ořechů

* višňový alginát na naplnění

* čokoládová rýže na obalení

Čokoládu rozpustíme, smícháme s tukem a přimícháme nastrouhané ořechy. Těsto dobře promícháme, ochutíme griotkou a necháme v lednici ztuhnout. Kuličky višňového alginátu obalíme v těstu a vytvarujeme do bonbonků. Obalíme v čokoládové rýži a necháme v lednici ztuhnout.

Plněné vaječným likérem

* 160 g piškotů

* 160 g moučkového cukru

* 60 g másla

* 2 polévkové lžíce rumu

* 2 polévkové lžíce mléka

* 2 polévkové lžíce kakaa

* vaječný likér na naplnění

* cukr krystal na obalení

Nastrouhané piškoty smícháme s cukrem a kakaem. Přilijeme rum a přidáme změklé máslo. Těsto dobře promícháme a podle potřeby přilijeme mléko. Propracujeme a necháme v lednici odležet. Z těsta tvoříme kuličky, do kterých uděláme prstem díru a nalijeme do ní vaječný likér. Opatrně zabalíme a obalíme v krystalovém cukru. Kuličky přendáme do papírových košíčků a necháme je v lednici ztuhnout.

Marcipánové s mandlemi

* 150 g marcipánu

* 20 g loupaných mandlí

* 50 g bílé čokolády

* 30 g ztuženého tuku

* mandlové plátky na obalení

Marcipán propracujeme rukou a rozdělíme na 30 dílů. Do středu každého dílku vložíme oloupanou mandli, zabalíme a utvoříme kuličky. Bílou čokoládu rozpustíme, přidáme tuk a rozehřejeme. Kuličky namáčíme v čokoládě a obalíme v plátcích mandlí. Naskládáme na mřížku a necháme čokoládu ztuhnout. Bonbony vkládáme do papírových košíčků.

Bonbony s kakaem

* 1 dl vody

* 100 g krystalového cukru

* 220 g piškotů

* 4 polévkové lžíce citronového sirupu

* 60 g másla

* 1 polévková lžíce kakaa

* 50 g mletých lískových ořechů

* nastrouhaná čokoláda na obalení

Cukr smícháme s vodou a směs svaříme. Do vychladlé směsi přimícháme najemno nastrouhané piškoty, citronový sirup, změklé máslo a kakao promíchané s mletými lískovými ořechy. Dobře promísíme a necháme v lednici odležet. Z těsta tvoříme kuličky nebo jiné tvary a ihned obalujeme v nastrouhané čokoládě. Přendáme do papírových košíčků a uložíme do lednice na ztuhnutí.

S lískovým ořechem

* 120 g másla

* 120 g moučkového cukru

* 1 vanilkový cukr

* 1 polévková lžíce kakaa

* 2 polévkové lžíce rumu

* 120 g strouhaných lískových ořechů

* lískové ořechy na naplnění

* strouhané lískové oříšky na obalení

Oba cukry smícháme s kakaem a nastrouhanými ořechy, máslem, rumem a propracujeme. Necháme v lednici odpočinout. Tvarujeme kuličky, do středu vtlačíme lískový oříšek a obalujeme ve strouhaných oříšcích.

S kokosem a sektem

* 240 g moučkového cukru

* 100 g strouhaného kokosu

* 80 g másla

* 2 polévkové lžíce sektu

* moučkový cukr na obalení

Moučkový cukr smícháme s kokosem a změklým našlehaným máslem. Dobře promícháme a přilijeme sekt. Necháme v lednici hodinu odležet. Z těsta tvoříme kuličky, které obalujeme v moučkovém cukru a skládáme do papírových košíčků.

Bonbony s mátou

* 80 g másla

* 30 g moučkového cukru

* 1 kávová lžička vanilkového cukru

* 3 polévkové lžíce mátového likéru

* 4 kostičky mléčné čokolády

* kakao na obalení

Změklé máslo smícháme s moučkovým a vanilkovým cukrem, přilijeme mátový likér a nastrouhanou čokoládu. Směs dobře propracujeme. Zabalíme do fólie a necháme v lednici odležet. Z těsta tvoříme kuličky a obalíme v kakau. Bonbony skládáme do košíčků a necháme v lednici ztuhnout.

Se sušenými švestkami

* 100 g másla

* 35 g moučkového cukru

* 7 sušených švestek

* 40 g piškotů

* 1 kávová lžička rumu

* 1 polévková lžíce švestkových povidel

* nasekané lískové ořechy na obalení

Máslo lehce vyšleháme a přidáme moučkový cukr a nastrouhané piškoty. Přimícháme rum, povidla a najemno nakrájené švestky. Vše promícháme a necháme v lednici odležet. Z těsta tvoříme kuličky a obalíme v nasekaných lískových ořeších a přendáme do papírových košíčků a necháme ztuhnout v chladu.

Kávovo-ořechové bonbonky

* 1 dl silné černé kávy

* 150 g cukru krystal

* 150 g mletých lískových ořechů

* piškoty na zahuštění

* kakao a moučkový cukr na obalení

Lískové ořechy najemno semeleme, přidáme cukr a postupně přidáváme kávu. Hmotu dobře promícháme, pokud bude příliš řídká přidáme strouhané piškoty. Necháme v lednici hodinu odležet. Z těsta tvoříme kuličky nebo jiné tvary a obalujeme v kakau, které jsme promíchali s trochou moučkového cukru. Bonbony přendáme do papírových košíčků.