Neonová hříva v barvě duhy. Nový trend zaplavuje ulice

Všechny milovnice extravagantních vlasových trendů nadcházející sezona jistě potěší. Do módy přišly kombinace zářivých neonových barev. Zatímco ještě před několika lety to byla výsada pouze vyznavačů alternativních životních stylů, dnes už je to jeden z běžných způsob, jak si zpestřit vzhled.

„Za poslední tři roky se jedná o postupně se rozvíjející trend. V Čechách jsem se s podobnými odstíny setkal poprvé zhruba před dvěma roky,“ říká kadeřník ze studia Bomton Brumlovka Jakub Marek.

Podle něj se výrazná barva hodí pro každého, kdo je odvážný. Důležité je zvolit vhodný odstín k typu pleti, ale i celkové vizáži a stylu. Jisté je, že to není nic pro konzervativní povahy. Na tento výstřelek si zpravidla troufají kreativci, lidé z módního či uměleckého průmyslu a mladí lidé, kteří nemusejí řešit, že by to mohlo jejich nadřízeným vadit.

„Aktuální trendy v oblasti pastelových a neonových odstínů směřují do kombinací matných studených tónů s výraznějšími živějšími odstíny. Kombinace přitom nelze vytvářet zcela nahodile, ale vybrané tóny musí vždy vykazovat nějakou harmonii, soulad a vzájemné působení obou prvků zvoleného barevného looku,“ popisuje kadeřnice Dominika Reslerová z Paul Mitchell® Academy.

Vlasy několika barev

Právě na první pohled nesourodé barevné kombinace jsou ve výsledku velmi efektivní podívanou. Jsou na sebe napojeny tak, aby přecházely jedna v druhou a vytvářely dojem přirozeného přechodu. „Bílé, šedivé, pastelově růžové tóny se pro letošní rok proměnily v kombinace matné zelené, kouřově fialové, denimově modré s teplými blond odstíny, například lososovým či petrolejovým. Tyto odstíny jsou obvykle zakomponovány do výsledné vizáže v podobě barvicích technik balayage a přírodního zesvětlení,“ říká Dominika Reslerová.

A jak složité je takové barvy na hlavě vytvořit? „Všechny tyto barvy se aplikují na vlas, který je odbarvený. Ať už je to celá hlava, proužky, nebo ombré,“ vysvětluje kadeřnice Petra Měchurová. Právě zesvětlování je v tomto případě asi ten nejnáročnější proces. Proto je vhodné se svěřit do péče odborníků, kteří přesně vědí, jaký postup zvolit, aby byl výsledný efekt co nejlepší. Při domácím odbarvování byste si mohli vlasy zničit.

Pozor na slunce i chlor

Ani následná péče by se neměla podceňovat. Vlasy jsou po náročném barvení křehčí a sušší, proto je třeba používat vedle kvalitního šamponu a kondicionéru i hydratační produkty. Jednou za měsíc je vhodné podstoupit hloubkovou kúru, která vlasy vyživí. „Pro delší trvanlivost ve vlasech je dobré používat šampon i péči na barvené vlasy, které dokážou vlas zafixovat na delší dobu. Pozor také na slunce, chlor či mořskou vodu, kvůli kterým se snáze vymývá a mění odlesky,“ radí Petra Měchurová.

Je však nutné si uvědomit, že tyto neonové barvy se stejně během dvou až čtyř týdnů vymyjí. Jejich intenzita slábne po každém umytí. To však může být paradoxně i výhodou, protože díky tónovacím přípravkům lze vyzkoušet více barev či odstínů. „Pro opravdu sytý a svěží efekt je dobré tónovat vlasy každé dva týdny. Barvy jsou totiž přímé pigmenty, které nejsou vyvinuty žádnými peroxidy a obaluji vlas jen z povrchu, tudíž nastává vymývání,“ upozorňuje Jakub Marek.