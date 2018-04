Neodpírejte dětem sexuální výchovu

Co by měly děti kdy znát? 4 roky

• předškolní dítě má umět správně pojmenovat pohlavní orgány

• mělo by vědět, jak vzniká miminko a jak se dostane na svět, vědět, co je porod, novorozenec, těhotenství a jak se o miminko starat

• mělo by znát rozdíl mezi ženskou a mužskou rolí

• rodiče by ho měli poučit o tom, jak se bránit sexuálnímu zneužití a že je nutné takovou skutečnost sdělit rodičům 8 let

• připravujte dítě na změny, které ho v budoucnu čekají

• vysvětlete mu, co je to menstruace a poluce

• hovořte s ním o autoerotice, ujistěte je, že prováděna v soukromí je v naprostém pořádku

• protože děti mají tendenci srovnávat se s vrstevníky, poukážeme na fakt, že vývoj je individuální, aby neztrácelo sebevědomí v případě, že se odchyluje od většiny 12 let

• dítě by mělo mít přehled o možnostech antikoncepce, mělo by vědět, jak se nasazuje kondom

• poučte ho o pohlavně přenosných chorobách a o jejich prevenci

• jelikož můžeme předpokládat, že některé děti už v tomto věku mají sexuální styk, musí vědět o trestnosti takového počínání před patnáctým rokem

• mluvte s nimi o různých technikách milování, zmíníme se o sexuálních odchylkách Rada na závěr: Pokud se vás dítě zeptá kdykoli na cokoli jiného, co se sexualitou souvisí, snažte se mu odpovědět adekvátně jeho věku.