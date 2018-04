VIDEO: Osudová žena, kvůli níž se král vzdal své koruny

Když jí bylo pět měsíců, zemřel její otec. Matka Alice se musela spolehnout na velkorysost neochotných, leč bohatých příbuzných z otcovy strany.

V roce 1911, když bylo Bessie patnáct let, začala chodit do pokračovací školy pro mladé dámy, jedné z nejdražších ve státě. Bessie byla pilná studentka, protože si hodlala pořídit bohatého a vlivného manžela. Zároveň si uvědomovala, že jméno Bessie tak trochu kazí její image. "Bessy, to je jméno leda tak pro domácí zvíře."

Začala proto užívat svoje druhé jméno: Wallis. Čile se účastnila nejrůznějších společenských akcí a hledala muže, které by jí pomohl dosáhnout vysněného společenského postavení. "Věděla jsem, že jsem se zamilovala. Byla to láska na první pohled, ale bezhlavá a naprosto bezvýhradná."

Manžel, pilot od námořnictva Winnfried Spencer, však Wallis při svém opileckém řádění bil a urážel, vláčel ji po bytě a zamykal, načež se odebral na flám a vracel se k ránu. Wallis neměla moc možností, jak tuto situaci řešit. Tehdejší společnost se totiž měla až příliš na pozoru před rozvedenými ženami. Přesto v zimě roku 1920 Wallis svého manžela opustila, k rozvodu ale zatím nedošlo.

Odstěhovala se do Washingtonu, kde začala společensky žít. Manžel, kterého přeložili do Hong Kongu, byl plný výčitek svědomí a lítosti a své ženě psal dopisy, ve kterých ji prosil, aby se k němu vrátila. Wallis se nechala přesvědčit a v červenci 1924 podnikla cestu na Dálný východ. Netrvalo však dlouho a všechno bylo ve starých kolejích. Jednoho dne ji zbil natolik, že jí způsobil vnitřní krvácení. Jiná možnost než rozvod nepřicházela v úvahu.

První manžel násilník, druhý boháč

Vánoce roku 1926 strávila v New Yorku s přáteli, kteří ji představili Ernesta Simpsona, ředitele společnosti British Shipping. Wallis z něho sice nebyla bůhvíjak nadšená, ale přitahovalo ji jeho bohatství. "Zalíbil se mi. Už se nechci po zbytek života někde harcovat, nechci bojovat o svoje místo na světě chudá a opuštěná." Tentokrát se rozhodla pro manželství z rozumu. Očekávala stálost. A peníze.

Wallis a Ernst se brali v Londýně 21. července 1928 a se spoustou služebnictva se usadili v pohodlném domě ve vlivné čtvrti. Wallis si ihned začala vytvářet nové společenské zázemí. Na své večírky zvala jen ty nejzajímavější hosty a podávaly se ty nejvybranější lahůdky a později i koktejly. Velmi záhy vešla ve známost jako vynikající hostitelka s vybraným vkusem a stylem. Slavný je její výrok: "Nikdy nemůžete být dost bohatý. Nebo dost hubený."

Díky svým večírkům se spřátelila s lordy, diplomaty a nejznámějšími londýnskými celebritami. Jednou z nich byla Lady Thelma Furness, pocházející ze španělské královské rodiny.

Právě ona představila Wallis muže, který jí měl navždy změnit život, Edwarda, prince z Walesu. Wallis ho zaujala a záhy se z nich stali milenci. A Wallis musela hrát dvojí hru. Postavení dvorní milenky nebylo nejbezpečnější a mohla si být jistá, že jednoho dne bude muset opustit manžela. Napsala své tetičce Bessie. "Měla bych být dost chytrá, abych si je dokázala udržet oba."

Později, u příležitosti jednoho večírku v Buckinghamském paláci, porušil Edward pravidla dvorní etikety a představil Wallis své matce, královně Marii. Jeho otec, Jiří V., se rozzuřil. Rozvedeným byl přístup ke dvoru zapovězený. Ale výhrady královského otce nepadly na úrodnou půdu.

"Připadalo mi neuvěřitelné, že já, Wallis Worfldová, mohu být součástí toho úchvatného světa." Edward a Wallis spolu začali trávit stále více času, dokonce spolu jeli i na dovolenou. Wallis vzpomíná, že doopravdy hluboce se do prince zamilovala při plavbě lodí v roce 1934. "Bylo to asi během těch večerů blízko španělského pobřeží, kdy jsme překročili pomyslnou hranici mezi přátelstvím a láskou."

Dvacátého ledna 1936 zemřel Jiří V. Když se Edward stal králem, jeho život se změnil. Dny měl vyplněné oficiálními povinnostmi a schůzkami. Přesto všechno byl stále zamilovaný. "Má nejdražší Wallis, miluji tě čím dál víc a víc a víc. Dnes jsem tě ani jednou nespatřil a už to nevydržím. Miluji tě."

Mezi dvěma muži

Jenže Wallis byla ve stále složitějším postavení. Musela své city spravedlivě dělit mezi milence a manžela. V dopise Edwardovi píše: "Opravdu se musím vrátit k Ernstovi. Cítím se s ním lépe než s tebou. Musíš to pochopit. Jsem si jista, že kdybychom byli spolu, skončilo by to katastrofou."

Edward však odmítl její rozhodnutí přijmout a prosil, aby ho neopouštěla. Wallis přiznala přítelkyni: "Chci ho opustit a skončit to, ale král odmítá a hrozí, že mě bude pronásledovat, dokonce že spáchá sebevraždu."

Ale její manžel si mezitím našel novou lásku: Wallisinu dávnou spolužačku. A tak Wallis neochotně souhlasila s druhým rozvodem. V říjnu téhož roku se konalo první rozvodové stání. Ještě týž den ji Edward požádal o ruku.

Hrozilo, že králův zamýšlený sňatek s dvakrát rozvedenou ženou, jejíž oba manželé dosud žili, vyústí v konstituční krizi. Král totiž nebyl jen hlavou státu, ale i hlavou anglikánské církve. A právě ta nedovolovala další sňatky rozvedeným lidem, jejichž bývalí partneři dosud žijí. Bylo nemyslitelné, aby král toto pravidlo porušil. Premiér Stanley Baldwin to viděl jednoznačně: král si nemůže vzít rozvedenou ženu a zároveň vládnout.

Wallis chtěla uniknout všudypřítomnému tlaku médií a odjela na jih Francie. Uvědomovala si, že pokud by král abdikoval, byla by tou nejhorší ona. Proto se snažila, jak nejlépe uměla, ovlivnit jeho rozhodnutí. "Rozčiluje mě, že chceš abdikovat a myslím, že mne tím vrháš do špatného světla. Svět si řekne, že jsem tomu měla zabránit. Cítím se hrozně. Co si o mně všichni pomyslí?"

Wallis Simpsonová s manželem Edwardem, který se kvůli jejich sňatku vzdal královské koruny

Král se vzdal koruny kvůli své lásce

Edward byl prvním panovníkem za osm set let, který se dobrovolně vzdal koruny. Abdikační listinu podepsal 10. prosince 1936 v přítomnosti svých bratrů včetně Bertieho, vévody z Yorku, který se nyní stal králem místo něj.

Jenže královská rodina nechtěla mít s Wallis nic společného a hodlala si ji od sebe držet co nejdál. Za každou cenu. Král Jiří prohlásil, že si Edward smí ponechat královský titul, zatímco Wallis nikdy nebude "její královskou výsostí".To bylo veřejné ponížení, které bolestně zasáhlo oba. Wallis však byla odhodlána královskou urážku ignorovat a věnovala se raději přípravám na svatbu.

Vzali se 3. června 1937 na francouzském zámku (Candé). Právě na toto datum připadalo dvaasedmdesáté výročí narození Jiřího pátého, Edwardova otce. Královna Marie proto pokládala datum svatby za úmyslné znevážení. Nakonec našli svůj domov v Paříži. Byli konečně svoji, ale ve vyhnanství.

Wallis Simpsonová s manželem Edwardem navštívili Adolfa Hitlera.

Přátelství s Hitlerem

Na pozvání Adolfa Hitlera se na podzim roku 1937 vydali na velmi kontroverzní návštěvu Německa. Edward viděl v Hitlerovi něco, co ostatní ne. Hitler přivedl Německo k hospodářskému rozkvětu. Stavěly se nové dálnice, továrny, zaměstnanost rychle rostla. Podařilo se mu dostat zemi z velké hospodářské krize. Navíc byl přesvědčen, že přátelství Británie a Německa by mohlo přispět k míru v Evropě. Hitler byl zase přesvědčen, že sympatický Edward je mužem, s jehož pomocí by Británie a Německo mohly dosáhnout porozumění.

Wallis na Hitlera později vzpomínala takto: "Jeho tvář byla sinalá a pod knírkem měl rty sevřené v jakýsi strojený úšklebek. V těsné blízkosti z něj byla cítit velká vnitřní síla. Jeho paže byly dlouhé a hubené, měl prsty muzikanta. A opravdu neobyčejné na něm byly oči. Měl pronikavý, magnetický, ohnivý pohled."

Toto setkání Edwarda dlouho pronásledovalo. Od té doby byl totiž považován za příznivce nacistů. A reputace obou manželů mohla být navždycky pošpiněna.

Když Británie vstoupila do války, vévoda okamžitě zavolal do Londýna a nabídl se, že se lodí dopraví z Francie do Anglie. Prohlásil, že on i Wallis jsou plně k dispozici králi. Wallis a Edward se poprvé po téměř třech letech vydali na cestu do Anglie. Nezůstali tam však dlouho. Královská rodina nebyla ochotna přijmout Wallis za žádných okolností. A co víc: král odmítl dát svému bratrovi v Británii jakoukoliv pozici. Místo toho jej poslal zpět do Francie jako generálmajora přiděleného k britské vojenské misi.

Po pádu Francie se Wallis a Edward uchýlili do Španělska a poté do Portugalska. Chtěli se nějakým způsobem dostat nastálo zpět do Londýna. To se jim však nikdy nepodařilo. Jejich reputace v Anglii byla v troskách. V červenci roku 1940 jmenoval Winston Churchill Edwarda na post guvernéra na Bahamách. Britská královská rodina doufala, že nyní, když jsou Edward a Wallis tak daleko, bude možno je tiše ignorovat.

Marné čekání na milost královské rodiny

Navzdory vřelému přijetí na Bahamách se Walls cítila jako v agónii. Nesnášela horko a měli tu jen pár přátel. Tohle rozhodně nebylo místo pro pořádání velkých večírků. Přesto se vrhla do práce: více než většina ostatních manželek guvernérů. Navštěvovala nemocnice a školy, pořádala armádní společenská setkání a začala se intenzivně starat o blaho místních dětí.

Třetího května 1945, téměř pět let od začátku své bahamské mise, přestože válka v Evropě ještě nebyla oficiálně ukončena, odcestoval vévoda v doprovodu své ženy z Nassau. Vraceli se domů. Nikoli však do Londýna, ale do svého starého pařížského sídla. Svět, do kterého se vrátili, už byl ale jiný. Edward náhle neměl co dělat. Rodina mu odepřela královské postavení. Nudil se a byl frustrovaný. Wallis se snažila vyplnit jeho veškerý volný čas a vynahradit mu chybějící podporu jeho blízkých příbuzných. Oba stále doufali v odpuštění a stále čekali, že je královská rodina vyzve k návratu z exilu. Marně.

Hedy Lamarrová V příštím díle dokumentárního cyklu BBC Neobyčejné ženy uvidíte v neděli 15.7. od 21 hodin na ČT 2 příběh herečky Hedy Lamarrové.

Wallis začala pořádat večírky a vytvořila si okruh známých. Hosté k nim přicházeli, aby se pobavili ve vskutku velkolepém stylu. Rok za rokem potvrzovala svou pověst jedné z nejlépe oblékaných žen světa. V roce 1956 vystoupili Wallis a Edward na televizní stanici CBS. Přímý přenos je divákům ukázal v domácím prostředí.

V roce 1967 se dvojici naskytla možnost smíru s britskou královskou rodinou. Oba dva byli pozváni, aby se zúčastnili slavnostního představení nové plakety s vyobrazením Edwardovy matky královny Marie v Londýně.

Královna matka zprvu odmítla svou účast, když zjistila, že tam bude i Wallis. Pak se sice dala obměkčit, ale setkání proběhlo v napjaté atmosféře. Wallis se královně nepoklonila, ačkoli to etiketa vyžadovala. Namísto toho proběhlo jen chladné podání rukou. Toto setkání neznamenalo začátek lepších vztahů, spíš jen dočasné příměří znepřátelených žen.

Kolem sedmdesátky začalo jak Wallis, tak Edwarda zrazovat zdraví. V roce 1968 začala čím dál víc zapomínat a bývala roztržitá. Střídaly se u ní nálady, měnila se její povaha. Měla revma, údajně také ztratila schopnost řeči. Lékaři nemohli nic dělat: věděli, že se choroba může už jen zhoršovat. Edward postupně ztrácel zrak. V listopadu 1971 mu lékaři navíc objevili neoperovatelný zhoubný nádor. Nedlouho poté dostal infarkt. Zemřel 28. Května 1972.

Po Edwardově smrti se Walisino zdraví rychle zhoršovalo. Bez něj se cítila naprosto ztracená. "Téměř nevycházím ven, jsem čím dál osamělejší." Zemřela 24. dubna 1986 ve věku devětaosmdesáti let.