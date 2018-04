Audrey Hepburnová: nevinná tvář, dobré srdce, vosí pas a plochá hruď

Grace Kellyová V dalším díle seriálu BBC Neobyčejné ženy uvidíte v neděli na ČT2 od 21 hodin portrét herečky a monacké kněžny Grace Kellyové.

Krátce po narození totiž dostala těžký záchvat černého kašle, že se jí zastavilo srdce.

Jako dítě byla hodně plachá. Nejraději chodila sama ven, aby unikla neustálým hádkám svých rodičů. I když její otec trávil většinu času na služebních cestách v cizině, atmosféra doma zhoustla pokaždé, jen co se vrátil.

Audreyina matka Ella van Heemstrová pocházela z nizozemské aristokratické rodiny s dlouhým rodokmenem. V roce 1934 se rozhodla poslat dceru do internátní školy v Anglii. V pouhých pěti letech Audrey odjela na britské ostrovy do idylické krajiny v hrabství Kent. Zpočátku byla vyděšená, stýskalo se jí a ve škole se jí vůbec nedařilo. Postupně si ale na život v Anglii zvykla, začala plynně hovořit anglicky a školu si zamilovala tak, že se rozhodla zůstat i na prázdniny.

V roce 1935 otec opustil její rodinu, která odmítala přijmout jeho velké sympatie k fašismu. "Odchod otce byla nejhorší událost mého života. Pro mě to byla strašná tragédie, ze které jsem se nikdy úplně nevzpamatovala."

V podstatě celý život se Audrey bála, že muž, kterého miluje, ji někdy opustí. Ve stejném roce si Audrey zamilovala balet a jako spousta šestiletých dívek se chtěla stát primabalerínou. A všechno nasvědčovalo tomu, že se jí to povede, protože měla výjimečný talent. Jenže druhá světová válka její plány překazila.

Za války jedla psí suchary a cibulky tulipánů

Audrey se společně s matkou přestěhovala do malé vesnice nedaleko nizozemského Arnhemu. Od jara roku 1941 Hitler stále více využíval nizozemský průmysl a zdroje potraviny byly pouze na příděl. Děti přežívaly pouze na vodnaté polévce vařené z kopřiv a chlebu pečeném z hrachové mouky. Jako třináctiletá pak Audrey na vlastní oči viděla jednu z mnoha deportaci Židů. Zapojila se do protinacistického odboje a stal se z ní kurýr.

V září roku 1944 začala spojenecká operace Market Garden, která skončila fiaskem a Nizozemsko dál zůstávalo pod německou nadvládou. Nacisté se začali mstít a každý obyvatel Arnhemu dostal na výběr – buď se vystěhuje, nebo bude zastřelen. "Dodnes se mi dělá špatně, když si vzpomenu na ty hrozné scény. Spousty uprchlíků na pochodu, někteří si k sobě brali své mrtvé. Děti narozené na kraji silnice, stovky lidí padající hladem na zem. Vzali jsme k sobě hned čtyřicet těchto nebožáků, přestože jsme neměli vůbec nic k jídlu."

Přání stát se baletkou Audrey Hepburnové nevyšlo. Herečka Audrey Hepburnová znamenala také nový trend v kráse: plochý hrudník, štíhlý pas a nevinná tvář.

Za pár týdnů přišla krutá zima a nacisté zablokovali do části Nizozemska veškerý přísun potravin. Aby lidé nezemřeli hladem, začali jíst cibule tulipánů a psí suchary. Audrey byla brzy tak slabá, že nemohla chodit a v některých dnech ani stát. Období, které Nizozemci nazvali "Hladová zima", navždy ovlivnilo její život. Když Spojenci Němce konečně vyhnali, trpěla těžkou podvýživou, měla astma a žloutenku. "Přišli jsme o všechno – o naše domy, majetky, peníze. Bylo nám to ale jedno, přežili jsme, to bylo nejdůležitější."

Za Prázdniny dostala Oscara

Po válce chtěla Audrey dohnat vše, co zameškala, a začala znovu docházet na hodiny baletu. S matkou se přestěhovaly do Amsterdamu. Balet byl pro Audrey vším – v devatenácti letech byla připravena zúčastnit se konkurzu na světově proslulou baletní školu Ballet Rambert v Londýně. Jenže tam Audrey zjistila, jakou daň si u ní válka vybrala. Neměla tělo ani sílu baletky a její taneční projev se nedal srovnávat s projevem těch studentů, kteří se během války měli relativně dobře. Audrey si uvědomila, že z ní profesionální balerína nikdy nebude.

Jenže Audrey musela pracovat, a proto se ucházela o místo v tanečních souborech vystupujících v londýnských muzikálech. Netrvalo dlouho a dostala také první malou roli ve filmu. V roce 1951 odcestovala do Monaka, kde měla hrát hlavní roli ve filmu Monte Carlo Baby. Ve stejné době pobývala v Monte Carlu také slavná francouzská spisovatelka Colette, která hledala herce pro broadwayský muzikál napsaný podle jejího románu Gigi. Jakmile uviděla Audrey, bylo její hledání u konce.

Audrey ve filmu My Fair Lady z roku 1964 Audrey Hepburnová Audrey ve filmu Snídaně u Tiffanyho z roku 1961

Ve stejném roce se ozval také Hollywood. Režisér William Wyler sháněl herce do svého nového filmu Prázdniny v Římě. Audrey mu padla do oka a jeho domněnku potvrdila při kamerových zkouškách, kterými suverénně prošla. A Gregory Peck, její herecký partner, vzpomínal na natáčení tohoto filmu jako na nejšťastnější měsíce svého života. Audrey získala za tento film Oscara a celý Hollywood jí ležel u nohou. "Když ohlásili moje jméno, byla jsem tak překvapená, že jsem nevěděla, co mám dělat. Chtěly jsme to s maminkou oslavit, tak jsme na cestě domů koupily lahev šampaňského. Bylo ještě teplé, ale bylo to to nejlepší šampaňské, které jsem kdy pila."

Nová krása: plochá hruď, vosí pas a nevinná tvář

Audrey ale nezářila jenom na filmovém plátně. Zároveň začala udávat tón ve světě módy. Do Hollywoodu s ní pronikl nový druh krásy. Samotná Audrey ale byla příliš skromná, aby se považovala za krásnou.

"Měla jsem kvůli svému vzhledu obrovské komplexy. Byla jsem přesvědčená, že jsem ošklivá, bála jsem se, že si mě nikdo nebude chtít vzít."

Opak byl pravdou a Audrey krátce na to na jednom večírku potkala vysokého, okouzlujícího muže – herce, producenta, režiséra a dvakrát rozvedeného otce dvou dětí Mela Ferrera. Okamžitě to mezi nimi začalo jiskřit. "Ten jeho pohled, když se mi podíval do očí..."

S filmovou slávou ale přišlo také vyčerpání. V roce 1954 Audrey kouřila nejméně krabičku cigaret denně a měla sedm kilo podváhy. Lékaři jí doporučili odpočinek, a proto se Audrey s Melem vydali hledat klid do švýcarských Alp. Její útěk před hektickým Hollywoodem poskytl Ferrerovi skvělou příležitost k tomu, aby ji požádal o ruku. Vzápětí Audrey přišla do jiného stavu, jenže její těhotenství skončilo samovolným potratem.

Audrey z toho byla zničená a smutek zaháněla prací. Šla z role do role, jenže v roce 1959 přišla další rána – Audrey potratila podruhé. "Byla to doba, kdy jsem se začala bát, že přijdu o rozum. Nedokázala jsem pochopit, proč nemůžu mít děti. Byl to pro mě ten nejhorší pocit, jaký jsem kdy zažila."

Audrey Hepburnová s manželem Herečka Audrey Hepburnová se svým prvorozeným synem.

V lednu následujícího roku se její největší sen ale konečně splnil – porodila syna Seana. Jenže Hollywood jí nedovolil, aby se z něho příliš dlouho těšila. Čekala na ni role ve filmu Snídaně u Tiffanyho, který z ní udělal jednu z nejobdivovanějších žen světa. Snímek vydělal přes deset milionů dolarů a Audrey si vysloužila další nominaci na Oscara. Zdálo se, že ji ve světě filmu čekají pouze samé úspěchy.

S další rolí ve filmovém muzikálu My Fair Lady ale přišlo vystřízlivění. Audrey měla při zpívání ve skutečnosti jen otevírat pusu, a když se tato informace dostala na veřejnost, neměla Audrey jinou možnost, než se tvářit statečně.

"Skláním se před uměním zvukařů z Hollywoodu, kteří dokázali ze dvou hlasů vytvořit jeden. Nakonec se ukázalo, že jen deset procent hlasu patřilo Audrey. Kritici si tento fakt náležitě vychutnali a pověst Audrey tak poprvé utrpěla na kráse. Bylo to vůbec poprvé, kdy jí někdo něco vyčítal.

Další manželé a konec kariéry

Zároveň se jí začalo rozpadat manželství s Melem Ferrerem. Každý trávil většinu času prací a vzájemně se začali odcizovat. Ke konci roku 1967 se rozvedli. V létě následujícího roku se Audrey setkala s Andreou Dottim, mladým římským psychiatrem s pověstí playboye. Její přátelé ji varovali, jenže Audrey přemohla velká láska. V lednu roku 1969 měli nedaleko Ženevského jezera svatbu a následně se přestěhovali do Říma. O rok později Audrey porodila syna Luca a skončila s filmem. "V jednom okamžiku svého života jsem se musela rozhodnout – buď se vzdám natáčení, nebo svých dětí. Šlo o jednoduché rozhodování."

Jenže za pár let se její manžel vrátil k pověsti playboye a v roce 1980 začali žít odděleně a o dva roky později byli rozvedeni. Tentokrát ale Audrey sama nezůstala. Seznámila se s hercem Robertem Woldersem, který ovdověl. Záhy zjistila, že za druhé světové války žili jen patnáct kilometrů od sebe. Audrey tak konečně našla dlouho hledanou spřízněnou duši. "Robbieho strašně miluju. Je to nádherný vztah. Důvěřuji jeho lásce a nemám strach, že bych ji někdy měla ztratit. Je tu jen pro mě."

Šťastný pár se usadil ve Švýcarsku a po Hollywoodu se Audrey ani v nejmenším nestýskalo. V roce 1982 natočila svůj poslední film pak už se začala připravovat na svou zcela novou životní roli. Audrey nikdy nezapomněla na utrpení, které prožila během války, a svůj další život zasvětila pomoci těm nejubožejším dětem a matkám na světě.

Charisma Audrey Hepburnové zůstalo i v pozdějším věku, kdy se angažovala v pomoci potřebným.

Velvyslankyní Dětského fondu OSN

V roce 1988 se stala zvláštní velvyslankyní Dětského fondu OSN. "Ucházela jsem se o tuto práci 45 let a konečně jsem ji dostala". Postupně se rozjela do mnoha zemí světa, až se konečně v roce 1992 dostala do Somálska. Neuvěřitelná bída v této zemi ji naprosto šokovala, dávala proto desítky rozhovorů denně a její snaha vedla k tomu, že vláda USA zdvojnásobila svoji pomoc této zemi.

Po návratu ze Somálska začaly Audrey sužovat silné bolesti břicha a vyšetření ukázalo, že se jedná o rakovinu v pokročilém stádiu. Audrey se se svou rodinou vrátila do Ženevy, kde 20. ledna 1993 zemřela.

"Už v nejútlejším mladí jsem se rozhodla, že budu přijímat svůj život bez jakýchkoliv podmínek. Nikdy jsem nečekala, že mi přinese něco zvláštního. Přesto jsem dosáhla mnohem víc, než v co jsem kdy doufala."