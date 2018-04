Nenosím peří a nelítám kolem ohně, říká šamanka Pavla Štěpničková

Vizitka: Pavla Štěpničková (45) vystudovala češtinu, němčinu a hudební výchovu na Pedagogické fakultě v Ostravě. Dělala tlumočnici, později vedla relaxační jazykové kurzy a semináře o učení a myšlení podle rozdělení mozku. Věnuje se psychoterapii a spirituální léčbě. Pořádá semináře zaměřené na hlasovou terapii určené lidem, kteří se živí hlasem nebo chtějí odbourat stud ze zpívání. Sama zpívá, skládá hudbu a koncertuje. Je vdaná, má dceru (14).

Hned na úvod zahoďte jakékoliv předsudky. Pavla Štěpničková vypadá a obléká se stejně jako většina lidí, žije sice na vesnici u Prahy, ale v domě zařízeném podle toho, že se píše rok 2012.

"Terapeut má být autentický a vzhledem k tomu, že se považuju za člověka z této doby, tak se podle toho také chovám. Myslím, že každý hned pozná, že nejsem žádná šarlatánka, která se obléká do per a lítá kolem ohně," říká se smíchem.

Předsudky ostatních chápe. "Jsme naučení, že všechno, co neznáme, je podezřelé a předem to odsoudíme. Lidé spojují šamanismus s černou magií, s manipulací, s prací s duchy, s ďáblem. Samozřejmě byli šamani, kteří byli černí a bojovali mezi sebou duchovními prostředky, ale šaman v původním smyslu nebyl nic, čeho by se měli lidé bát, býval velkou autoritou," vysvětluje.

"Nebyl to jen léčitel, ale i bojovník, učitel, člověk, který se staral o zábavu, vyprávěl příběhy, opatroval staré mýty, tradice. Z té role se pak vyčlenily profese, jako jsou lékař, učitel, psychoterapeut, herec," dodává Pavla Štěpničková.

A jak tedy vypadá její práce? Je to podobné jako u jiné psychoterapeutky. Povídá si s klientem o jeho problémech. Nesoudí ho, nekritizuje, jen s ním sdílí jeho problémy. A pak se snaží najít cestu, jak změnit věci, které potíže způsobují.

"Náš mozek je rozdělený na pravou a levou hemisféru. Ta levá je rozumová a já sice mohu rozumem přijít na to, co mi způsobuje potíže, ale co s tím dál? Jak to mám změnit? Mohu si tisíckrát říct, že teď něco udělám jinak, ale podvědomě stejně všechno udělám podle naučeného modelu," upozorňuje Pavla Štěpničková.

A právě v této chvíli nabízí klientovi relaxaci na podporu pravé části hemisféry, která je spíše fantazijní, kreativní, obrazová, aby se otevřely i jiné způsoby myšlení, které mohou přispět k potřebné změně.

"Začnu hrát na bubínek, s jehož pomocí se stimulují obě části hemisféry," popisuje své "šamanské" metody. Relaxace je zcela pasivní, klient si buď lehne, nebo sedne, jak je mu to příjemné. "Já nechávám rozeznít bubínek a k tomu zpívám," říká Pavla Štěpničková.

Rituál trvá asi čtvrt hodiny. "Lidé většinou mají nějaké tělesné pocity. Buď jim vibruje tělo, cítí teplo, chlad, někdy pociťují velký smutek, někdo obrovskou energii," popisuje reakce.

"Nejsem klasická šamanka, nejsem schopná provádět staré rituály převzaté z nějaké kultury nebo používat techniku starých šamanů někde z Peru, to mi nesedí. Hledám cestu západního člověka a snažím se jít způsobem, jaký je mu blízký, ale přitom navázat na tradici," popisuje svoji práci.