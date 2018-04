Není to všemocné...

Není to zázrak, ale je fakt, že když denně užívám c-forte, tak už dva roky nevím, co je zánět horních cest dýchacích. A nedá se to přičíst ničemu jinému, než právě těm vitamínům. Ještě dodám, že je mi 60 pryč.