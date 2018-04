Přibývá žen, které doma muže nepotřebují. Stačí dobrý přítel, tvrdí

Ženy už dnes řídí instituce i státy, zvládají děti i domácnost, většina z nich si poradí s opravami v bytě, některé se pouštějí i do kompletních rekonstrukcí. Ani manuálně méně zručné nemusejí zoufat, praktická služba, zvaná Hodinový manžel, je zbavuje starostí s kapajícími kohoutky nebo jinými vadami v domácnosti. V západních zemích se již mnoho let pořádají kurzy pro rozvedené nebo single ženy, v nichž se učí, jak zacházet s kladivem, motorovou pilou či vrtačkou, jinými slovy: jak se doma obejít bez chlapa.

K čemu chtít muže? K čemu ženu?

Výrobci erotických hraček nezahálejí a chrlí na trh jednu vychytávku za druhou. Každá žena se tedy může dle své peněženky a svého vkusu rozhodnout, jakou značku, barvu, jaký typ či tvar zvolí, aby sama sebe přivedla k orgasmu. Umělé oplodnění pak představuje vítanou možnost přivést na svět dítě těm, co nemohou otěhotnět normálním způsobem, ale v některých zemích i ženám, jimž chybí partner (o trendu čtěte více zde).

Zaplať pánbůh jsou dávno pryč i doby, kdy patřilo k „dobrému tónu“ být vdaná a jakákoli jiná varianta budila pobouření či posměch. Naše doba i vyspělé západoevropská kultura dává zelenou svobodné volbě a oprošťuje od tlaku konvencí. Je na každé ženě, jestli bude žít jako single, v sériové monogamii, nebo se xkrát rozvede a znovu provdá. Jestli bude svobodnou matkou, nebo svůj život zasvětí něčemu jinému než rozmnožování, péči o krb a potomstvo.

Ale i muži se za posledních několik desetiletí pořádně emancipovali. Mnozí z nich natolik, že partnerku z ryze praktického hlediska také nepotřebují: umějí prát, žehlit, uklízet i vařit, často dokonce lépe než ženy. Mimochodem kurzy vaření pro muže jsou v cizině velmi populární a je po nich poptávka. Je tedy potěšující, že odpověď na otázku, zda žít sám (sama), nebo s někým, není zatížena žádnou existenční ani praktickou nutností, ale vychází ze svobodného rozhodnutí každého jednotlivce. Byť se může jednat o rozhodnutí s omezenou dobou platnosti.

Různé postoje a modely

Třiapadesátiletý Milan, introvert a intelektuál, v tom má momentálně jasno. Už pět let žije sám. „Vím, že jsem komplikovaný, to mi ostatně dokázaly moje tři absolvované vztahy. Ne že bych nějaký další vyloženě odmítal, ale nemusím ho mít za každou cenu a nerad snižuji laťku. Takže si ve svém sporadickém volnu vychutnávám, že si můžu číst, nikdo mě neruší, netahá do fitka nebo do nenáviděného nákupního centra.“

Jiný model zvolila čtyřiačtyřicetiletá Silva. Byla vdaná dvakrát a v obou případech to skončilo fiaskem. Několik let se pak snažila seznámit s takzvaně vhodným partnerem, ale výsledek byl žalostný: zkrachovalci, mamánkové, neurotičtí narcisové. Myšlenku společného bydlení nakonec vzdala a je jí dobře. „Na sex, kulturu, výlety a dovolené má přítele. Je taky rozvedený a vidí to stejně. „Model každý ve svém nám úplně vyhovuje. Aspoň si hned tak nezevšedníme a moje pubertální dítě nemá komentáře,“ směje se pohledná dlouhovláska.

K čemu tedy vlastně potřebujeme vztah? V čem spočívá rozdíl mezi ním a přátelstvím? Klade si otázky německá socioložka a koučka Silke Maschingerová. „Někteří by třeba řekli, že v sexu. Ale máme snad vztah jen proto, abychom měli sex? Existují lidé, kteří si přejí sex, ale nikoli vztah. Mnohá přátelství jsou samozřejmě daleko hlubší a silnější než vztah,“ rozvíjí myšlenku Silke Maschingerová.

Single život je zdravější, dokazují některé nové výzkumy

Vědeckých studií vychvalujících život ve dvou a stavějících na tom, že je mnohem zdravější a pro oba přínosnější žít v páru, je spousta. Jenže mnoho z nich bylo pořízeno v době, kdy se na osoby žijící bez stálého partnera pohlíželo tak trochu jako na cizokrajnou zvěř. To už neplatí. Single život se stal normálním jevem a objevují se vědecké výzkumy proklamující jeho prospěšnost:

Sociologové z univerzity v americkém Texasu vyhodnotili zdraví a pocity zhruba 1,2 milionu Američanů, kteří byli tázáni mezi lety 1972 a 2003 v rámci národního výzkumu (National Health Survey). Výsledek studie zveřejněné v roce 2008 zněl: lidé, kteří ještě nikdy nebyli zadaní, se cítí čím dál tím pohodověji a jsou zdravější.

Zdá se tedy, že se poznatky sociologů pozvolna mění v opak, neboť právě oba argumenty – méně stresu a více spokojenosti – dříve vědci uváděli jako příčinu lepšího zdraví zadaných. Ovšem život singles se změnil. Lépe život o samotě snášejí, protože už nejsou stigmatizováni.

Hodí se single život pro každého?

Studie také zjistila, že někteří lidé život bez partnera snášejí lépe než jiní. Konstatuje, že single život je něco jako osvobození, pomáhá lidem k nezávislosti, i k tomu najít sebe sama. Člověk se může věnovat svým zálibám a zájmům. Nemusí vést nepříjemné rozhovory. Tak to vidí mnoho singles.

Lidé se hodně liší v tom, jak single stav prožívají. Zda si ho vychutnávají, snaží se vnímat hlavně jeho výhody, ale nezavírají v sobě vrátka. Jiné pocity má pochopitelně osoba, pro kterou je vztah nejvyšší prioritou, ale nedaří se jí ho navázat.

Jako třeba třiatřicetiletá Veronika. „Dosáhla jsem profesně maxima. Ve svém věku mám vlastní byt, auto, vydělávám hodně, můžu si dovolit letět na krásnou dovolenou. Ale co je mi to platné, když nemám s kým jet? Asi je něco špatně, jen nevím co. Muži se o mne ucházejí, atraktivita mi nechybí. Jenže mám vždycky pocit, že to není ten pravý. A teď už propadám panice, že zůstanu na ocet.“

Veronika žije sama nedobrovolně a začíná tím trpět. Lidí jako ona je překvapivě mnoho. Kde dělají chybu a jak se dostat ze single stavu, který je pociťován jako krunýř samoty? Tím se zabývá známý německý párový terapeut Michael Mary. V rozhovoru pro Elite Partner radí, aby se osamocení lidé přestali orientovat na cíl. „Pusťte se do navazování kontaktů bez očekávání. Seznamujte se s lidmi. Dívejte se na srdce a to svoje držte na dlani,“ nabádá.

Zdá se, že v emancipované společnosti budou mít muž i žena jednou zcela stejná práva a podmínky pro uplatnění i pro život, a že než se dohadovat s partnerem, bude single verze s externím milencem na příjemné chvíle snadnějším řešením. Na druhou stranu je fakt, že opravdový a hluboký vztah představuje zajímavou výzvu a že není nic proti ničemu otevřít se jí a vyzkoušet ji. Radši dřív než později, abychom neobrostli pavučinou nebo neztratili schopnost tolerovat slabosti.

