Nenapodobovat! Kokainová a citronová dieta hvězd vám zničí zdraví

Pod taktovkou doktorů

Gwyneth Paltrow se ráda v jídle hlídá a štíhlou postavou je až posedlá. Držela ledajaké diety. Každé jaro si navíc dopřává detox. Loni si nechala naordinovat třítýdenní očistu od doktora Alejandra Jungera. Celé dny se prolévala vodou, čaji, do toho si dopřála dvě tekutá jídla, třeba koktejly z ovoce, a jedno pevné jídlo denně. Neopomíjela jógu a dechová cvičení.

Člověku, který nemá podobné sadomasochistické jídelní návyky, dokáže taková dieta pořádně zamávat se zažíváním. Navíc v ní úplně chybí proteiny a prospěšné sacharidy, které tělu dodávají energii a jsou obsažené třeba v bramborách či celozrnném pečivu.

Jeden z nejslavnějších doktorů dietářů je rozhodně Robert Atkins. Na první pohled to zní lákavě: máte jíst co nejvíce masa a tuků a zapomenout na sacharidy. Ty totiž tělo pálí jako první, a když je nebude mít, "pustí" se do tuků.

Fanouškem téhle diety je Jennifer Aniston, ale odborníci varují – jíst takové množství masa a tuků může vést k vážným metabolickým poruchám a nárůstu špatného cholesterolu.

Ještě bizarnější je sušenková dieta od Sanforda Siegala. Vyzkoušela ji například herečka Jennifer Hudson a vítězka soutěže American Idol Kelly Clarkson. Denně si dopřejete jedno jídlo a pak jíte speciální "cookies" od doktora Siegala (jak jinak!) a rozhodně si je nepředstavujte jako sladké pochutiny. Za den jich smíte šest. Denní příjem se tak rapidně sníží, ale budou vám scházet důležité živiny jako třeba bílkoviny.

Party hladovka





Modelka Kate Moss, herecká dvojčata Mary-Kay a Ashley Olsenovy a jejich kolegyně Lindsay Lohan. Co je spojuje? Staví svou image na kostnatých postavách. Konkrétní dieta, která by je spojovala, neexistuje. Všechny ale jídlu příliš nedají, mají rády večírky, alkohol a cigarety.

Kate Moss by vám navíc možná jako zaručený‚ hubnoucí přípravek doporučila kokain... Nutno dodat, že dieta s pomocí tohoto bílého prášku by vás vyšla dost draho.

To Victoria Beckham, kdysi zpěvačka, nyní manželka slavného fotbalisty, se drogám vyhýbá. I tak je snad jedinou dospělou ženou na světě, která na sebe oblékne rifle pro desetiletou slečnu a ještě jí odstávají v pase. Jak dokázala proměnit kdysi ženskou postavu ve vychrtlinu? V podstatě nejí, a když, tak pouze hlávkový salát, jahody a sójové fazole, ty nejspíš ale pouze za odměnu. Navíc přišla na další metodu, jak ještě víc zhubnout. O své pidiporce se dělí se svou novou kamarádkou Katie Holmes, herečkou a manželkou Toma Cruise.

Vytěsnit jídlo ze svého života je přitom jedna z největších dietních šíleností... Když opomeneme, že organismus připravíte o všechny důležité vitaminy, živiny a minerály, je jakákoliv podvýživa ve finále škodlivější než mírná nadváha. Takové ženy mívají časem velké zdravotní problémy, nehledě na to, že i rychleji stárnou, mají nekvalitní pleť a vlasy.

Pětistovky a ledové kostky





Podstata další praštěné diety je jednoduchá – drasticky snížíte denní příjem energie. Tenhle nový hit staví na tom, že váš denní příjem bude mezi 500 - 800 kaloriemi za den. Což je jeden hodně ošizený oběd, ze kterého byste měli vyžít celý den.

Takzvanou dětskou dietu si oblíbila třeba herečka Reese Witherspoon. Dvakrát denně si rozmixuje dětskou výživu a zalije ji 2 litry vody. Na den jí takovéhle "jídlo" dodá okolo 600 kalorií, zatímco žena mezi 50 až 60 kily by měla sníst nějakých 1 800 kcal.

Mezi hvězdami je populární také speciální zelná polévka,u nás známá jako tukožroutská. Před lety to byl hit a jen pár nadšenců ji dokázalo držet celý týden. Herečka Liz Hurley si ji ale nemůže vynachválit, stejně jako Sarah Michelle Gellar. I když je zelenina samozřejmě zdravá, všechny potřebné látky vám nedodá. U téhle diety vám brzy začnou scházet bílkoviny a na místo tuku budete "hubnout" svalovou hmotu. Navíc po pár dnech se připravte na nafouklé břicho.

Velkým hitem se ve Státech stala i dieta Master Cleanse. Stačilo, aby se zpěvačka Beyoncé v talkshow Oprah Winfrey svěřila, že kvůli roli v Dreamgirls zhubla za dva týdny 10 kilo. Pila jen koktejl z domácího citronového džusu s javorovým sirupem, kajenským pepřem a vodou.

Renée Zellweger, která dovede kvůli roli přibrat deset i víc kilo a vzápětí je zase shodit, si zase ordinuje vyčerpávající túry, jí jídla s nízkým obsahem uhlohydrátů,a aby zahnala hlad, líže ledové kostky. S podobnými "jídelníčky" budete po pár dnech unaveni a bez energie. Dovolit si je můžou právě jen hvězdy, které kolem sebe mají houf asistentů a hospodyněk. Navíc, jakmile po takhle drastické dietě začnete jíst normálně, kila se vrátí. A nejspíš dvojnásobně.

Zdravá výživa naruby





Co může být špatného na tom, jíst zeleninu, ovoce, obilniny? Určitě nic, ale bohužel se i zdravá výživa může občas zvrtnout špatným směrem a napáchat dost škod. Madonna je velkou příznivkyní makrobiotiky, ke které přitáhla i svou kamarádku Gwyneth Paltrow. Jejímu jídelníčku dominují obiloviny, v menší míře luštěniny, tofu, výjimečně si dopřeje rybu nebo ovoce. K tomu zpěvačka ještě zběsile cvičí. Výsledkem je, že ve svých jednapadesáti letech na sobě nemá ani gram tuku. Otázkou je, jestli ta její šlachovitost je ještě atraktivní...

Herečka Demi Moore pro změnu jí zásadně syrové potraviny. Podstata této diety je, že 75% jídla bychom měli sníst absolutně neupraveného. Zní to dobře, že? Jenže tu mluvíme i o mase. Takže v tomhle případě si říkáte leda tak o zkažený žaludek.

Brooke Shields zase věří tomu, že když si před jídlem dá půlku grepu, nastartuje se jí metabolismus. Prý totiž obsahuje látky, které to dovedou. Upřímně, kdyby to tak bylo, proč bychom se grepem necpali všichni a žádnou nadváhu bychom neřešili? Herečka ve finále hubne jen kvůli tomu, že vedle grepu si nedopřává normální jídla, ale s energetickým příjmem se pohybuje na nějakých 1 000 kaloriích na den.

Mezi populární diety se řadí i tzv. jednodruhové. Mariah Carrey jí jen růžové potraviny (červené pomeranče, lososa, grepy), při hollywoodské dietě zase smíte jen čerstvé ovoce, jindy se ordinují jen mléčné výrobky nebo rýže či banány. Soustředit se jen na jednu potravinu ale není šťastné. Nepokryjete potřeby svého organismu – ten chce jíst od každého něco, samozřejmě rozumně. Navíc, když se budete cpát jen rajčaty, po pár dnech vám polezou ušima.