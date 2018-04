Diamanty miluje každý a kdo říká, že ne, lže. Každého omámí. Ženy i muže bez rozdílu postavení nebo velikosti bankovního konta. Dávají vám jistý status. Je to nenápadné bohatství, o kterém víte jenom vy, a přece stoupáte po neviditelném žebříčku svého sebevědomí nahoru.

Je delikátní obchodovat s tak drahým a speciálním zbožím. Všechno je přísně střeženo. Všechno je tajné. V tomto odvětví to jinak nejde. Vysoká hodnota koncentrovaná v malých kamíncích musí být patřičně ošetřena. Většinou se obchoduje s "hotovými" brilianty. Na nákup a brus diamantů má výhradní právo jen 160 firem a společností na světě. Získat certifikát na manipulaci s diamanty není jednoduché. A platí tu přesně stanovená pravidla.

Nejznámějšími centry obchodu s diamanty jsou belgické Antverpy a izraelský Ramat Gan. V Antverpách dnes existují čtyři burzy, jedna pro surové diamanty, ostatní obchodují i s "hotovými" kameny do šperků. V Antverpách se ale kameny jen zušlechťují, k hrubému broušení dochází v Indii. Surovina se těží v jižních částech Afriky, bohatá naleziště jsou také v Kanadě, Indii, Rusku, Brazílii a Austrálii. Například diamanty z africké Sierra Leone (oblast postižená boji militantních kmenů) jsou neobchodovatelnou surovinou. Stávají se předmětem černého obchodu zejména pro získávání vojenské výzbroje a říká se jim proto krvavé diamanty. Obchodovat s takovým zbožím je neetické. Navíc v tomto byznysu se všichni znají, a když uděláte chybu, velice rychle se to rozkřikne.



Brilianty určené pro klenotníky nemusí splňovat tak přísná kritéria, ale tzv. investiční diamant má přesně stanovené parametry, jejichž měřítkem je celosvětově platná stupnice 4C. Je to jedinečný sofistikovaný systém. Určuje kvalitu diamantu, a tím i jeho cenu. Pomocí stupnice systému 4C se měří váha (carat), barva (colour), čistota (clarity) a brus (cut). Tato poslední složka je jediná ovlivnitelná člověkem.

Nejznámější briliantový brus má 57 faset (plošek) a jejich sklon a uspořádání odráží světlo tak, že kámen září, i když na něj nedopadá přímé světlo. Stejný počet faset má jak briliant o průměru dvou centimetrů, tak i kámen o velikosti jednoho milimetru. Tyto parametry se kontrolují a sledují lupou zvětšující desetinásobně. Ne více a ne méně. Používá se také speciální lampa, simulující denní světlo. Podmínky hodnocení jsou striktně dané a neměnné. Jen malá odchylka v kvalitě může totiž znamenat milionový rozdíl v ceně…



5-10 % celkového světového bohatství je uloženo v diamantech. Je to elegantní jmění. Je to podobný druh investice jako investice do umění nebo nemovitostí. Jejich hodnota roste. Navíc, nejtvrdší kámen je nezničitelný. Váha broušeného investičního diamantu v hodnotě 1 mil. Kč je 0,5 g až 0,6 g - tedy asi 5 000x menší než váha zlata, které by ve stejné hodnotě vážilo zhruba 2,5 kg. Je to jediná trvalá a nezničitelná komodita. Cena je na celém světě stejná. A neustále roste. Prodejnost diamantu není velkým problémem. To znamená, že i v krizových situacích lze velmi snadno diamant směnit za peníze, a to kdekoli na světě. Kameny nakoupené u nás mají samozřejmě svůj certifikát vydaný renomovanými belgickými společnostmi HRD, ISI, SIA.



Investor může své zakoupené kameny uschovat v bankovních sejfech. Roční pronájem schránky se pohybuje od 1000 do 5000 Kč. Nebo ve svém domácím trezoru. Ze zkušenosti z povodní v roce 2002 víme, že sejfy nejsou "nepromokavé". Cenné papíry byly zničeny, hodnoty briliantů se však povodeň nedotkla…