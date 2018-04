VIDEO: Vizážistka miss pečlivě odlíčila, teprve pak se fotilo

Ano, opravdu jsou bez make-upu. I když se tomu při pohledu na fotografie někdy těžko věří. Ale Jitka Válková má opravdu tak černé řasy a Renata Langmannová má opravdu takovou barvu rtů. Žádné počítačové triky, žádné podvody.

V ateliéru při focení pro čtvrteční vydání magazínu MF DNES byla dokonce vizážistka - aby pět vítězek předešlých ročníků České Miss, které se fotily pro Magazín DNES, pečlivě odlíčila.

"Po vítězství v České Miss jsem se líčila hodně, pak mě to přešlo. Baví mě to, když jdu do společnosti, ale v běžných dnech stačí tvářenka, řasenka," říká Jitka Válková, vítězka z roku 2010.

Nápad se líbil i ostatním dívkám.

"Do společnosti se líčím ráda, ale stejně ráda si od líčení odpočinu," prohlásila Jitka Nováčková.



"Líbí se mi přirozená krása, ráda chodím v běžném životě nenalíčená. Dělám to trochu kvůli příteli, on zmalované holky nesnáší," dodala Renata Langmannová.

A co si o ženské kráse myslí loňská vítězka Tereza Chlebovská? "Nejsem zastánce ani odpůrce plastických operací. Co se miss týká, myslím, že by měly být přirozené, bez zásahů plastických chirurgů. Přece jen v té soutěži nejde jen o to, jak vypadáte."