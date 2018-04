Nenalíčená a s mokrými vlasy. Salma Hayeková ukázala svou přirozenost

„Mokré vlasy, žádný make-up, žádný filtr, žádná retuš, ale velmi dobré světlo,“ napsala Hayeková k fotografii, kterou umístila na svůj profil na sociální síti Instagram.

„Nevěřím botoxu, zvláště když si to nechají udělat mladí lidé. Ničí sami sebe. Mladým dívkám říkají: ‚Udělejte si to, dokud jste mladé, abyste nikdy neměly vrásky.‘ Ne, vaše tváře stejně povadnou. Budete si muset píchat stále víc a víc. Takže pokud do toho jdete, doporučuji co nejpozději,“ nechala se v minulosti slyšet herečka, která nedávno prohlásila, že botox nepotřebuje, protože ráda jí. (více zde)

Ona sama se řídí především radami matky a babičky. Před spaním si například nikdy nezapomene omýt obličej. „Matka s babičkou mi říkaly: Děláš to pro sebe. Jen pomysli, jak moc rychle zestárneš, pokud to nebudeš dělat,“ prozradila Hayeková, která je pyšná na to, že botoxu odolala.

„Několikrát mi v minulosti říkali, že bych do toho měla jít, protože pak nebudu mít vrásky, ale teď jsem ráda, že jsem to neudělala,“ sdělila herečka. Ta celkově ráda využívá produkty, které neobsahují příliš chemických látek. Zastává názor, že nejlepší jsou ty, které vytvořila sama příroda. Dokonce si ani nevysouší vlasy fénem, ale nechává je uschnout přirozeně.