Nemůžete usnout? Jste nebezpeční sami sobě!

Zdravý člověk prospí třetinu života. Spánek potřebuje k obnově duševních i fyzických sil. Přesto jsou jedním z nejrozšířenějších zdravotních problémů dnešní doby poruchy spánku. Postihují a trápí až 40 procent lidí. Postižení špatně usínají, v noci se opakovaně budí a ráno mají pocit, že si vůbec neodpočinuli.

Nevyspalí lidé mají přitom více úrazů a potřebují i více zdravotní péče. Trpí dvakrát častěji ischemickou chorobou srdeční, třikrát častěji bolestmi hlavy a čtyřikrát častěji depresí. Důsledkem nespavosti je v mnoha případech podrážděnost, úzkost, nechuť k jídlu, nebo naopak záchvatovité přejídání.

Únava z nedostatku pravidelného spánku nebo pokles pozornosti zaviní až 30 procent všech silničních nehod. Odborníci upozorňují i na skutečnost, že nedostatečné množství spánku se podepisuje i na regeneraci očí, vlasů, nebo třeba kůže.

O nespavosti mluvíme tehdy, pokud doba usínání přesahuje pravidelně půl hodiny, nebo pokud se v průběhu noci člověk probudí více než čtyřikrát. Nespavost se stává chronickou, jestliže trvá déle než měsíc. Přechodná nespavost se opakuje ve stejných situacích, například když člověk spí mimo domov, nebo je ve stresu. Spánek se může zhoršit při pobytu v nemocnici a po úrazu. Problémy mají i lidé, kteří pracují na směny.

Tyto potíže však mohou být i důsledkem špatné spánkové hygieny. Pokud si chcete spánek zlepšit, měli byste dodržet několik pravidel. Spánek si načasujte a každý den vstávejte a choďte spát zhruba ve stejnou dobu, a to i o víkendu.

Omezte krátká zdřímnutí během dne; platí zásada, že lůžko by se mělo používat pouze pro spánek a sex. Neměli byste pít kávu čtyři hodiny před usnutím, intenzivně cvičit, jíst pozdě večer těžká jídla, popíjet alkohol a kouřit. Naopak vypěstujte si pravidelný rituál, jehož provádění vám spánek navodí. Místo ke spánku by mělo být co možná nejpohodlnější, spánek narušuje přílišné horko nebo velký chlad a také hluk.

Následky neléčené nespavosti jsou také tématem letošního Mezinárodního dne zdravého spánku. Připadá na první jarní den. Lidé se dozvědí vše o poruchách spánku, jejich prevenci a možnostech léčby. Většina lidí se totiž zdráhá o potížích se spánkem mluvit s lékařem a podstoupit léčbu dlouhodobé nespavosti. Další informace mohou zájemci nalézt na www.nespavost.cz a každé úterý a čtvrtek od 15:00 do 17:30 na informační lince 800 182 571.