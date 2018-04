Nemůžete otěhotnět? Zkuste akupunkturu

Výzkumu univerzity v Marylandu se zúčasnilo 1 400 žen, které se léčily kvůli neplodnosti a postoupily umělé oplodnění.

Krátce před tím, nebo poté, co bylo embryo osazeno ze zkumavky do jejich dělohy, do sebe nechaly napíchat akupunkturní jehličky.

Výsledky byly překvapující. Počet úspěšných těhotenství vzrostl o 65 procent, počet dále pokračujících těhotenství o 87 procent a počet živě narozených dětí o 91 procent!

"Akupunktura může zvýšit počet těhotenství a živých porodů. Některé páry by teď možná chtěly vyzkoušet akupunkturu, ale některé by možná raději chtěly počkat, až to potvrdí další výzkum," uvedl doktor Eric Manheimer z University of Maryland.

Podle profesora Edzarda Ernsta z Peninsula Medical School se však možná spíš než účinky akupunktury projevil placebo efekt.

"Oplodnění ze zkumavky se možná nezdá jako náchylné k placebo efektu, ale pravděpodobně je. Pokud ženy očekávají, že jim to pomůže, jsou uvolněnější, což se může zase příznivě projevit na počtu úspěšných těhotenství," tvrdí Ernst.

Na otázku o skutečných dopadech akupunkturních jehliček dá zřejmě odpověď až další rozsáhlý výzkum.

Studie doktora Manheimera byla publikována v odborném časopise British Medical Journal.