Nemůže váš muž v posteli? Možná mu hrozí infarkt

Chraňte jeho srdce

Pokud má váš partner problémy s mužností a debatám o sexu se vyhýbá, zkuste na něj jít přes srdce. "Miláčku, mám o tebe strach a nechci, aby tě v blízké budoucnosti skolil infarkt," řekněte mu.

Studie prokázaly, že kromě toho, že mají poruchy erekce negativní vliv na sexuální pohodu a mužovo sebevědomí, mohou být rovněž chápány jako významné varování před vznikem kardiovaskulárního onemocnění. Až 67 % mužů, u kterých jsou diagnostikovány srdečně-cévní potíže, uvádělo v minulosti problémy s erekcí. Přitom doba mezi prvními příznaky erektilní dysfunkce a vznikem onemocnění věnčitých tepen je hrozivě krátká - pouhé tři roky.

A kdo je nejvíc ohrožen? Poruchami erekce trpí častěji muži s nadváhou, vyšší hladinou cholesterolu, metabolickým syndromem, cukrovkou, vysokým krevním tlakem nebo depresemi (u posledních dvou jmenovaných potíží mohou mužovo mužství ohrožovat také léky, které na ně užívá).

Rizikové faktory pro vznik poruchy erekce * kouření

* obezita

* zvýšený krevní tlak

* nedostatek fyzické aktivity

* zvýšená hladina krevních tuků

* stres

Jak si stojíme?

Podle aktuálního výzkumu partnerské a sexuální spokojenosti českých mužů a žen středního věku, který ve spolupráci se sexuologickým ústavem zpracovala agentura STEM/MARK, přiznává poruchu erekce téměř 23 % mužů. Ovšem vzhledem k tomu, že naprostou důvěru v dosažení a udržení erekce má pouze necelých dvacet procent dotázaných, je realita týkající se jednoho z nejčastějších problémů českých ložnic pravděpodobně ještě smutnější.

Podle údajů, jež má k dispozici MUDr. Karel Kočí, který se specializuje na řešení problémů mužského reprodukčního aparátu, trpí lehčí či těžší formou poruchy erekce 54 % mužů ve věku od 35 do 65 let, středně těžkou a těžkou poruchu erekce má přitom 26 % mužů.

Kam pro pomoc?

Jenže jen zlomek mužů s tímto delikátním problémem opravdu vyhledá adekvátní lékařskou pomoc. Nejčastěji jim v tom brání stud. A tak někteří muži doslova složí zbraně a sexu, ve kterém by mohli zklamat, se vyhýbají pod nejrůznějšími záminkami - od únavy a přepracovanosti až po nutnost sledovat fotbalový zápas.

Jiní hledají záchranu v zázračných preparátech na obnovu unaveného mužství, kterými se to na internetu jen hemží. Potíž je však v tom, že ve valné většině se jedná o padělky, které v lepším případě nijak nepomohou a v horším mohou i ohrozit zdraví. Například letos v březnu zadržela celní správa ČR přes pět tisíc tablet z Indie s názvy jako Suhagra nebo Sildigra.

Přitom složit ruce do neaktivního klína nebo hazardovat se zdravím je to poslední, co by měli zmínění pánové udělat. Vždyť podle slov MUDr. Karla Kočího, dosahuje v současné době úspěšnost léčby erektilních dysfunkcí pěkných 95%. Na pomoc si přitom lékaři berou nejčastěji pilulky podávané před sexem (pozor, jsou jen na předpis), případně vakuové pumpy, injekční či chirurgickou léčbu.

Na rozdíl od "léků", jež používali kdysi dávno naši předkové, jako je prášek z rohu nosorožce, ambra z vorvaně nebo krokodýlí sperma, jsou tyto metody přece jen sofistikovanější a důvěryhodnější. Přesto se muži do ordinací urologů nebo andrologů nehrnou. Možná by je k radikálnímu rozhodnutí mohly popostrčit jejich partnerky. Ale jak?

"Kdybych na to měl recept, tak už mám vilu na Floridě," usmívá se MUDr. Kočí. "Je třeba trpělivě a důsledně pracovat na tom, aby si muž uvědomil, že se za tyto obtíže nemusí nijak stydět, protože jde o onemocnění jako každé jiné (nejčastěji cévní), že tyto problémy má mnoho mužů, že v tom není sám, že tento problém nijak nesouvisí s jeho mužností, ale že může jít o první příznak počínajícího onemocnění, které by se mělo léčit."

Je to vážné?



Náhodné ojedinělé selhání erekce v průběhu života potká asi každého muže - je to záležitost jednotlivá, která vyplyne ze souběhu nepříznivých okolností, jako je únava, stres, nevhodné místo a podobně. "Pokud se to však opakuje vícekrát, je tu už důvod k zamyšlení, lépe řečeno k vyšetření," upozorňuje doktor Kočí. "A bezesporu do poruch erekce patří situace, kdy zpočátku je erekce pevná, ale v průběhu styku ochabuje, nebo když je od počátku pevnost erekce nízká." Naproti tomu velikost penisu s poruchami erekce podle lékaře rozhodně nesouvisí.