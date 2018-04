Horečka, kašel, rýma. Zapomeňte na chemii, nemocné dítě vyléčí příroda

Začněme už od toho, v jakém prostředí se nemocné dítě nachází. V místnosti, kde malý pacient leží, je třeba pravidelně větrat. Dítě má být přitom ale drženo v teple, hlavně pozor na průvan. Na zmírnění příznaků nemoci velmi dobře působí aromalampy s éterickými oleji. Čistí a zvlhčují vzduch a podle vůně buď osvěžují, uklidňují nebo rozveselují.

Jak provonět pokojíček?

Levandule pomáhá zbavit vzduch v pokoji virů a bakterií

Do lampy kápneme dvě až tři kapky éterického oleje na 3 lžíce vody. Pro děti je při nemoci vhodný třeba olej levandulový, který čistí vzduch v místnosti od bakterií nebo virů a uklidňuje, eukalyptový olej, jenž je rovněž výborný čistič vzduchu, nebo meduňkový olej. Ten zase snižuje horečku, podporuje pocení a uklidňuje.

Směs pro dokonalou dezinfekci vzduchu: do 3 lžic vody kápneme 2 kapky levandule, 2 kapky čajovníku a 2 kapky eukalyptu. Aromalampu zapalujeme dvakrát denně na 25 minut.

Tip: Není špatné mít doma v každém pokoji květináč s eukalyptem, tato rostlina výborně čistí vzduch od virů, bakterií a jiných škodlivin.

Když přijde horečka

O horečce mluvíme, až když tělesná teplota přesáhne 38 stupňů Celsia. Ale pozor, horečka není nemoc, nýbrž jen obranná reakce organismu, a proto bychom proti ní neměli zbytečně zasahovat. Horečka je nejúčinnější prostředek, který má dětský organismus při potírání nemoci k dispozici. Tímto zvýšením tělesné teploty se urychlují všechny procesy látkové výměny. Tak mohou být viry, bakterie a další jedovaté látky spáleny a vyloučeny.

Čaj na snížení teploty

Lipový a bezový čaj pomůže snížit horečku

Potřebujeme: 1 díl květu lípy a 1 díl květu bezu

Postup: Bylinky promícháme, čaj si připravíme tak, že 1 polévkovou lžíci směsi přelijeme 0,5 litrem vroucí vody a necháme 10 minut louhovat. Pak přecedíme, nalijeme do termosky a popíjíme po douškách. Můžeme přisladit medem.

Pro děti používáme následující ředění: do 2 let věku – 1 čajovou lžičku již hotového čaje zředíme s 2 dl čisté vody; od 3 do 5 let - 2 čajové lžičky již hotového čaje zředíme s 2 dl čisté vody. Pak už ředit nemusíme.

Na horečku platí zábaly

Zábal mokrým prostěradlem je v podstatě obklad celého těla s řadou účinků, které působí podle délky zábalu. Při léčbě rozlišujeme tři stadia. V první fázi dochází ke snížení horečky, druhé stadium je neutrální a pomáhá při nespavosti. Ve třetí fázi dochází k samotnému léčení pocením.

Potřebujeme: postel nebo stůl na položení, dvě přikrývky, prostěradlo a ručník

Položíme si dvě přikrývky na postel či stůl, nejprve dvojitou, potom jednoduchou.

Na svrchní přikrývku umístíme suché prostěradlo.

Další prostěradlo ponoříme do studené vody a řádně ho vyždímáme.

Mokré prostěradlo umístíme na přiložené suché prostěradlo.

Pacienta položíme a zabalíme jeho tělo do prostěradla.

Pak přes něho přehodíme pokrývku.

Necháme dítě zabalené hodinu a potom je omýváme vlažnou vodou a nakonec osušíme.

Tip: Při horečce pomáhají dětem studené mokré ponožky na nohách, které po 15 minutách znovu namočíme.

Po dosažení vrcholu horečky se dostaví léčivý spánek, při kterém se dítě začíná velmi potit a teplota klesat. Potom se dostaví i chuť k jídlu. Dítě, které překonalo horečku a nemoc, potřebuje ještě několik dní klidového režimu a bude zase naprosto fit.

Rýma a ucpaný nos

Pára se využívá ve vodoléčbě, protože otevírá póry, vyvolává intenzivní pocit pocení a uvolňuje hleny při kašli. Zvlhčený vzduch je vhodný pro ty, kteří trpí záněty vedlejších nosních dutin, kašlem i alergiemi na látky rozptýlené ve vzduchu.

Potřebujeme: sériově vyráběný inhalátor, nebo si můžeme vyrobit svůj vlastní inhalátor využitím čajové konvičky s vroucí vodou. Uděláme si kornout z tvrdého papíru tak, aby pára mohla stoupat z konvičky přímo k nosu a ústům.

Do vody nakapeme 1 kapku levandulového, 1 kapku tymiánového éterického oleje a přidáme k tomu ještě 2 lžíce mořské soli.

Dítěti se snažíme vysvětit, aby vdechovalo nosem. Nikdy dítě nenecháme bez dozoru!

Zabalíme pacienta do prostěradla nebo teplé osušky.

Pacient inhaluje páru deset až dvacet minut, a to třikrát denně.

Pokud je pacientovi příliš horko a potí se, léčbu lze zakončit vlažnou sprchou.

Na rýmu platí cibule

Cibulové pytlíčky pomáhají uvolňovat hlen, vhodné jsou u dětí, které mají rýmu a kašel. Díky pytlíčkům děti během noci lehčeji spí, protože se jim uvolní ucpaný nos. Pytlík si připravíme tak, že nadrobno nakrájíme 1 velkou cibuli, nasypeme ji do lněného nebo bavlněného šátku, rozmačkáme, zavážeme a pověsíme blízko hlavy dítěte. Necháme ho viset po celou noc.

Bolesti v krku

Citrony jsou zdrojem vitaminu C a pomáhají i při bolesti v krku

Při bolavém a podrážděném krku je velmi účinná směs citronu a medu, na který potřebujeme: 1 lžičku kvalitního tekutého medu, půl lžičky čerstvé citronové šťávy (nejlépe v bio kvalitě). Med a citronovou šťávu dobře promícháme, hotovou směs dáváme dítěti k cucání.

Priessnitzův zapařovací zábal

Bolavému krku uleví také zapařovací zábal. Ten si připravíme tak, že bavlněnou plenku namočíme ve studené vodě, vyždímanou ji přiložíme na krk nebo hrudník, ovážeme suchým šátkem a jako třetí vrstvu přikládáme vlněnou látku.

Další varianta: Mokrou plenu přikryjeme igelitovým sáčkem, aby se postižené místo pořádně zapařilo, nebo lze místo mokré látky na tělo namazat sádlo, které má také zahřívací účinky.

Kašel a bronchitida

Kašel je přirozený reflex sloužící k pročištění dolních cest dýchacích, který zbavuje sliznice přebytečného hlenu a cizorodých látek. Za bronchitidu (zánět průdušek) považujeme vleklý hluboký hrudní kašel, obvykle v kombinaci s horečkou.

Kašel ničím nepotlačujeme, naopak snažíme se podpořit vykašlávání hlenů, jinak by nemoc mohla klesnout níž až na plíce. Vykašlávání můžeme pomoci bylinkami a zábaly.

Cibulový sirup na kašel

Potřebujeme: 1 velkou cibuli, 1/8 litru vody, 150 g hroznového cukru

Postup: Cibuli rozmixujeme ve vodě a vylisovanou šťávu smícháme s cukrem. Po dobu pěti dnů dáváme dítěti třikrát denně 1 lžičku tohoto sirupu.

Čaj na odhlenění při kašli

Potřebujeme: 1 čajovou lžičku jitrocelových listů, 1 čajovou lžičku květů divizny, půl čajové lžičky drceného lékořicového kořene (můžeme použít i květ slézu)

Postup: Všechny uvedené byliny přelijeme půl litrem vroucí vody a necháme 15 minut louhovat. Pak scedíme a popíjíme během dne po douškách. Tento čaj je vhodný i pro malé děti, neměl by se však popíjet déle než 10 dní.

Pro děti používáme následující ředění: do 2 let věku – 1 čajovou lžičku již hotového čaje zředíme s 2 dl čisté vody; od 3 do 5 let - 2 čajové lžičky již hotového čaje zředíme s 2 dl čisté vody. Pak už ředit nemusíme.

Citronový zábal prsou

Tento typ zábalu je velmi vhodný při kašli a bronchitidě. Šťávu z jednoho chemicky neošetřeného citronu vlijeme do 0,5 litru horké vody. Do ní namočíme lněný nebo bavlněný šátek, dobře ho vyždímáme a přiložíme na oblast prsou na záda. Nakonec ho ještě pevně připevníme šálou nebo šátkem. Ramena dětí udržujeme v teple, jinak se můžou po dobu zábalu ještě více nastydnout.

Klid a láska také léčí

Nezapomínejme malému pacientovi zajistit klid a dostatečný spánek, to jsou nejlepší léčivé prostředky při jakékoliv nemoci. Děti zároveň potřebují v době nemoci zvlášť mnoho jistoty a bezpečí. Nejlepší samozřejmě je, když se o něj stará maminka, tatínek, popřípadě jiná nejbližší osoba. Při láskyplné péči o nemocné dítě se velmi zintenzivní vztah rodiče či jiných pečujících osob k dítěti. Pro všechny zúčastněné je to důležitý čas učení. Vyvíjí se nová jistota a více důvěry.