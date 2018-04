Nemoci v dětství posilují imunitu

Ušních onemocnění přibývá i u dospělých v podobě zhoršeného sluchu.

Hlavní příčinou potíží je životní styl, životní prostředí a fakt, že lidský aparát není uzpůsoben pro život v hluku, jaký přináší dnešní doba.

Nedoslýchavostí trpí už lidé ve čtyřiceti letech, přitom dřív to býval výhradně problém starší generace. Proto odborníci doporučují dobře hlídat uši malým dětem, otužovat se a nezchoulostivět.

Když trpí uši i imunita

Nejde přitom jen o uši, ale o celkové zdraví. Malé děti by měly prodělat co nejvíce banálních chorob, jen díky tomu bude v dospělosti jejich imunitní systém dostatečně odolný.

Co tedy nechat na přírodě, a co už ne? "Není dobré, když dítě jednou kýchne, dostane rýmu a maminka je strčí do postele. Má-li rýmu bez teploty, může chodit do školky," radí mladoboleslavský ušní lékař Karel Podhola.

Daleko více péče je třeba věnovat tomu, aby dítě přestálo nákazy bez potíží se sluchem. "Špatný sluch v dětství omezuje rozvoj řeči a následně i vývoj logického myšlení," upozorňuje lékař na možná rizika.

Panelákové květinky

Dítě, které tráví zimu v paneláku a ven se dostane minimálně, nemusí onemocnět. Neznamená to, že je jeho imunita odolná, jen vyrůstá ve sterilním prostředí a nemoci si možná začne vybírat v dospělosti.

Rýma v uších

Měl-li záněty uší jeden z rodičů, je pravděpodobné, že bude mít podobné trápení i potomek. Při náznaku podezření navštivte lékaře. Lékaři dokážou vyšetřit i nemluvňata.

Zkušenost ukazuje, že prodělá-li dítě do prvního roku života středoušní zánět, provázejí ho obvykle bolesti uší celým dětstvím. Lékaři předpokládají, že příčinou ušních problémů může být už porod, při němž se do uší může dostat plodová voda.

"Stěna trubice začne produkovat hlen podobný tomu, který se tvoří na sliznicích v nose," vysvětluje primář Podhola. Právě v hlenu se mohou množit bakterie. Hustý sekret se navíc hromadí v bubínkové dutině a při sebemenším nachlazení na bubínek tlačí. I když si dítě na bolesti ucha stěžuje jen mírně, přes hlenovou výplň nemůže dobře slyšet.

Kde se tvoří imunita

Jde-li dítě celou zimu z rýmy do rýmy, bolí ho uši, bývá první pomocí - nezabere-li léčba antibiotiky - odstranění zduřelé nosní mandle.

"Pokud se zvětší tak, že brání provzdušňování středouší a Eustachovy trubice, musí ven," říká lékařka Marie Kopecká z pražského Diagnostického centra na Zeleném pruhu.

Přebujelá tkáň je zároveň ideálním prostředím pro nejrůznější bakterie. Takže i když je dítě zdánlivě zdravé, pořád v něm nemoc sedí.

Často se bakterie drží i v dutinách. Dítě špatně dýchá, má pootevřená ústa, kruhy pod očima, skelný pohled, huhňá, mluví nosem, je unavené a nereaguje na vnější podněty, protože špatně slyší.

Mandle však může vyrůst znovu. "Mnoho dětí k nám přichází na odstranění nosních mandlí podruhé," říká lékař Jan Kolín z dětského ORL pražské Všeobecné fakultní nemocnice.

Zdravé mandle však nejsou samoúčelné: jsou jakýmsi filtrem, stejně jako sliznice v nose, která zachycuje nečistoty a prach. Kromě toho se v mandlích tvoří protilátky a vyvíjí imunitní systém.

Mandle "testují" látky pronikající do těla při vdechování a rozlišují je na neškodné a na ty, jimž se musí bránit. Budování obranyschopnosti trvá léta, čím víc toho prozkoumají a vyhodnotí, tím odolnější bude dospělý člověk.

Podobně fungují i nosní mandle a shluky buněk v nosohltanu, v krčních mandlích, na kořeni jazyka, hrtanu, v trávicích trubicích, v žaludku i v průduškách. Začnou-li působit zdravotní potíže, lze se jich bez obav zbavit - jiná místa v těle jejich funkci dostatečně nahradí.

Podhola: Nepřehánějte starostlivost o děti, otužujte je

Děti, jež jejich rodiče příliš ochraňují, mají slabší imunitní systém, tvrdí lékař

Karel Podhola, primář ORL oddělení v mladoboleslavské nemocnici.

Jeho oddělení má výbornou pověst a on sám patří k vynikajícím odborníkům a k nadšencům, kteří nepodléhají rutinérství a neustále sledují nové trendy ve svém oboru.

Jak nejlépe chránit děti od všech těch rým, chřipek, bolavých uší, kterými se to v předškolním kolektivu jen hemží?

Malé dítě si musí v raném věku vytvořit protilátky proti základní škále mikrobů a virů. Jen tak může do budoucna získat silný imunitní systém. V dospělosti už se to dohnat nedá. Děti, které byly hodně nemocné, se mi v ordinaci v pozdějším věku už moc často neobjeví.

Naopak, přijde dospělý pacient a řekne: "Kolega přede mnou dvakrát kýchne a já to hned chytnu." A já poznám, že je ono dítě, které sem matka před dvaceti lety vodila kvůli hloupostem.

Rodiče by se tedy neměli snažit ochránit dítě před infekcemi?

Když se jako rodiče vůči dítěti chováme příliš opatrnicky a protektivně, je to malér - bráníme imunitnímu systému, aby dozrál a vytvořil si dostatek protilátek do života v dospělosti.

Co je důležité pro zdravou výchovu dětí?

Měly by se odmalička hodně otužovat, chodit do přírody. Měl by se jim dát prostor, aby si mohly hrát i trochu "ve špíně", aby se nepohybovaly ve sterilním prostředí, kde se nesetkají s infekcemi či běžnými alergeny. Když se náš imunitní systém s těmito látkami setká záhy, rozpozná je už vždycky v budoucnosti jako běžné a případná alergická reakce se nevytvoří.

Dřív byl běžný kontakt populace s letními alergeny - mnoho lidí se podílelo na žních a nikdo neměl senné rýmy. Dnes městské dítě neví, jak vypadá rozemleté zrno, nesetká se s přírodním kravským mlékem, všechno je uměle zpracovávané, takže se objevují alergie i na obyčejné potraviny, jako je mléko, zrno, vejce a podobně.

Bohužel, dorůstá generace, která má díky velké protekci svých rodičů nedovyvinutý imunitní systém.

Kromě toho jste zmínil problémy se sluchem jako stále častější průvodní jev. Jak se pozná, že malé dítě špatně slyší?

Pouští si televizi hodně nahlas. Mívá chrapot - křičí, protože se potřebuje slyšet. Maminka obvykle říká: "Začal trochu později mluvit, rád si sám hraje, na volání moc nereaguje." Když má dítě středoušní zánět, dostane antibiotika, po pár dnech lékař zkontroluje zhojení bubínku, ale už se sluch pořádně nevyšetří. Na problém se přijde třeba až v první třídě, kdy je školáček stírán pro chyby, za které nemůže.