'Nemoc kuřáků' aneb dusím se

A hlas šeptá: Ať to přestane, ať to přestane. Spot s těmito záběry záhy uvidí například diváci České televize.

Má propagovat novou iniciativu lékařů "Dýchám, tedy jsem", jež chce upozornit na problémy s léčbou této choroby. Jejími členy je řada plicních lékařů, ale například též expertka pro odvykání kouření Eva Králíková či chirurg Pavel Pafko.

Takzvanou "nemocí kuřáků" trpí v Česku kolem osmi set tisíc lidí. Ne všichni kuřáci mají před sebou vidinu této kruté nemoci. Ale pětina ano. A ještě jinak: z osmdesáti procent jsou mezi nemocnými lidé, kteří kouřili cigarety. Ale pětina jich je v tom "nevinně".

Lékaři, kteří založili zmíněnou iniciativu, se snaží prosadit, aby pojišťovny platily těmto lidem nejmodernější preparáty, jež farmaceutické firmy uvedly na trh. Ty jsou však drahé (byť pobyt na kyslíku stojí víc) a ministerstvo zdravotnictví jejich proplácení zatím nepovolilo.

Ani vznik iniciativy zjevně není zcela náhodný. Další kolo vyjednávání o tom, které preparáty se budou platit ze zdravotního pojištění, totiž začíná právě teď.

Jak se pozná nemoc s podivným názvem CHOPN

Laicky se tomu někdy říká záducha. Správně je to chronická obstrukční plicní nemoc CHOPN. Jen v České republice jí trpí podle odhadů lékařů až osm set tisíc lidí. A třicet tisíc jich je na tom opravdu špatně - potřebují kyslík.

Z valné většiny jsou to kuřáci, i když říkat o CHOPN, že je to ryze nemoc kuřáků, by bylo nespravedlivé vůči těm, kteří k ní přišli zcela nevinně. Například v zamořeném ovzduší.

Vše začíná postupným a pomalým zužováním průdušek. Průtok vzduchu do plic se omezuje, dýchání je stále namáhavější, povrchnější a rychlejší. Vzniká rozedma plic, výměna kyslíku a oxidu uhličitého nefunguje, jak má, v plicních cévách je přetlak.

V nejhorším stadiu je už pro člověka dýchání tak namáhavé a vysilující, že potřebuje podávat čistý kyslík do plic pomocí přístroje minimálně 16 hodin denně. Současně s tím upadá fyzická kondice.

Člověk zpočátku zanechá všech sportovních aktivit, později se i chůze do schodů stává nepřekonatelným problémem. Stav se postupně zhoršuje, člověk začíná být odkázán na pomoc okolí. V konečném stadiu se již sám neoblékne, nedojde si na toaletu, ba ani se nenají.

S léčbou to bohužel není moc slavné. Ve světě zatím neexistuje lék, který by nemoc dokázal na dlouhou dobu zastavit, natož vyléčit. Jsou preparáty, které (podle prezentovaných studií) dokážou proces zpomalit - anebo aspoň omezit počet kritických situací, kdy je člověk odkázán na dýchací přístroj.

V době, kdy nebyly tyto preparáty na CHOPN na českém trhu, je lékaři mohli získat speciálním dovozem. Například pro "prominentní pacienty". Tímto způsobem je například kdysi získal Václav Havel, jak potvrdil člen někdejšího prezidentského konzilia a plicní lékař Boris Šťastný.

Dnes na trhu jsou, ale pojišťovna je neplatí. Lékaři si oklikou vypomáhají jinými preparáty, určenými však na astma. Nové léky mají proti nim výhodu: užívají se jednou denně.

Ministerstvo zdravotnictví zatím odmítlo uznat tohle všechno jako dostatečný důvod k tomu, aby i české pojišťovny začaly preparáty hradit. Nejúčinnější stále zůstává chorobě předcházet. "Nevíme, co přesně CHOPN způsobuje, ale většinou je na začátku kouření," uvedl Jan Chlumský z pražské Thomayerovy nemocnice.

Nemoc někdy přijde plíživě, jindy naráz. Jak příznaky poznáte? Na to je jednoduchý test.