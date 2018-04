Nemoc, která ryby nepotká

Častí hrtanu jsou dvě hlasivky sloužící k tvorbě hlasu. Vzduch rozechvívá hlasový vaz, který funguje jako struna. O výšce tónu rozhodují okolní svaly, které mění napětí a vzájemnou polohu hlasivek.

"Normální hlas se v hlasivkách tvoří tehdy, jsou-li hlasivkové vazy, obal hrtanu i jeho sliznice v pořádku," vysvětluje otorinolaryngolog Petr Klimák z pražské Fakultní nemocnice Motol. "Zhoršení hlasu může způsobit porucha svalů zajišťujících hybnost hlasivek. Ten, kdo chraptí déle než čtrnáct dní, by se měl vydat k lékaři, aby vyšetřením vyloučil případné nádorové onemocnění hrtanu. Nejčastější příčinou změny nebo ztráty hlasu ovšem bývá zánět. Ten způsobí jednak otok sliznice, jednak změna hlenu, který ji kryje. Člověk pak má v krku vazkého hlenu buď příliš moc, nebo naopak příliš málo."

Oteklé struny nezní

Zánět v hrtanu vzniká nejen při virovém nebo bakteriálním onemocnění, ale i při přílišné námaze hlasivek.

"Naučila jsem se ovládat nastavení hlasivek tak, abych je zbytečně nenapínala a aby i při zpěvu zůstávaly co nejuvolněnější. Přesto se mi jednou stalo, že jsem si vylezla na jeviště už v mírné indispozici, a v polovině představení jsem už mohla jenom šeptat," připouští operetní zpěvačka Galla Macků.

Na rozdíl od většiny lidí zpěváci alespoň vědí, co se v takových okamžicích v jejich krku vlastně děje. Už při normálním mluvení na sebe vazy hlasivek narážejí. Když ale člověk křičí nebo hlasitě zpívá, tlačí vzduch proti silně napjatým vazům. To vyvolá velké nárazy, na něž hlasivky reagují stejně jako tkáň na jakémkoli jiném místě těla - otokem nebo krevním výronem.

Sliznici hlasivek zase poškozuje to, co člověk vdechuje: mrazivý vzduch, dráždivé látky, včetně cigaretového kouře...

Mlčeti zlato

Toto rčení je v případě nemocných hlasivek pravidlem číslo jedna.

"Pozor ale na šeptání - to totiž hlasivky namáhá ještě víc," varuje doktor Klimák, který za nezbytnou součást léčby považuje pití teplých nápojů a inhalace. Při zánětu horních cest dýchacích zase lékaři doporučují využít kvalitní zvlhčovače vzduchu.

Návrat k původnímu hlasu usnadní také léky napomáhající uvolnění hlenu - mukolytika, které existují ve formě tablet, kapek, sirupů i sprejů.

"Pokud mi před vysíláním hrozí ztráta hlasu, stříkám si do krku speciální sprej, který mi doporučil operní pěvec Štefan Margita," prozrazuje televizní moderátor Zbyněk Merunka.

Spreje obsahující i protizánětlivé kortikoidy, jež působí proti otokům, musí ale pacientovi vždycky předepsat lékař. S těmito látkami je totiž třeba zacházet nanejvýš opatrně. Jejich injekce aplikované do žíly nebo přímo obstřiky hlasivek přinášejí okamžitou, ovšem pouze dočasnou pomoc. Lékař přímo do hrtanu vstříkne kombinaci léků, složenou z kortikoidu, antibiotika, mukolytika a adrenalinu, který stáhne kapiláry, zmenší prokrvení hlasivek a tím i jejich otok.

Galla Macků však tuto razantní metodu využívá jen v krajní nouzi: "Mnohem víc věřím domácím receptům. Naprostou ztrátu hlasu během představení jsem třeba jednou překonala svařenou domácí malinovou šťávou, kterou jsem o přestávce vypila po lžičkách."

Jak vzkřísit hlasivky

- horkou Vincentku bohatou na soli, které uvolňují hleny, buď inhalujte, nebo ji po malých doušcích vypijte horkou s mlékem nebo s medem

- dejte si na krk Priessnitzův zábal (studený obklad, přes něj igelit, nakonec suchý teplý obklad)

- uvařte a rozmačkejte teplý (nikoli žhavý) brambor, smíchejte ho se lžicí másla nebo sádla a na hadříku přikládejte na krk