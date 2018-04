Žehlení a mytí oken. Tyhle domácí práce nás štvou nejvíc

Každá chceme mít byt jako klícku, voňavé a složené prádlo, čisté nádobí, průzračná okna a zahrádku radost pohledět. Jenže při běžném pracovním a rodinném provozu jsme někdy rády i za to, že večer prohrneme mezi hračkami na zemi cestičku ke koupelně a do ložnice.

Zajímalo nás, které z domácích prací děláte celkem s chutí a rády, a které naopak nesnášíte a nejraději byste je delegovaly na uklízečku nebo rodinné příslušníky. A tak jsme v našem diskusním fóru Kavárnička rozpoutaly debatu na téma Domácí práce milované a nenáviděné. A výsledek? Nejvíc to u vás projelo žehlení a mytí oken.

Dobře pověsit a pak poskládat

"Největší odpor mám k žehlení," napsala třeba čtenářka s nickem Diva. "Sama nechápu proč, když se mi vyžehlené komínky líbí. Řeším to - pokud možno - nákupem nežehlivých materiálů. Mám moderní babičku, ta by mi nikdy moje prádlo nežehlila, ani kdybych před ní klečela, na zaplacení služky jsem lakomá a ostatních členů rodiny je mi líto, takže jediné, co zbývá, je buď koupit dobré oblečení, nebo se jednou za čas přemoct..."

Nejrychleji prý žehlila, když ji vytočil manžel. "Jenže současný partner mě nezlobí, tak žehlím málokdy a pomalu. A pomalé žehlení mi zas připadá jako totální ztráta času. Každopádně mi pořád vychází pro žehlení samé minus."

"Já celkem ráda uklízím, ale nerada žehlím," zapojila se do diskuse Hana23. "Když mám vyžehlit kalhoty s puky a košile, to šílím. Manžel jen prohlásí: Zítra máme jednání, a mně je mdlo."

"Žehlení taky nemám ráda, i když to není moje úplně nejneoblíbenější práce," přisadila si i diskutující Celem. "Nebaví mě skoro žádné domácí práce, ale když už se přinutím a mám to hotové, tak mám příjemný pocit, že jsem se překonala."

"Přidávám se k nežehlicím typům," napsala i čtenářka s přezdívkou Knoflíček a hned přišla s trikem, který úspěšně praktikuje i část naší redakce: "Když jsou to kousky oděvu, co být vyžehleny prostě musí, tak ano. Jinak dobře pověsit a pak hned poskládat!"

U prkna si zpívám

Najdou se ale i bílé vrány, které žehlení naopak nesmírně baví. Jako třeba czDanda: "Vidím, že se mezi vás vůbec nehodím. Moc ráda žehlím! Zvlášť teď, když už netopím a ještě není hic - pěkně se u toho zahřeju. Škoda, že nejste zblíž, vyžehlila bych vám všem. A ještě bych si u toho zpívala..."

Převádění prádla ze zmačkaného do hladkého skupenství si užívá i naše administrátorka Bára: "Já jsem asi teda prdlouš, já si to užívám. Vytáhnu si "surf", přitáhnu koš na žehlení, pustím si film, naliju si skleničku a žehlím a žehlím a užívám si, jak to voní," svěřila se v Kavárničce.

"Žehlení odkládám, co to dá, a musí být venku opravdu hodně hnusně, že se tam člověku fakt nechce," popsala svůj přístup k nemilované činnosti Zlata. "Okna jsem nemyla asi rok a půl, do 3. patra nikdo nevidí. A takové ty denní nutnosti jako vytřít, umýt nádobí, utřít prach jsou pro mě za trest. Jo ale hrabat se venku v hlíně, sázet, stříhat větve - to je jiná!"

Nač mýt okna, když máš záclony?

Leštění skel je mezi neoblíbenými činnostmi hned na druhém místě: "Nebaví mě mýt okna, protože jsou stará, loupe se z rámů barva, je to úděsná práce," posteskla si třeba Celem. "Nová okna by mě bavila mýt - tedy aspoň chvilku, než by se mi to znechutilo."

Výrazný odpor k žehlení potvrdil i nedávný internetový průzkum společnosti Sanep. Společně s mytím oken a utíráním prachu zvítězilo v pomyslné hitparádě nenáviděných domácích prací. Ve 35 % domácností jsou přitom tyto činnosti pokládány za vyloženě ženský úděl.

