Pozitivní nálada patrná už v minulých letech pokračuje. Padesát šest procent Němců vidí nadcházející rok pozitivně a jen dvacet procent ho čeká se skepsí. Uvádí to anketa ústavu mínění v Allensbachu.

Nadějně do nového roku vstupují hlavně mladí lidé do třiceti let. Mezi nimi je optimistických 72 procent dotázaných. Kapitáni německého průmyslu i stát jim totiž slibují především další pokles nezaměstnanosti.