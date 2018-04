Nemáte odvahu změnit účes? Zjistěte, co vám nejvíc sluší

Dlouhé vlasy

SLAVNÉ DLOUHOVLÁSKY

Taky máte dojem, že je většina hereček a zpěvaček momentálně dlouhovlasých? Tak ten dojem je správný. Vyberte si podle nich, jestli se dáte na "žehlení" a budete mít hladké prameny kolem celé tváře, nebo si pořídíte obří natáčky a užijete si měkké dlouhé vlny.

S oběma úpravami lze vytvořit několik krásných účesů.

Marcela měla dlouhé, rovně zastřižené vlasy, které ale vypadaly obyčejně a zbytečně ji dělaly starší. Kadeřník Luboš Matějka její vlasy výrazně zkrátil, v některých místech až o 20 cm, a pak ještě postupně sestříhal, aby zvětšil jejich objem. Tím její účes odlehčil a provzdušnil. Natónoval vlasy do jednoho odstínu a zvolil decentní červený melír, který vypadá zajímavě, a celkově tak zvýraznil její osobnost.

Ostříhané a obarvené vlasy ošetřil hydratační vlasovou lázní a přípravkem proti vysoušení suchých vlasů. Na závěr jim dopřál relaxační olejovou masku pro intenzivní péči o melírováním a přílišným sluněním poškozené vlasy. Závěrečnou podobu účesu ztvárnil pěnovým tužidlem a fénováním přes velký kulatý kartáč. Jednotlivé konečky vlasů pak zvednul žehličkou na vlasy a jemně zafixoval voskem. Lehce zpevnil účes lakem na vlasy. Vzhledem k nízkému čelu sluší Marcele účes bez ofiny.

JAKOU DÉLKU VLASŮ ZVOLIT PODLE TVARU OBLIČEJE?

Kulatému obličeji nepřidávejte nikdy na šířce formováním bohatého účesu v postranních partiích hlavy. Sčešte vlasy dozadu a uši, pokud tvarem a velikostí vyhovují, ponechejte volné.

K hranatému obličeji se hodí romantický účes z polodlouhých vlasů, upravených do měkkých velkých vln, který zmírňuje strohost tváře.

Trojúhelníkový tvar obličeje v horní části upravíte tak, aby vlasy překrývaly čelo, a po stranách necháte účes volnější, bohatší.

V případě obráceného trojúhelníku zvolte účes krátký, nahoře bohatě zvlněný.

U dlouhého obličeje je potřeba těžiště účesu přenést do postranních partií hlavy. Vlasy nevyčesávejte do výšky a zapomeňte na dlouhé vlasy. Příliš vysoké čelo zakryjte sčesáním vlasů do čela na ofinu nebo na patku.

ZDRAVÉ ŽEHLENÍ

O rovných vlasech sní ty, kterým je příroda nenadělila. Vyžehlené vlasy jsou pořád módní. Nemusíte si je kvůli tomu ničit chemickým procesem u kadeřníka, ale pohodlně je můžete narovnat doma s pomocí žehličky na vlasy. Při jejím výběru však dbejte na to, aby chránila vaše vlasy před přepalováním. Ideální jsou žehličky s keramickým povrchem, které jednak rovnoměrně rozkládají teplotu a zároveň hladce kloužou po vlasech.

TIP: Novinka pro žehlení vlasů má na jedné straně keramiku, na druhé mramor - ten udržuje vysokou vlhkost a zbavuje vlasy nadměrné teploty. Riziko poškození vlasu je tak menší. Žehlička Salon Straight Duo/HP 4688 (Philips, 2499 Kč). Ochranu zvýšíte i použitím uhlazujícího spreje got2b straight (139 Kč, Schwarzkopf).

POMOCNÍCI

Ochrání i oživí: Poškozené vlasy potřebují čas od času regenerační kúru, která je oživí, zlepší jejich odolnost a usnadní jejich úpravu.

Tip: Regenerační kúra s výtažkem z mořských řas Lybar Vital Hair za 75 Kč

Pro efektní výsledek: I dlouhovláskám pomůže vosk dotvořit jejich účes. Vetřete jej do konečků vlasů a vytvarujte je.

Tip: Modelovací vosk Special FX Architect Wax od Studio Line L´Oréal za 115 Kč

Zdůrazní vaše vlny: Své vlnité vlasy ještě zvýrazníte použitím speciálních přípravků, které nastříkáte do ručníkem vysušených vlasů a prsty promačkáte.

Tip: Sprej Curl Power od Studio Line L´Oréal za 115 Kč

Barva déle vydrží: Častým mytím se barva z vlasů vymývá. Aby déle vydržela, použijte speciální výrobky určené pro barvené vlasy, které obsahují silikon.

Tip: Šampon Elséve Color - Vive od L´Oréal za 79 Kč

DLOUHÉ VLASY A VĚK

Nechcete se vzdát účesu z dlouhých vlasů, i když jste již překročily určitý věk? Vlasy rovně rozpuštěné podél obličeje ale zvýrazňují poklesávající rysy a obličej pak vypadá utrápeně. Šikovný kadeřník vám vlasy kaskádovitě sestříhá podél obličeje, aniž by jejich délku zkrátil. Tím zvětší jejich objem a dodá jim vzdušnost a plastičnost.

Polodlouhé vlasy

Jemné vlasy znamenají více péče a práce. Abyste nahnala chybějící objem, musíte zvolit vhodné přípravky, správný střih a dobře vybrat barvu, díky níž můžete omládnout. Stejně jako Naďa.

Naďa má velmi jemné vlasy, které se jí vlní a jen těžko udrží původní účes. Vyžadují proto zvýšenou péči a také střih, který jim přidá na objemu. Vzhledem k tomu, že si vlasy obarvila sama doma barvou z drogerie a odstín byl nestejnoměrný, místy až přesycený, musela kadeřnice Alena Poláčková nejprve vyčistit barvu vlasů.

Stahováním černého odstínu se stala tato část proměny časově nejnáročnější. Kadeřnice doporučila Nadě světlejší odstín vlasů, protože je k přibývajícím vráskám ve tváři opticky milosrdnější. Světlý odstín zjemní barvu pleti a dokáže tak ubrat i pár let. Naopak kontrastní tmavá barva vlasů nejenom věk přidává, ale také zvýrazní a prohloubí vrásky v obličeji. Vlasy jsou proto barevně sjednocené přirozenou hnědou barvou a prosvětlené na temeni paprskovitě rozmístěným melírem tón v tónu.

Podle kadeřnice si mohla Naďa klidně ponechat stejnou délku vlasů, která se k ní hodí vzhledem k věku, oválnému tvaru obličeje i kvalitě vlasů. Naďa ale toužila po větší změně, tak společně vybraly jiný vhodný střih - účes s ofinou, pod kterou se snadno ukryjí vrásky na čele a také zjemní ostřejší rysy obličeje. Vlasy jsou stupňovitě prostříhané. Ostříhané vlasy umyla kadeřnice ve speciální šamponové lázni pro zvětšení objemu vlasů a pak použila intenzivní péči, která dodá vlasům pevnost, pružnost a lehkost. Na závěr aplikovala pěnu pro posílení jejich objemu. Vyfoukala je přes kulatý kartáč a zafixovala lakem na vlasy.

Péče o jemné vlasy

Pokud jste majitelkou jemných vlasů, samo moc dobře víte, že péče a úprava je o něco složitější. Brzy po umytí se vlasy mastí, plihnou a ztrácejí objem. Pro tento typ vlasů jsou vhodnější účesy z krátkých a polodlouhých vlasů. Objem účesu ovlivníte kvalitním střihem podle tvaru obličeje. Krémové stylingové přípravky - vosky a silně tužící gely - používejte velmi opatrně. Pro tvarování používejte přípravky pro zvětšení objemu.

Vlasy si můžete umývat tak často, jak je vám příjemné, nejlépe však jednou za dva dny. Abyste předešly tvorbě lupů, pořádně vymývejte šampon i kondicionér. Mokré vlasy nikdy nekartáčujte! Fénujte je až poté, kdy je jemně vysušíte ručníkem. Při fénování používejte kulatý kartáč s měkkými konci

STO A JEDNO MIKÁDO

Délka vlasů "ani ryba, ani rak" a přitom je velmi vděčná.

Z polodlouhých vlasů se tvoří krásné účesy od supermoderních až po retro. Sluší každému věku a všem tvarům obličeje. Ukažte svému kadeřníkovi či kadeřnici, jestli to chcete "na Katie" nebo "na Meg". Právě Meg Ryan má prý jeden z nejkopírovanějších účesů vůbec.



IONTY VE SLUŽBÁCH VLASŮ

Vlasy nejvíce trpí vysušováním při fénování. Nové fény Panasonic dokážou zároveň s proudem teplého vzduchu vysílat záporné ionty, které na sebe vážou mikroskopickou vlhkost a tím dodávají vlasům hydrataci, lesk a zdraví. Fény mají systém externě vedených ionizačních trysek, kterými proudí záporné ionty odděleně od horkého vzduchu, na který jsou citlivé a v jeho přítomnosti mizí.

POMOCNÍCI

Zvedne vlasy: Pokud vás trápí řídké a plihnoucí vlasy, rozhodně sáhněte po šamponu dodávajícím objem.

Tip: Šampon Advance Techniques Professional Hair Care Avon za 119 Kč

Pro zdravé vlasy: Stres a nemoc se často podepíšou i na kvalitě vlasů. Čas od času je třeba je,ozdravit‘ kúrou, která jim dodá ztracenou kvalitu i sílu. Výsledek je překvapivý!

Tip: Revitalizační maska pro objem, hustotu a lesk vlasů Age Densiforce Série Expert od L´Oréal Professionnel za 495 Kč

Uhladí kudrliny: K narovnání a uhlazení kroutících se vlasů se hodí žehlička nebo fén v kombinaci s vhodným stylingovým přípravkem, který vlasy zároveň ochrání před teplem.

Tip: Termofixační uhlazující mléko Hot Straight za 115 Kč od Studio Line L´Oréal

Hřeben jako žehlička: Se správným hřebenem si vystačíte při uhlazování vlasů jen s fénem.

Stačí vlhké vlasy sevřít do dvojitého hřebenu a pomalu je při fénování natahovat.

Tip: Hřeben Advance Techniques Professional Haire Care, Avon za 279 Kč

Krátké vlasy

Pokud jste sportovní typ a váš obličej se ztrácí v záplavě vlasů, zvolte kaskádovitě sestříhaný účes, ve kterém vyniknou obrysy vaší tváře. Kvalitní střih je podmínkou.

Můžete si dovolit i zářivější barvy ve vlasech, které se budou hodit k vaší opálené pleti. Účes by neměl být náročný na údržbu.

VELMI KRÁTKÝ PROCES

Sluší vám krátké vlasy? Pak se kromě Sharon, Ireny a Annie můžete inspirovat třeba u Lucie Vondráčkové, Judi Dench (přísné, ale elegantní M z Jamese Bonda), Kateřiny Kornové, Anety Langerové nebo třeba Hillary Clinton. Pokud nemáte opravdu hodně hezký tvar lebky, nikdy nezkoušejte účes podle Sinéad O´Connor. Pomalu dorůstá.

Veronika měla přerostlé původně krátké vlasy. Potřebovaly kvalitní sestřih a živější barvu, aby více odpovídaly jejímu sportovnímu typu. Kadeřník Luboš Matějka jí ponechal přirozený odstín barvy, podobný tomu původnímu, a špičky odbarvil hustým blond melírem po celém povrchu hlavy. Na temeni hlavy zvolil světle hnědý odstín, kontrastní k barvě její pleti.

Vlasy sestříhal po celé délce a nejvíce se zaměřil na vrchní část hlavy. Pokud by tak neučinil, dorůstající vlasy by Veronice na hlavě vytvořily zvednutý poklop. Zkrácením stran zvýraznil "utopený" obličej. Kolem uší jí ponechal delší proužek vlasů, aby si jej mohla učesat před brýle. Delší čelo do poloviny ukryl našikmo sestříhanou ofinou.

Vzhledem k jejímu protáhlejšímu krku nechal v zadní části vlasy delší, jen je žehličkou vytočil do stran. Pro tento typ normálních, až suchých vlasů doporučil péči pro lehkou výživu vlasového vlákna a také šamponovou lázeň pro uvolnění pokožky a výživu vlasů. Nanesl pěnové tužidlo a vlasy vyfoukal přes kulatý kartáč. Na vrcholu hlavy vlasy promačkal tužidlem do jednotlivých pramínků pro větší plastičnost účesu.

KRÁTKÝ SESTŘIH A BRÝLE

Ženy, které nosí krátké vlasy a zároveň brýle, vědí, že jim tato kombinace leckdy vadí, a to především v části účesu nad ušima. V těchto místech se jim vlasy nahrnou do nevzhledných bouliček a trčí nad obrubou. Nad tímto problémem vyzrají, pokud si vlasy před ušima nechají dorůst a delší pruh pak nosí v přední část obličeje na lícních kostech, tzv. pejzy, nebo jej sčešou za ucho.

BARVY A MELÍRY

Barvením vlasů chce většina žen zakrýt začínající šediny nebo oživit nepříliš zajímavý odstín vlastních vlasů. Barvení je vhodné opakovat každé 4 týdny. Nikdy nebarvěte vlasy dříve než po 7 dnech od předchozího použití barvy, abyste nenarušily strukturu vlasů. Pozor, barvení není dobré těsně po trvalé. Odstup mezi těmito dvěma kúrami by měl být 2 týdny. I tak zkraťte dobu působení barvy až o deset minut.

Nekombinujte hennu a chemickou barvu, protože henna vytvoří na vlasech ochranný film a chemie pak nezabírá. Melírování není nic jiného než barvení části vlasů a odbarvování těch zbývajících. Hodí se k zamaskování šedin nebo k prosvětlení účesu.

POMOCNÍCI

Ddodá objem: Když není čas trápit se s natáčkami a gel vaše vlasy dostatečně "nenadzvedne", vyfoukejte je přes kulatý kartáč s měkkými štětinami.

Tip: Advance Techniques Professional Hair Care, Avon za 279 Kč

Oživí oslabené vlasy: Krátké vlasy se častým barvením a stylováním vyčerpají a řídnou. Jednou za čas jim dopřejte oživovací kúru.

Tip: Sprej Pantene Pro-V full Nourishment and shine za cca 90 Kč

Obarví a ochrání: Krátký účes rychle odrůstá a nežádoucí barva je výrazně vidět. Kvůli častému barvení si proto vyberte produkt, který vaše vlasy i ochrání.

Tip: Barvy na vlasy Garnier Color Naturals s olivovým olejem za 89,90 Kč

Zabrání třepení konečků: Pokud se vaše krátké vlasy na konečcích lámou a třepí, potřebují vyhlazující péči.

Tip: Sérum Advance Techniques Professional Hair Care Avon za 169 Kč