Nelžu, ale nemusím říct všechno, říká Jan Tuna

Jan Tuna * Pochází z Trutnova, narodil se 1.1. 1973. Vystudoval pedagogickou fakultu, začínal jako moderátor v rádiu Černá Hora, později působil v rádiu Metuje v Náchodě.

* V 90. letech navázal spolupráci s regionální televizí v Hradci Králové, později přestoupil do Novy, kde v letech 1999 - 2006 působil ve zpravodajské redakci a připravoval reportáže především pro Televizní noviny.

* Po volbách do Poslanecké sněmovny v roce 2006 ho Jiří Paroubek bez dalších důkazů obvinil, že "pracuje v žoldu ODS". Tuna na Paroubkovo obvinění reagoval otevřeným dopisem, ve kterém Paroubka označil za lháře a vyzval ho k rezignaci. Nova ho kvůli tomuto dopisu stáhla z obrazovky, nabídla jinou pozici, na což však nepřistoupil a z televize odešel.

* Poté působil na rádiu Frekvence 1 a od září 2007 v TV Prima, odkud v roce 2009 odešel z vlastní vůle.

* Nyní je mluvčím společnosti Bestsport, která vlastní a provozuje O2 arenu v Praze, a společnosti Sazka a.s.

* Z prvního manželství má dceru Zuzanu (17). S druhou manželkou Ladou má tři děti: Tadeáše (5), Štěpánku (3,5) a Johanku (1,5 ).

Jako novinář jste hledal celou pravdu, jako mluvčí říkáte jen to, co smíte. Nemáte s tím problém?

Úplně zásadní je, že nelžu. Z médií jsem odešel, protože to pro mě byla neúnosná situace. Nevím, zda jednou provždy, ale zatím je to tak.

Ještě se k tomu pojetí pravdy vrátíme, ale tou neúnosnou situací myslíte, že jste měl odejít, protože jste Jiřího Paroubka veřejně označil za lháře?

To byla až druhá pohnutka. Já z Novy odcházel nadvakrát. Poprvé mi ředitel zpravodajství oznámil, že zastavuje z vyšší moci moji reportáž o bytě Stanislava Grosse a já se nechtěl smířit s cenzurou. Nakonec ji po týdnu odvysílali a já tenkrát naivně uvěřil, že to byla výjimka.

Bohužel asi nebyla, že?

Do televize tehdy začaly pronikat různé politické a ekonomické zájmy jednotlivců a omezovaly víc či míň svobodu vysílání. Nejmarkantnější to bylo před volbami. Já na to nebyl z dob předchozího šéfování Pavla Zuny vůbec zvyklý. Když jsem pochopil, že takový je nový trend, odešel jsem z Novy. A v podstatě ze stejného důvodu pak i z Primy.

Neříkejte, že vás nikdy předtím nechtěl nikdo coby reportéra hlavního zpravodajství ovlivnit...

Samozřejmě. Když děláte tak velké kauzy jako já, jste pod určitým tlakem a hodně lidem se to nelíbí. Ale jejich nelibost nepadá na úrodnou půdu u vedení televize. Je jen na vás, nakolik máte čisté svědomí. Proto jsem dbal, aby to, co zveřejním, byla pravda. Někdy jsem možná označován za toho, kdo věci nafukoval. Tak to ale není. Jen jsem se vždycky snažil o události zjistit stokrát víc. Když máte totiž věc podat lidem jednoduše a zajímavě, musíte o ní vědět mnohem víc, než řeknete.

Tedy jinými slovy, páteř jste kvůli atraktivnímu místu v televizi neohnul?

Žádné místo pro mě není tak důležité, abych to udělal.

Přece jen jste šel do prázdna. Bylo to zlomové rozhodnutí, nebo promyšlený krok?

Zpočátku je to zlom, ale pak přemýšlíte, co bude dál. Měl jsem zodpovědnost nejen sám za sebe, mám početnou rodinu a nejmladší dcera byla zrovna na cestě. Ale říkal jsem si, že mám ruce a nohy zdravé a nějak se uživím. Třeba nám klesne životní standard, ale nebude to tragédie.

Nabídka na místo tiskového mluvčího přišla v pravý čas, nebo jste jí šel naproti?

Zatím, a to musím zaťukat, jsem si nemusel nikam chodit říkat. V červenci jsem opustil televizní svět a na podzim mě Aleš Hušák (generální ředitel Sazky - pozn. red.) oslovil a nabídl mi práci tiskového mluvčího 02 areny. Přemýšlel jsem, nevěděl jsem, zda bych se neměl ještě věnovat rodině. Přece jen jsem si naordinoval po odchodu z médií své první letní prázdniny od dob základní školy.

Že jdete na druhý břeh, jste neřešil?

Ale ano. Jenže dneska už se snad ví, že i když jednou řeku překročíte, není problém se časem zase vrátit zpátky. Příkladů máme spoustu. Samozřejmě musíte počítat s tím, že vám coby znovuzrozenému novináři může být "zakázán" obor, který důvěrně znáte.

Myslíte tedy, že cestu zpět máte stále otevřenou?

Beru události, jak přichází, že to tak má být. Krizové situace, které jsem zažil kolem televize, mi ukázaly, že i když se věci jeví extrémně špatně, čas ukáže, k čemu byly dobré.

Už víte, k čemu byly dobré vám?

Dělal jsem pro televizi mnoho let, a kdyby se to nestalo, seděl bych tam doteď a nesebral odvahu něco změnit. Ten den, kdy jsem definitivně opouštěl redakci, jsem se cítil, jako když ptáka vypouští z klece. Vydechl jsem si.

Poletujete i teď, kdy tvoříte mediální obraz Sazky?

Byla to pro mě velká výzva, když se přidala i nabídka na Sazku. Ať si o té společnosti myslí kdo chce co chce, je to ohromná zkušenost a není to určitě černobílý, jak se to někdy interpretuje.

Říkal jste, že nelžete. Je to opravdu tak, že říkáte čistou pravdu, nebo jde o umění slova?

Nikdy jsem vědomě nelhal. Samozřejmě pracujete s informacemi, ale to i jako novinář, které odněkud máte a musíte udělat maximum pro to, abyste si ověřila jejich relevanci. Což v dnešním hektickém světě internetu, kdy je všechno zrychlený a uzávěrky jsou do hodiny, často nezvládnete stoprocentně. Úkolem člověka v mém postavení, a to v jakékoliv firmě, je i to, neříct úplně všechno.

Umíte se díky své zkušenosti bránit ostrým otázkám novinářů?

To asi ano. Vím, co můžu očekávat. Vím třeba, že televize potřebuje jednu silnou větu, na zbytku tolik nezáleží. Jistě, že se nikdy nedokážete připravit úplně na všechno. Obecně to nedokážu v případě lží. Třeba když novináři dokážu, že zveřejnil nepravdu a on, tváří v tvář důkazům, argumentuje: Tak to berte tak, že šlo o novinářskou nadsázku. Tak to mě rozčílí.

Nemáte vzhledem k problémům Sazky obavy, že i s vámi se kýve židle? S tím jsem do toho šel. V životě nic není na stálo a znovu říkám, že si myslím, že zdravý člověk se uživí lhostejno čím. I kdyby byl konec na obzoru, už teď mě to profesně hodně obohatilo, nasbíral jsem zkušenosti k nezaplacení. Kdybych šel do firmy, kde se nic neděje, jen jednou za půl roku promluvíte, tolik bych nezískal.

Přece jen, skočil jste rovnýma nohama do rozjetého vlaku a řešil rovnou krizovou komunikaci. Přišla chvíle, kdy jste si myslel, že to neustojíte?

Byl to těžký začátek. Nevěděl jsem, která bije, musel jsem během chvíle získat přehled. Ale zpanikařit nebylo kdy.

I početná rodina je velká motivace. Otcem jste se stal poměrně brzy. To bylo v plánu?

Byl jsem na vysoké, měl jsem vážný vztah a naše dcera Zuzka si nás tam nahoře někde vybrala. Já nejsem z těch, co by ženu poslali na potrat. Ačkoliv mi bylo dvacet, rozdýchal jsem to.

Proč jste se nakonec rozvedli?

Byli jsme hodně mladí, neměli vlastní byt... Pro mě byl rozvod a odchod od dítěte hodně nepříjemný. První trauma jsem si ale paradoxně zažil už při narození Zuzanky.

Prožil jste šok u porodu?

Ne tak, jak asi myslíte. Byl jsem u porodu všech svých dětí, ale u Zuzanky šlo o špatně vedený porod. Když jsem šel druhý den do porodnice, řekli mi, že se mám připravit na nejhorší, že nemusí přežít. To byl tak silný okamžik, že jsem uvažoval o tom, zda má smysl dál žít. Dlouho jsem pak nechtěl znovu rodinu a děti a trvalo hodně dlouho, než se to ve mně zlomilo. Moje druhá žena projevila ohromnou trpělivost a dodnes jsem jí za to vděčný. Nenaléhala, když jsem jí nebyl schopný slíbit budoucnost.

Jan Tuna s manželkou Ladou a dětmi Tadeášem (5), Štěpánkou (3,5) a Johankou (1,5 )

Dnes ale máte s Ladou dokonce tři děti. Máte čas se jim věnovat?

Žádná práce neměla a nebude mít význam jako moje rodina. I když se nakonec každé povinnosti oddám naplno, dětem nemůže nic konkurovat.

A jak to v praxi zvládáte?

Musíte mít nastaveny priority. Víkendový program ruším jen výjimečně. To období, kdy je táta pro děti hrdina, co s nimi blbne a podniká výpravy na hory, vodu či rafty, totiž strašně rychle uteče.

To jste skoro výjimka.

Zase se nechci stavět do role nějakého supertáty. Taky chodím do posilovny nebo si zaběhat a pak si říkám, že jsem mohl být s dětmi.

Co domácí práce?

Kutil tedy nejsem. S velkým úklidem nám chodí pomáhat paní.

Máte nějaké chlapské hračky?

Nejsem moc technický typ. Mobil mě musí umět vzbudit, ukázat mi čas a telefonovat. Laptop máme starý a moc bych se s ním nechlubil. V tom nejsem hračička. Jako dítě jsem sice lepil modely, třeba Národní divadlo, ale dlouho mi to nevydrželo. Prý jsem hodně netrpělivý, říká manželka.

Oblékáte se teď slušivěji, než pamatuji z obrazovky. Baví vás móda?

Denně nosím obleky, ale to je vizitka mého kamaráda Martina Pavlíka, majitele módního salonu. Stará se o můj pracovní šatník. Nejlíp se ale cítím, když jsem do půl těla a bos. Miluju pocit svobody, taky proto jsme se se ženou původně chtěli brát na lesní pasece. Nakonec to kvůli zlomené noze babičky a dostupnosti byl jen hrad Okoř. Lada ale měla luční kvítí, které jsem fakt trhal po celé republice.

A ke všemu jste romantik. Jde to dohromady s vaší sportovní náturou?

Já byl dlouho spíš kavárenský povaleč. Ke sportu jsem měl správnej intelektuální postoj. Tvrdil jsem, že zvířata přece taky běhaj, jen když maj hlad. To jsem s věkem samozřejmě přehodnotil. Dnes běhám i na pláži, plavu, lyžuju a jezdím na kole. Mám ale jeden velký handicap: neumím hrát fotbal. Učím se ho zároveň s Tadeášem a blbý bude, když ho bude umět líp než já.