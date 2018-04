Neléčená štítná žláza u těhotných může poškodit plod. Nechte se vyšetřit

Štítná žláza může být velkým problémem zejména v těhotenství. A to tehdy, když o onemocnění ženy nevědí.

Kolik těhotných potřebuje léčbu, dokládají čísla Všeobecné zdravotní pojišťovny. Ta se loni rozhodla, že se pokusí zjistit, jaké procento jejích klientek má potíže, aniž o nich vědí. Ukázalo se, že sedm procent žen akutně vyžadovalo léčbu snížené funkce štítné žlázy, u 0,5 procenta nastávajících matek lékaři měli podezření na zvýšenou funkci, u devíti procent žen si organismus vyráběl protilátky proti hormonům štítné žlázy.

Všechny tyto zdravotní potíže u matek mohou vážně ohrozit ještě nenarozené dítě. Například snížení činnosti štítné žlázy může vést k porušení mozku a následnému zpomalení vývoje; tento stav se odborně nazývá kretenismem.

Ženy se sníženou funkcí štítné žlázy mívají potíže s otěhotněním a častěji se u nich vyskytují samovolné potraty. Jestliže žena o onemocnění ví a léčí se, dítě i ona by měly být v pořádku. Lékaři proto upozorňují, aby si ženy již před plánovaným těhotenstvím (nebo v jeho prvních týdnech) daly udělat vyšetření, které stojí kolem 700 korun. Je možné, že brzy je již budou hradit pojišťovny, nyní je hrazené pouze v případech, kdy se onemocnění vyskytuje v rodině.

Dědičnost hraje velkou roli

O vyšetření by ženy měly požádat svého praktického lékaře. Pokud se testy nestihnou před otěhotněním, odběry by měl udělat gynekolog, a to současně s ostatními krevními vyšetřeními. Pokud se prokáže onemocnění štítné žlázy, žena by měla pravidelně začít docházet také k endokrinologovi.

Míra dědičnosti je v těchto případech poměrně vysoká, až třicetiprocentní. Právě ženy dědí choroby štítné žlázy častěji, ale ani muži nejsou vyloučeni.

"Je-li u matky a nebo babičky autoimunitní onemocnění štítné žlázy, je pravděpodobnost postižení dcery značná, zvláště ohrožená období jsou puberta, těhotenství a období přechodu, problémy se objevují i později ve stáří," varuje přední česká odbornice na štítnou žlázu Zdenka Límanová z Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.

V generacích se může choroba projevit různě - u někoho sníženou funkcí, další člen rodiny však může trpět třeba zvýšenou funkcí. Existuje-li rodinná zátěž, je vhodné si zajistit přiměřený příjem jodu, ale ne nadbytek. K rozvoji určitého typu onemocnění může přispět dlouhodobá stresová situace.

Testy i po padesátce

Kromě žen plánujících těhotenství by si měly o testování štítné žlázy požádat ženy po 50. roce, potíže má 10 až 15 procent starších 65 let.

Vyšetření je nezbytné také pro všechny, kteří se léčí pro zvýšený cholesterol. "Na rodinnou zátěž by měl být upozorněn dětský lékař, který pak může v určitých intervalech uskutečnit vyšetření štítné žlázy. Častější postižení štítné žlázy je u osob s diabetem 1. typu," dodává docentka Límanová.