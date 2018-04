Nekuřte! brojí kampaň EU

Každý, kdo to snad ještě nepostřehl, by se to měl už za dva měsíce dozvědět: nikotinová vášeň zabíjí každého druhého člověka, který jí propadl. Přesně 1. června odstartuje ve všech televizích pětadvaceti zemí Evropské unie kampaň proti kouření.