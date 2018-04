Nekupujte drahé léky. Proč coldrex neléčí chřipku?

Problém je už v tom, že coldrex vůbec není určen na léčbu chřipky, jak vyznívá z textu televizní reklamy, ale pouze proti jejím příznakům. Kýchající lidé na zastávce totiž nemají chřipku, ale virózu, prostě jsou nachlazení.

Trápí je rýma, teplota, bolest v krku, bolest kloubů a možná i kašel. Většina lidí tomu říká chřipka, je to ale špatně. Chřipka je také viróza – protože je způsobena viry, ale je hodně speciální. Můžete ji dostat většinou jen jednou v roce, kdy bývají epidemie, je mnohem nebezpečnější než běžná viróza, častěji se na ni umírá, ale také se proti ní dá očkovat.

To proti rýmě a nachlazení nejde, protože viry, které je způsobují, se mění mnohem rychleji než chřipkové, proto ji můžete chytnout několikrát do roka.

Chřipka se také liší od nachlazení svým průběhem. Obvykle vás totiž doslova porazí, nastupuje rychle, s velkou bolestí hlavy, kloubů a vysokou teplotou – kolem 40 stupňů Celsia. Jen málokdo jí zvládne přechodit, protože je mu opravdu strašně špatně. Kašel nebo rýma se k ní přidružují většinou až po několika dnech.

To běžnou virózu lékaři obvykle popíší jako rinitidu, což znamená obyčejná rýma nebo bronchitida označující zánět průdušek projevující se třeba kašlem. Teplota obvykle nevystoupí výše než na 38 stupňů Celsia.

Jak jistě z poměrně složitého úvodu chápete: chřipka a rýma nebo kašel se mají léčit jinak. Ano mají něco společného – teplotu a bolesti. Jenže ty při chřipce jsou větší. Na bolesti a teplotu pomáhají všechny léky, které v sobě obsahují paracetamol, kyselinu acetylsalicylovou (třeba aspirin nebo acylpyrin) anebo ibuprofen.

Při viróze můžete sáhnou po čemkoli. Paracetamol má například tu výhodu, že nedráždí žaludek. Obsažen je právě i ve zmíněném coldrexu, který se pije jako horký nápoj. Ale pozor, na opravdu velké bolesti například hlavy, které doprovází chřipkové stavy, takový kalibr obvykle nestačí. Je mnohem lepší sáhnout po lécích s obsahem ibuprofenu (například ibalgin nebo nurofen), jelikož tlumí bolest podobně jako paracetamol, ale navíc působí také protizánětlivě.

Je ale ještě další důvod, proč se coldrex na léčbu příznaků chřipky někdy nehodí. Kromě látky na tlumení bolesti obsahuje také fenylefrin (na krabičce je latinský název phenylephrini hydrochloridum), to je látka, která uvolňuje ucpaný nos i vedlejší nosní dutiny a tak usnadňuje dýchání.

Když nemáte rýmu, a to při chřipce obvykle nemáte, takovou léčbu nepotřebujete. Proto ale také coldrex oceníte například při nachlazení. Zároveň utlumí bolesti, teplotu, zlepší pocit ucpaného nosu a ještě dodá 60 mg vitaminu C, který pomáhá zlepšit obranyschopnost těla. Coldrex v tabletách má navíc v sobě i kofein. Ten nejen zvýší efekt léku, ale ještě člověka povzbudí, pokud musí s virózou do práce.

Musíte ale zvážit také cenu. Pět sáčků coldrexu horký nápoj vyjde na více než 80 korun. Dvanáct tablet paralenu stojí devět korun, kapky do nosu můžete koupit již od 40 korun. A vitamin C? Ve 100 gramech červené papriky je 160 mg vitaminu C.