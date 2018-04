Některé porodnice mají beznadějně plno

Rodiče si pečlivěji vybírají porodnici - čtěte ZDE

Většina z nich chce rodit v těch nejznámějších porodnicích či v zařízeních, která jim nabízejí něco navíc.

Mají ze zákona právo volby a porodnice mají povinnost přijmout rodičky do péče.

Některá zařízení tudíž praskají ve švech a potýkají se s nedostatkem personálu i materiálního vybavení. Když je situace obzvlášť kritická, vyhlašují "stop stav" a nepřijímají rodičky vůbec.

Roďte rychleji, nebo jděte

Jak se v takové přeplněné porodnici rodí, zažila Lucie Křesťanová z Prahy, která nedávno přivedla na svět syna v Ústavu pro péči o matku a dítě v Praze-Podolí.

Nedostatek zavinovaček, čistých košil pro maminky, plenek a dalšího materiálního vybavení by byl podle ní to nejmenší. Daleko více ji znepokojovala citelná přetíženost odborného personálu a hlavně nedostatek porodních sálů a pokojů.

"Například mně, když už jsem cítila značné bolesti, porodní asistentka oznámila, že musím sál uvolnit pro rodičku, která rodí rychleji. Byl to šok. Přemístili mě na oddělení, kde ležely ženy na pokojích po třech, chodily za nimi návštěvy a já začala mít strach o život svůj i svého dítěte," popisuje Lucie.

"Protože jsem rodila už podruhé, šlo vše rychleji a já musela být během 40 minut opět převezena zpátky na sál. Vše naštěstí dobře dopadlo - místo se mezitím uvolnilo, takže jsem tam již mohla setrvat až do porodu."

V této porodnici se denně rodí dvacet až pětadvacet dětí. To už je podle ředitele podolského ústavu Jaroslava Feyereisela na hranici, co se dá zvládnout, aniž by byla ohrožena bezpečnost rodiček i novorozenců.

"Hledáme způsob, jak počet porodů omezit. Nejčestnější nám připadá, když je porodnice přeplněná, prostě uzavřít příjem, padni, komu padni. To se stává tak jednou či dvakrát týdně třeba na půl dne," vyjmenovává možnosti.

A další? Také chtějí omezit počet maminek, se kterými dopředu počítají. Těchto registrovaných rodiček by nemělo být více než tři sta měsíčně. Takové podmínky jsou samozřejmě nepříjemné i pro zdravotníky.

Podle Lucie Křesťanové dělají lékaři, sestry i porodní asistentky, co mohou. "Veškerý personál v Podolí si zaslouží metál za to, jak se zuby nehty snaží, aby stres, naprosté přetížení a psychická zátěž, kterou samozřejmě prožívá, nepociťovaly pacientky."

"Přesto ostatním maminkám vzkazuji - pokud rodíte v tomto období, vyberte si jinou porodnici než Podolí. Je to nemocnice špičková, ale momentálně naprosto přetížená," říká.

Porodnic je dost

Podobné problémy mají i v dalších velkých pražských porodnicích. "I u nás se stává, že kapacita je naplněná. Příjem zastavujeme tak jednou měsíčně, říká Lukáš Rob, přednosta gynekologicko-porodnické kliniky pražské motolské nemocnice.

Ani vyhlášený "Apolinář" si už nemusí dělat mezi rodičkami reklamu. "Problémy, kam uložit maminky s dítětem, řešíme každodenně. Už jsme si na to zvykli a ani nám to nepřijde," říká zdejší porodník Zdeněk Hájek.

Z mimopražských nemocnic se s velkým zájmem rodiček vyrovnávají například brněnská porodnice na Obilním trhu nebo porodnice v ostravské fakultní nemocnici.

Určitě se nestane, že by se rodička neměla kam uchýlit. Dětí se sice rodí více než v minulých letech a navíc přibývá rizikových těhotenství, celková kapacita porodnic je však více než dostatečná.

Těch, které bojují o přežití kvůli nízkému počtu porodů, je určitě více než těch, které se hroutí pod náporem rodiček. "Takovou minimální hranici, kterou by porodnice měla splňovat, aby mohla poskytovat skutečně odbornou péči, je pět set porodů ročně. U nás je stále pod tímto limitem několik desítek porodnic," říká Jaroslav Feyereisel.