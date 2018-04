Některé léky může nahradit náplast

V jakém případě může pomoci náplast Situací, kdy lze použít náplast místo tabletek, přibývá. Zatím jsou nové léky drahé. Cena je uvedená bez doplatků pojišťoven, které se liší. Na antikoncepci pojišťovny vesměs nepřispívají. Antikoncepce

• hormony brání ovulaci a otěhotnění

• jedna náplast působí sedm dní a osmý den se obměňuje za novou, po užití tří náplastí následuje týdenní pauza s menstruací

• jen na předpis, stojí 300 korun na měsíc Chronická bolest

• na střední a silné chronické bolesti

• účinná látka se z náplasti postupně uvolňuje do kůže, kde ji přejímají drobné krevní cévy; odtud se dostává do mozku, kde tlumí bolest

• po třech dnech od nalepení se vymění

• lék je jen na lékařský předpis, zhruba - záleží na síle - stojí 1500 korun až 5000 korun za pět náplastí, může jej uhradit pojišťovna Menopauza

• u žen po čtyřicítce klesá produkce hormonů, náplast jim nahrazuje nedostatek estrogenu

• mění se jednou za tři nebo čtyři dny

• na předpis, šest náplastí stojí 150 až 350 korun Cestovní nevolnost

• náplast se skopolaminem má povzbuzující účinek a tlumí příznaky nevolnosti

• v zemi zatím není náplast registrována Odvykání kouření

• kuřák si může vybrat náplast, která odpovídá jeho obvyklé dávce nikotinu

• volně prodejné, silné dávkování 310 korun za sedm náplastí, jedna působí 16 hodin Místní znecitlivění

• pro lidi, kteří mají strach z injekcí, je k dostání "nalepovací mininarkóza"

• není to lék, působí jen místně, lze přirovnat ke spreji

• aplikuje se před vpichem injekce

• jen na předpis, dvě stojí zhruba 180 korun