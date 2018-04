Některé jídlo posílí imunitu a ochrání před chřipkou. Třeba dýně

Bojíte-li se chřipky či nachlazení, zkuste začít boj proti nim od základu: správnou výživou. To, co jíte (nebo nejíte), ovlivňuje schopnost vašeho těla bojovat s viry a bakteriemi, jak uvedl odborný server msn.com.

Jídla, která vám pomohou

Pomerančový džus

Jedna sklenička k snídani vám dodá víc než sto procent doporučené denní dávky vitaminu C (doporučeno je 75 mg pro ženy a 90 mg pro muže). Vitamin C má pozitivní vliv na stav pokožky a také na imunitu. Ačkoli se říká, že dostatek vitaminu C dokáže zabránit chřipce, není to tak. Zařídí však, že se budete z nemoci rychleji zotavovat a její průběh bude snazší.

Nejvíc vitaminu C najdete v šípcích, černém rybízu, kiwi, paprice, brokolici, rajčatech, špenátu, bramborách nebo v citrusových plodech. Snažte se naopak vyhnout tabletám s vitaminem C. Jejich zpracování zbytečně zatěžuje organismus.

Oves a ječmen

Tyto obilniny obsahují účinný přírodní imunostimulátor beta-glukan. Je to druh vlákniny a má obrovskou schopnost bojovat s mikroby. Navíc působí antioxidačně, dokonce víc než známá echinacea, jak tvrdí nedávná studie norských vědců.

Kromě toho, že posiluje imunitu, urychluje také hojení ran a zvyšuje účinky antibiotik.

Mléko

Spolu s rybím masem jsou mléčné výrobky skvělým zdrojem vitaminu D, který efektivně zvyšuje imunitu a pomáhá předcházet nachlazením. Lidé, kteří nemají dostatek vitaminu D, jsou pak náchylnější k infekcím horních cest dýchacích.

Podle doktora Carlose Camarga, autora harvardské studie o vitaminu D, je velice těžké získat dostatek vitaminu D z jídla a slunečního světla. Proto je v tomto případě dobré déčko doplňovat uměle pomocí tablet.

Probiotické jogurty

Lidé, kteří si dopřávali denně nápoj či jogurt s probiotickou kulturou Lactobacillus reuteri, trpěli lehkým nachlazením mnohem méně. Lactobacillus stimuluje bílé krvinky k boji proti infekci. Výsledky přinesla švédská studie publikovaná v magazínu Environmental Health.

Někteří výrobci mléčných výrobků však jen využívají moderního trendu a označují své výrobky jako "probiotické", avšak po probiotických kulturách v nich není ani stopy. Proto bychom se měli podívat na přesné složení daného výrobku. "Je dobré, když obsahuje Lactobacillus acidophilus, Bifidus a L. rhamnosus," radí Elizabeth Somerová, odbornice na výživu.

Ryby a korýši

Losos, makrela, herinky a další tučné ryby obsahují omega-3 mastné kyseliny. Ty aktivují fagocyty - bílé krvinky, které bojují proti chřipce. Ryby a mořské plody jsou také dobrým zdrojem selenu. Selen pomáhá bílým krvinkám produkovat proteiny, které zbavují tělo virů.

Další výzkumy také prokázaly, že omega-3 mastné kyseliny zlepšují proudění vzduchu v plicích a chrání je před respiračními infekcemi.

Kuřecí polévka

Tento lék na nachlazení se používá po staletí a je pro to dobrý důvod: aminokyselina cystein, která se z kuřecího masa uvolňuje při vaření, má podobné složení jako acetylcystein, lék na bronchitidu. Cystein ředí hlen a usnadňuje dýchání a odkašlávání.

Přidáte-li do polévky ještě česnek a cibuli, pak máte jídlo, které vás opravdu posílí.

Česnek

Dvě třetiny lidí, kteří užívali denně po 12 týdnů v zimě tablety s extraktem z česneku, nedostaly chřipku ani nachlazení. A ti, kteří i přesto onemocněli, se uzdravili mnohem rychleji. Česnek obsahuje mnoho látek, které podporují ničení infekcí, zejména allicin.

Nejúčinnější jsou však látky přímo v česneku, nikoli v tabletách. I odborníci však chápou, že nepříjemný zápach česneku jeho užívání ztěžuje.

Pšeničné klíčky

Čtvrt šálku pšeničných klíčků vám zajistí téměř polovinu doporučené denní dávky zinku. Je to základní minerál, který pomáhá obnovovat buňky a posiluje imunitní systém.

Dokonce i nepatrný nedostatek zinku, který je potřeba pro vznik nových bílých krvinek, zvýší riziko infekce. Klíčky zamíchejte klidně mezi cereálie, jogurty nebo ovesné kaše.

Dýně a sladké brambory

Obojí je zásobárnou vitaminu A, který má klíčovou roli v boji proti infekcím. Účinky vitaminu A zvýšíte, když budete konzumovat jídla bohatá také na zinek.

Tahle kombinace zajistí správné vstřebávání vitaminu A. Ten totiž prostupuje do organismu jen když se naváže na protein, a zinek přesně tohle umožňuje. Pokud tedy trpíte nedostatkem zinku, pak se "áčko" nedostane z trávicího traktu ke tkáním.

Černý čaj

Pět šálků černého čaje denně po dva týdny zajistí, že buňky zvyšující imunitu, budou produkovat 10x více proteinu interferonu, který umí bojovat proti nachlazení a chřipce. Pokud vám černý čaj nechutná, můžete ho nahradit zeleným.

Houby

Obsahují víc než 300 látek, které nastartují imunitu. Podporují totiž produkci bílých krvinek (bojují proti infekcím), které jsou pak navíc mnohem agresivnější. Houby shiitake, maitake a reishi se řadí mezi největší zásobárny účinných látek.

Zapomeňte na sycené nápoje či extra kalorie

Uhličitan sodný

Studie publikovaná v magazínu American Journal of Clinical Nutrition uvádí, že 100 gramů cukru (což jsou tři plechovky nápojů s uhličitanem sodným), významně bránilo schopnosti bílých krvinek ničit bakterie, a to už pouhých pět hodin po konzumaci.

Jste-li zvyklí pít sycené nápoje každý den, váš imunitní systém není dost silný na boj s viry.

Sklenka alkoholu navíc

Po noci, kdy jste vypili pár koktejlů či skleniček alkoholu, můžete mít kocovinu, a kromě toho jste také náchylnější k nachlazení a chřipce.

Studie potvrdily, že časté flámování a pití alkoholu potlačuje uvolňování důležitých imunitních buněk. Po divokém mejdanu je váš imunitní systém utlumen celých 24 hodin.

Extrémně kalorická jídla

Nikoho už nepřekvapí, že po tučných a kalorických jídlech se tloustne. Kdo však trpí nadváhou či dokonce obezitou, je pak ohroženější typickými zimními nemocemi jako je chřipka, viróza či nachlazení.

I nedávné průzkumy odhalily, že u lidí se silnou nadváhou (BMI nad 40) měla například prasečí chřipka mnohem vážnější průběh. Kromě toho nadbytek kil způsobuje hormonální nestabilitu a vznik zánětů, které znemožňují imunitnímu systému bojovat s infekcí.