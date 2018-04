Několik důvodů, proč pravidelně běhat

Důvody, proč běhat

• Běh je finančně nenáročná aktivita. Potřebujete jen rozumné boty.

• Běhat můžete kdykoliv a kdekoliv. Není potřeba pronájem specializovaných ploch a sportovišť.

• Běh je nejúčinnější kardiovaskulární trénink. Už během několika málo měsíců lze značně zlepšit svoji tělesnou kondici.

• Běh je nejjednodušší pohyb. Pravidelným tréninkem člověk může zlepšit svůj styl a běhat efektivněji.

• Běh je jednoduchou metodou pro navození psychické rovnováhy, tj. pro odbourávání stresu. Už pravidelným 30-ti minutovým během lze udělat maximum pro boj proti přepracovanosti a stresu.

• Běh je ideální metodou pro kontrolu a odbourání hmotnosti. Existují sice náročnější aktivity, ale běh je přirozeným pohybem člověka, takže při minimálním úsilí lze dosáhnout maximálního efektu.

• Běh je přirozenou aktivitou, která unavuje. Je lepší než kterýkoliv prášek na spaní či proti bolesti.

• Běhání je nejlepším a nejjednodušším druhem sportu, pokud chcete zůstat dlouho mladí a plní síly. Kdo pravidelně běhá, tomu může být čtyřicet ještě dalších dvacet let.



Správné obutí

Nejdřív to důležitější - co na nohy pro kondiční zátěž. Boty musí mít dostatečně pevnou a vysokou patu a kvalitní výplň, aby byly schopné absorbovat dvou- až pětinásobný náraz tělesné váhy.

Při každém dopadu nohy musí být dostatečně stabilní a s boční podporou, aby vyhověly nejrůznějšímu směru pohybu. Počítejte s tím, že kvalitní obutí vás bude stát kolem dvou tisíc korun.

Nejlepší dobou pro nákup bot je doba ihned po tréninku, kdy chodidla po zatížení lehce naběhnou. V tu chvíli se musíte cítit v botách dobře. Stejně dobrou dobou je i nákup v podvečer, resp. večer.