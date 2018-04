Někdy jsem ráda, že přežiju, říká taxikářka Lucie o nočních jízdách

Asi to nebude žádná puťka. Spíš taková, co má pořádnou páru i vyřídilku a slova ostrá jako břitva. Takové byly mé představy o taxikářce Lucii. "Kam to bude?" zeptala se drobná dívčina, když jsem zaklepal na okénko jejího stříbrného renaulta.

Že by snad tato na pohled zcela obyčejná žena s modrýma očima byla ozbrojená karatistka s nejvyšší třídou prvního danu? Ale opak je pravdou, žádná bojová umění neovládá. Spoléhá na intuici, štěstí a je toho názoru, že co se má stát, stane se.

Přemlouvám ji, aby mě vzala s sebou, až jí přijde zakázka, tedy rito. Bude-li ovšem v autě pro mě místo. Důrazně odmítá, že je to prý naprosto zakázané.

Vzpomenete si na poslední nepříjemný zážitek během jízdy?

Nedávno jsem vezla vyvedený páreček, zřejmě z nějakého večírku, neboť paní byla více společensky unavená než pán. Ten si poručil domů nejrychlejší cestou, po Jižní spojce. Je to tudy sice nejrychlejší, ale také delší. Po pár kilometrech jízdy se do mě muž nevybíravě pustil, že s nimi schválně objíždím celou Prahu. Prostě jedna z náročnějších zakázek, kde se musíte obrnit trpělivostí a doufat... Další den volali z dispečinku, že si u mě paní zapomněla rukavičku. Tu jsem skutečně v autě našla a majitelce ji také odvezla. Znovu se mi potvrdilo, jak je naše práce nevděčná. Spousta lidí ji má za naprosto podřadnou a podle toho se k nám tak i chová.

Baví vás taxikařina, nebo to děláte hlavně pro peníze?

Vždy jsem chtěla něco řídit, když už nic jiného, tak alespoň to auto. Potom se mi líbil také pocit svobody. Ten je ale při hlubším zamyšleni zcela relativní. Představte dlouhé hodiny čekání v autě a výčitky z každého finančně mizerného dne. Přitom každý den strávím za volantem poctivých deset hodin. Pokaždé nevíte, do čeho jdete, prostě každá noc má zcela odlišný průběh. Za čtyři roky jsem si zvykla na mnohé.

Je tohle povolání dobrodružné?

Spousta lidí žije v mylných představách. Dnes je to o spoustě hodin trpělivého čekaní na něco, co ani nevíte, jestli vůbec přijde. Doba je teď vážně zlá. Navíc, tahle práce je hodně o štěstí a náhodě. Je třeba být ve správný čas na správném místě. Dobrodružstvím je pro mě ale vlastně každá zakázka. Nikdy nevíte, na koho narazíte.

Proč pracujete jenom v noci?

Ráda jezdím, což denní provoz neumožňuje. Je to pouze popojíždění, systematická likvidace auta i mých nervů. Kromě toho je noční Praha mnohem krásnější a romantičtější. Věřte tomu, že i noční zákazník je daleko snesitelnější a příjemnější. Většinou totiž směřuje za zábavou, nebo naopak ze zábavy domů. Bývá dobře naladěn, příjemně unaven. Takový člověk nemá důvod ani sílu vyhledávat konflikty, nehádá se a nenadává, že někam spěchá. Ale samozřejmě to není pravidlem, vážně hodně záleží na tom, na koho zrovna narazíte a jaké je jeho momentální rozpoložení.

Máte u sebe nějakou zbraň?

Osobní zbraň nemám. Můj názor je, že v momentě překvapení si na ni buď nevzpomenete, nebo může být lehce zneužita proti vám. Ale od své starostlivé sestřičky jsem dostala slzný plyn, který s sebou poctivě vozím a mám ho vždy po ruce, aby mohla klidně spát. Je mi ale jasné, že použitím v autě bych to odnesla spolu s násilníkem.

Jaký je tedy váš "záchranný plán"?

Ten je jednoduchý a velmi spolehlivý, jako celý náš dispečink. Jsme snímáni GPSkou a v případě nouze stačí zmáčknout tlačítko, o kterém vím jen já. V tu chvíli se práce na dispečinku zastaví a všem kolegům v mém dosahu i mimo něj se pošle má poloha. Tím začala záchranná akce. A pak, lumpe, třes se!

Už jste někdy tohle tlačítko použila?

Jednou jsem byla nucena ho použít. Nemohla jsem totiž dostat zákazníky z auta. Prostě se rozhodli, že nikam nepůjdou. Prosazovali to tak, že z nich šel opravdu strach. To, co následovalo po stisknutí tajného tlačítka, bych si troufla srovnat s nějakým akčním filmem. Během okamžiku se začali sjíždět kolegové a nechyběl ani majitel našeho dispečinku. Ten má totiž schopnost vyřešit každou zoufalou situaci, a už pomohl nejednomu z nás.

Jak se mezi samými mužskými kolegy cítíte?

Asi jako každá žena, která má to štěstí, že ji mezi sebe přijmou a baví se s ní jako se sobě rovným kamarádem, kolegou. Takže dobře. Bohužel, setkala jsem se ale i se šikanou. Naštěstí jsem to přežila bez větší újmy a ani autu se nic vážného nestalo. A tím bych to uzavřela. Stop.

A co váš osobní život, netrpí tím nějak?

Děti nemám a přítel je také taxikář.

Takže jste se seznámili "v práci"?

Bylo to dost náhodné a neplánované. Tehdy jsem žádala o pomoc dispečink ohledně rozbitého auta. On mi přijel nastartovat motor přes kabely. Za ochotu jsem ho pozvala na čokoládu na čerpací stanici. Při debatě jsem zjistila, že je vlastně hodně milý, sympatický a celkově dost zajímavý, takže jsme si vyměnili čísla mobilů. Následovala ještě spousta kafíček po čerpacích pumpách, než mezi námi přeskočila ta pověstná jiskřička. Vybitá autobaterie mi umožnila potkat lásku a přítele v jednom.

Zatímco jedeme, z non-stop zapnuté vysílačky nepravidelně, ale stále přicházejí jakési krátké a úsečné informace. Dispečink své řidiče neustále o něčem zpravuje, o dopravě i o policejních akcích.

Zbývá vám čas na koníčky?

Když už, tak cestovaní, příroda, prostě pohoda, kdy člověk vypne od starostí všedních dní. Nejraději jedeme někam na výlet, nejlépe úplně mimo civilizaci. Přítel je abstinent a já už mám své bouřlivé období taky dávno za sebou. Zajdeme si třeba společně na šipky. Skleničku vína si ale někdy dám. Občas se sejdeme se ségrou a kamarádkou na klasickou dámskou jízdu.

Co je pro vás na taxikařině nej?

Vyslechnu si mnoho životních příběhů. Dozvím se o lidském trápení i radosti. Mnozí zákazníci mi sdělují své názory na okolní svět. Navíc Praha je skutečně velká a mají pravdu kolegové "mazáci", že se ji člověk učí znát a rozumět neustále a celý život. Kromě toho, noční a rozsvícená je prostě nejkrásnější.

Máte někdy, jako občas každý, nutkání s tím praštit?

Někdy ano. Zejména, když magistrát přijde zase s nějakou tou novotou. Hájí se vždy ušlechtilými úmysly, jako třeba vymýtit "černé drožky", ale odnášíme to jen my, poctiví. Když pak k tomu přičtu riziko, že výdělek není nikdy jistý... Po odečtení nákladů na provoz to u mě dělá horší průměr, i když jsem za volantem deset hodin denně, v zimě i v horku, sedm dní v týdnu.

Pouštíte se sama se zákazníky do řeči?

Záleží na situaci. Když nezačne klient s rozhovorem sám, většinou chce mít klid, což respektuji a cestu strávíme mlčením. Naopak zákazník, který si popovídat chce, většinou s rozhovorem začne sám. Svěřují se jak muži, tak ženy. Těžko říci, kdo víc. Jsou lidé milí, to vám třeba jen tak koupí čokoládu, kytku, plyšáka, a pak ti agresivní, kdy jste rád, že jste přežil a že vám "jen" nezaplatí.

Dělají vám někdy zákazníci návrhy?

Samozřejmě, že i tací se občas najdou, takže pozvání na kávu či skleničku čelím dost často. Ale rozhodně nemíchám práci se zábavou. Ty chápavější odbudu slovy, že můj čas je drahý, a těm méně chápavým většinou nadiktuji smyšlené telefonní číslo.

Máte nějakou speciální radu pro ženy-řidičky, které jezdí samy?

Žádná mě nenapadá, kromě toho, aby se v autě zamykaly.