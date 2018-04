Někde začít musím, říká Osobnost roku zvolená ve vězení

* Ženská věznice ve Světlé nad Sázavou už z dálky působí jako dobře udržovaný objekt tyčící se nad městem.

* Do roku 1999 sloužil areál jako škola v přírodě.

* Po přístavbách a rekonstrukcích zde byly ke konci roku 2000 ubytovány první odsouzené ženy.

* Celková kapacita je 400 míst.

* Jako jediná ženská věznice u nás je určena i matkám s dětmi do tří let a pro výkon vazby těhotným a s novorozenci.

* Je věznicí s dohledem, dozorem a ostrahou se zvláštním oddělením trvale pracovně nezařaditelných žen a žen s poruchou duševní a poruchou chování.

* Jako resocializační program zde probíhá řada aktivit, od možnosti pracovat přes zájmové kroužky, až po výuku jazyků a počítačový kurz. Vybraným ženám je umožněno i studium na SŠ a VŠ .

* Prezentovat své dovednosti mohou občas i mimo vězeňský areál.

REPORTÁŽ Z VĚZENÍ ČTĚTE ZDE