Nejzhoubnějším z nádorů je melanom. Vyšetřením prošla i reportérka MF DNES

Mladá lékařka zkoumá znaménko na mých zádech, příjemně mi není. Je to nádor, nebo ne?

Jak vypadá melanom Zhruba 30 až 50 % melanomů vznikne na podkladě pigmentového znaménka. Je chybné se domnívat, že rizikové znaménko je až takové, které začne svědit, krvácet nebo se kolem něj utvoří zánět. Toto jsou pozdní příznaky rozvoje většinou již maligního melanomu. Rizikové znaménko je asymetrické, nemá ostré ohraničení, je větší než 5 milimetrů, mění barvu, tvar, velikost, svědí a krvácí. Jedná-li se o maligní melanom, je nezbytně nutné, aby jej lékaři co nejdříve odstranili.

Za pár vteřin vynese verdikt: Můžu být v klidu. Ani v budoucnu z toho rakovina nebude.

Ale zákroku asi neujdu: "Být vámi, nechala bych si ho odstranit. Nemělo by tam zůstat, může vám překážet, dělat problémy," pokračuje dermatoložka Sylva Zajícová.

Devět lidí dostalo včera mnohem horší zprávu. Lékaři u nich diagnostikovali maligní melanom, nejzhoubnější nádor kůže. Jiné – také zhoubné, ale méně nebezpečné nádory – objevili u dalších padesáti lidí.

"Většinou sem přicházejí lidé, kteří mají nějaké podezření. Proto je číslo tak vysoké, není to běžný vzorek populace," vysvětluje Petr Arenberger, přednosta dermatovenerologické kliniky Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. Přesto zdůrazňuje, že případů melanomu přibývá. Za posledních třicet let čtyřnásobně.

Stan proti melanomu se objevil na Václavském náměstí včera a bezplatná vyšetření pokračují ještě dnes. Lékaři zatím stihli vyšetřit přes 800 lidí.

Doktoři bez pláště

Doktorka Zajícová musí zvýšit hlas, když se mnou mluví. Provizorní ordinace ve stanu rezonuje, kolem jezdí jedno auto za druhým. Právě to byl účel – dostat "ordinaci" do míst, kde to každý zná a cítí se lépe než v nemocnici.

"Snažíme se přiblížit bázlivcům, kteří by do ordinace nepřišli. Nikdo nemá ani bílý plášť," říká profesor Arenberger.

Ze závěsu, který chrání soukromí pacientů v improvizovaných ordinacích, každou chvíli vykoukne někdo z lékařů. Může jít další.

Na pacienta tady mají pár minut, za tu dobu však dokážou nádor diagnostikovat. Když není jistota, v jedné z místností je digitální přístroj. Znaménko umí zvětšit padesátkrát.

"Víte, tady mám pocit, že doktory neobtěžuji. Že jsou tady kvůli tomu, aby mě prohlédli. Svoji kožařku nechci kvůli kontrole znamének otravovat," vysvětluje Milada Dvořáková. Ve frontě strávila hodinu a půl, teď už sedí na židličce uvnitř. Za chvíli půjde na řadu. A dozví se, že je v pořádku.

Znaménko na chodidle patnáctiměsíční Aničky je nezhoubné, ale lékařka radí odstranit. Na chodidlech a dlaních by totiž žádná znaménka být neměla.

Smutná statistika

Melanom patří mezi nejzhoubnější nádory. Rychle metastázuje do dalších částí těla.

Kdy si dát pozor Na vyšetření by měl zajít každý, kdo patří do některé z následujících rizikových skupin:

1. Rakovina se objevila u někoho jiného z rodiny.

2. Má světlý typ kůže.

3. Opakovaně se opaluje v soláriu.

4. Nadměrně se sluní venku.

5. V dětství se opakovaně spálil na sluníčku.

6. Trpí jinou nezhoubnou formou kožních nádorů.

7. V minulosti se už objevila rakovina kůže.

8. Má oslabený imunitní systém.

9. Větší množství znamének (více než padesát).

Nejdůležitější je odhalit ho včas, proto dermatologové z vinohradské nemocnice už počtvrté vyšetřovali pacienty ve stanu na náměstí. A přidají se k nim další lékaři. V rámci jiného projektu Zachraňte si kůži se objeví další provizorní vyšetřovny v Brně, Liberci, Plzni, Ostravě a znovu v Praze.

Česko je na devátém místě ve výskytu melanomu u mužů a na devatenáctém místě u žen. Zatímco ještě v roce 1970 stanovili tuto diagnózu lékaři u tří pacientů na 100 tisíc obyvatel, v roce 2008 už jich bylo šestnáct. "Statistiky za loňský rok ještě nejsou, ale podle odhadů se to opět zvýšilo – zhruba na dvacet," říká profesor Arenberger.

Více se opalujeme (i v soláriích), za teplem jezdíme i v zimě, přitom slunce je kvůli ozonové díře stále nebezpečnější.

Přesto mnoho lidí podceňuje vznikající problém, hlavně nesledují změny pigmentových skvrn.

"Nedávno se v mé ordinaci objevil mladý muž a jen náhodou jsem na jeho krku zachytil podezřelou pigmentovou lézi – začínající zhoubný melanom, o němž neměl ponětí. Denně nosil košili s tuhým límcem a znaménko dráždil. Navíc byl častým návštěvníkem solária," říká kožní specialista České průmyslové zdravotní pojišťovny Jiří Řepišťák.

Pokud se nepodaří odhalit melanom včas, dalších pět let přežije jen polovina pacientů. U rakoviny prsu je to 95 procent. "Přitom když se objeví nádor včas, bývá pravděpodobnost vyléčení téměř stoprocentní," podotýká lékařka Jana Hercogová z České akademie dermatovenerologie.

Nejohroženější bývá skupina mezi pětadvaceti a pětatřiceti roky. Do stanu pod sochou svatého Václava však včera přicházeli i starší lidé. "Mám špatnou zkušenost s bývalou lékařkou, nevěřím jí. Ani se nezvedla od stolu, když jsem chtěla vyšetřit. Proto jsem šla sem, tady je to příjemnější," vysvětlovala osmašedesátiletá Marcela Gregarová, než vyšla ven. Fronta se v tu chvíli táhla asi dvě stě metrů od stanu. Bez ohledu na déšť.