Blbiny útočí. Jaký předmět je nejzbytečnější?

Berte, prosím, slovo blbina jako terminus technicus. Blbiny se dělí na amatérské a profesionální - podle toho, jestli na nich někdo cíleně vydělává peníze, nebo jestli se z nich blbiny stávají jaksi samy od sebe.



Náhled na blbiny je čistě individuální.

Mým favoritem je například již zmíněný návlek na skládací deštník. Deštník je vybaven páskem s patentkou a žádný návlek, který by ho držel pohromadě, není potřeba. Navíc, pokud s jeho navlékáním trochu bojujete, protože deštník použitím nabyl na objemu, připomíná vaše akce něco, co by se mělo odehrávat v soukromí. Přesto najde návlek své zastánce. Ti tvrdí, že je nepromokavý a že do něj cpou mokrý deštník třeba v tramvaji. Našla jsem lidi, kteří návleky vyhazují ihned po nákupu, lidi, kteří je sice nepoužívají, ale nedokážou je vyhodit, i lidi, kteří z nich šijí dětem spacáčky pro panenky. To jednak dokazuje, že můj okruh známých obsahuje všechna psychická vychýlení, a jednak to, že co blbina, to tisíc názorů. Proto považujte následující text pouze za můj pohled na věc.



Já ještě přihlašuji dřevěný kyj na med (při olizování hrozí zadření třísky a drážky v kyji způsobují ztráty medu), stojánek na ubrousky (vyndáte jeden ubrousek a ostatní se vysypou s ním), bezpečnostní víčko s kroužkem pod uzávěrem oleje, plastový obal na banán, drátěný poklop na bábovku (bábovka okorává a mouchy mají volný přístup), zarážecí čep do krabicového mléka (tryskající jako fontána všemi směry), podložku pod počítačovou myš, cestovní krabičku na hlavu zubního kartáčku, prošťuchovátko lisu na česnek (nápad dobrý, ale trny vyrobené z měkkého plastu vydrží tak tři prošťouchnutí a pak se ohnou) a věšáček na kabelku ve tvaru puku s hákem.

Posledně zmíněná blbina se hojně rozšířila před několika lety, ale ani zastánci jejího účelu, tedy pověsit kabelku v restauraci bezpečně na hranu stolu, neodpřísáhnou, že ji používají. Momentálně tedy funguje jako závaží na dně tašky, pokud nevlastníte ten typ, co se dá nosit i jako náramek.

Kámen, co nedělá nic. Skutečně nic.

Blbiny zabírají místo, ničí planetu, plní šuplíky a vůbec fungují jako zatím nepojmenovaná humanitární krize. A jako na každé krizi, i na téhle se dá krásně vydělat. Vezměte si třeba kámen, ze kterého vede kabel s USB přípojkou do počítače.



Jmenuje se Pet Rock. Původní nápad patřil Garymu Dahlovi, který v roce 1975 v jednom americkém baru tvrdil svému kamarádovi, že nejlepší domácí zvířátko je kámen. Nemusí se krmit, venčit, nekouše, je omyvatelný, nesmrdí a tak dále. Svůj barový nápad dotáhl Gary za střízliva do konce a začal prodávat obyčejné kameny v krabici s dírami, aby mohly dýchat, a slámou, aby je to netlačilo.



Pojďte si povídat do Kavárničky Jaké věci podle vás zbytečně zabírají prostor v bytě či kabelce? Pište zde.

Originalita postupně zeslábla, ale Gary už jich prodal 1,5 milionu a solidně zbohatl. Skutečnou hodnotu ovšem neměly obyčejné šutry jako takové, ale vtipný návod na chov, který obsahoval třeba náměty na hry, které můžete kámen naučit, nebo postup jeho tréninku (sedni, lehni, hlídej). Gary stále ještě pracuje v reklamě, ale odmítá dávat rozhovory, protože i když je to k neuvěření, našli se lidé, kteří ho žalovali, protože jejich kámen nic nedělal, vůbec nic.

V současné době si můžete koupit za osm dolarů moderní verzi Pet Rocku s přípojkou do počítače, která stejně jako její předchůdce nikdy neodmlouvá, je ekologická, neokusuje nábytek, bude vás milovat navždy a navíc je kompatibilní se všemi existujícími počítačovými systémy.

Potřebujete to?

Možnosti vydělat na touze zákazníků vlastnit absurdní předmět jsou neomezené. Důkazy následují: gumové návleky na prsty se jmenují Phonefinger a slouží na ovládání dotykových displejů, které si nechcete ohmatat nebo umastit.

Krabičky na krabičky s papírovými kapesníky se prodávají na hobby serverech i v kamenných obchodech. To kdyby vás originální krabička urážela.



V případě, že jste se nenaučili používat vlastní ruce, můžete drobky ze stolu smetat speciální lopatkou.



Dřív jsme spávali na velkém polštáři z peří, který se dal volně tvarovat a šla pod něj strčit ruka. Moderní, zdravé polštáře z paměťové pěny jsou sice výborné pro naši páteř, ale poddajné zhruba jako cihla. Teď máte možnost mít od obojího to lepší a pořídit si ortopedický polštář s dírou na paži. Prodávají se i verze umožňující mít ruku ve žlábku kolem polštáře nebo s dírou na obličej, pokud spíte na břiše. Utratíte za ně zhruba sto dolarů.

Nenaučila vás maminka skládat trička několika jednoduchými pohyby? Pořiďte si tento skládátor známý třeba ze seriálu The Big Bang Theory, kde ho používá geniální fyzik Sheldon. Triko rozložíte, krajní desky spojené kloubem sklapnete nahoru a doprostřed a je hotovo.

Dokud nebudete mít zase jinou blbinu, budete odsouzeni uchopit krabicový nápoj do ruky a nalít si ho ručně. Až se ale vzmůžete, můžete na okraj krabice nasunout rukovítko a pohodlně ho uchopit za ucho. Autorem je Tescoma.



Kdo nechce hledat špunty od šampaňského všude po bytě či zahradě, může si pořídit praktický padáček jménem Champichute.

A teď se připravte na skutečnou bombu. U ostatních předmětů si umím představit, že by za zcela specifických podmínek mohly být užitečné, ale tady se mi rozum zastavil a odmítl spolupracovat.

Firma Kush vyrábí (a prodává!) válečky, které vám při spaní na boku udrží prsa od sebe. Podle velikosti prsou si vyberete velikost válečku, a pokud s ním cestujete, využijete i růžový saténový pytlík. K tomu není co dodat.



Na záchodě si většina lidí pro ukrácení dlouhé chvíle čte. Golfoví nadšenci ale nyní mohou i puttovat, a to na koberečku připomínajícím trávu a tvarově přizpůsobeném přímo pro nejmenší místnost v bytě. V internetových obchodech ho najdete pod jménem Potty Putter.

Představte si, že jdete na pláž a cestou vám zteplá meloun. Hrůza! S pojízdným chladičem jménem Marugoto Tamachan je naštěstí katastrofa odvrácena. Jen nesmí jít o pláž písečnou, to byste zapadli.

Už na první pohled jde o zbraň, ale není to ledajaká zbraň. Tahle střílí pěnové bonbony Marshmallows až na vzdálenost čtyřicet metrů. Přemýšlím, v jaké situaci by se Marshmallow Mazooka tak mohla hodit, ale kromě hry na aport s mimořádně rychlým mlsným psem mě nic nenapadá.



Předposlední blbinou je věc nazvaná pravým jménem - Useless Box, krabička na nic. Existuje v několika verzích, princip je vždy stejný. Vy cvaknete vypínačem nahoru a z krabičky se vysune páčka, která ho vrátí do původní polohy.

A nakonec tady mám výtvor recesistů, kterým s blbinami došla trpělivost a vymysleli imaginární produkt jménem Abhancer. Mřížka přimáčknutá na mužské břicho vytvoří po chvíli iluzi tzv. pekáče buchet. Vsadím se, že kdyby se to vyrábělo, někdo si to určitě koupí.

A jaká je vaše oblíbená blbina?