Nejzajímavější výzkumy o zdraví za rok 2013

Rok 2013 byl na různé studie a vědecké výzkumy zabývající se zdravím velmi bohatý, a tak je obtížné vybrat a shrnout ty nejzajímavější. Přečtěte si, které studie rozhodně stojí za zmínku podle renomovaného serveru Health.com.

Tuk pomáhá k hubnutí

Samozřejmě není tuk jako tuk a lednová studie publikovaná v Nutrition Journal se zabývala zkoumáním vlivu avokáda na lidské zdraví. Ukázalo se, že milovníci tohoto ovoce mají oproti těm, kteří avokádo nejedí, nejen vyšší příjem vlákniny, vitamínů E, K, hořčíku a draslíku, ale také váží méně a mají užší pas, aniž by jedli méně.

Další studie, která proběhla v září na univerzitě Loma Linda, ukázala, že i bez omezení příjmu kalorií pomáhá konzumace avokáda snižovat pocit hladu u dospělých s nadváhou a snižovat hladiny inzulínu.

To co jíte, přímo ovlivňuje vaši náladu

Na rčení "jste to, co jíte" asi něco bude. Autoři lednové studie publikované v British Journal of Health Psychology přišli s tím, že lidé, kteří jedí více ovoce a zeleniny, jsou klidnější, štastnější a mají více energie. Jiná studie z března ukázala, že nezdravá strava ještě více zhoršuje špatnou náladu.

A do třetice autoři zářijové studie z univerzity Eastern Finland zjistili, že zdravá strava sestávající ze zeleniny, ovoce, celozrnných potravin a libových bílkovin může snižovat riziko deprese, zatímco strava bohatá na zpracované maso, sladké nápoje, dezerty a zpracované potraviny riziko deprese zvyšuje.

Omega-3 se můžete předávkovat

Doplňky stravy obsahující omega-3 mastné kyseliny jsou sice momentálně velkým hitem, ale říjnová studie vědců z Oregonské univerzity ukázala, že nadměrné množství omega-3 mastných kyselin může pozměnit funkci imunitního systému, a narušit tak schopnost těla bránit se virovým a bakteriálním infekcím.

Podle vědců hrozí největší riziko z předávkování při konzumaci několika zdrojů omega-3 najednou a jako příklad uvedli konzumaci mořských ryb a užívání potravinových doplňků s rybím olejem.

Zvýšená hladina cukru v krvi je opravdu nebezpečná

Zvýšení hladiny cukru v krvi není radno podceňovat. Únorová studie španělských vědců přišla se závěrem, že chronicky vysoké hladiny krevního cukru ničí buňky, které jsou tak náchylnější k rozvinutí rakoviny.

Jiná studie ze srpna publikovaná v New England Journal of Medicine spojila vyšší hladiny cukru v krvi se zvýšením rizikem demence, a to i u lidí bez cukrovky druhého typu.

Nedostatek spánku přispívá k tloustnutí

Kvalitní a dostatečně dlouhý spánek je důležitý nejen pro zdravé fungování celého organismu, ale také k udržení hmotnosti. Vědci z University of Texas Southwestern Medical Center v únorové studii zjistili, že málo spánku vede k přejídání a k tloustnutí, zatímco dostatek spánku snižuje konzumaci sacharidů a tuků, a tím přispívá k hubnutí.

Červnová studie vědců z Chicagské univerzity zase odhalila, že 4,5 hodiny spánku oproti 8,5 hodinám spánku zvyšuje hlad a chuť k jídlu zvláště brzy odpoledne. Skoro to vypadá, že pro hubnutí a udržení váhy může být spánek důležitější než cvičení.

Konzumace masa zvyšuje riziko cukrovky

I když nemáte zájem stát se vegetariánem či veganem, snížení konzumace masa není podle vědců rozhodně na škodu. Červencová studie odborníků z Harvardu zjistila, že v průběhu čtyř let zvýšení konzumace červeného masa o více než polovinu porce denně zvýšilo riziko cukrovky druhého typu o 48 procent a naopak snížení stejného množství masa snížilo riziko o 14 procent.

V listopadu zase francouzští vědci přišli na to, že vyšší příjem kyseliny z živočišných bílkovin značně zvyšuje riziko cukrovky druhého typu. Během čtrnácti let měli lidé s nejvyšším příjmem kyseliny oproti lidem s nejnižším příjem kyseliny o 58 procent vyšší šanci na rozvinutí cukrovky druhého typu.

Čokoláda pomůže zhubnout

Studie španělských vědců publikovaná v časopise Nutrition byla jistě nejvýznamnější studií roku pro všechny milovníky čokolády. Vědci totiž spojili zvýšenou konzumaci čokolády s nižší tělesnou hmotností a menším obvodem pasu.

Tento závěr podpořila i další studie odborníků z Penn State. Tamní vědci vypozorovali, že konzumace kakaa u myší snižuje záněty spojené s obezitou a zároveň snižuje hladinu inzulínu a brání nárůstu hmotnosti.

Hlídejte si příjem soli

Březnová studie publikovaná v magazínu Nature ukázala, že nadměrné množství sodíku ve stravě může mít spojitost s autoimunními nemocemi, jako jsou roztroušená skleróza a cukrovka prvního typu. Snížení příjmu soli tak může pomoci ochránit zdraví a zdaleka se to netýká jen pacientů s vysokým krevním tlakem.

Přibližně 70 procent sodíku pochází ze zpracovaných a balených potravin, proto je vhodnější konzumovat více čerstvých potravin a polotovarům se vyhýbat.

Bio potraviny jsou zdravější

I když se na toto téma uskutečnilo už mnoho protichůdných studií, březnový výzkum vědců ze Southern Methodist University ukázal, že octomilky (sdílejí 75 procent genů, které způsobují nemoci u lidí) krmené bio potravinami, byly celkově zdravější. Žily o 25 procent déle a byly také plodnější.

Podle zprávy French Agency Food Safety obsahují bio potraviny více minerálů, antioxidantů a zdraví prospěšných tuků. Bio potraviny navíc obsahují méně zbytkových pesticidů a podporují udržitelné zemědělství.