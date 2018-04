Chlapeček má v devíti týdnech vlasy jako dospělý muž

Chlapečkova maminka Chelsea Noonová (32) říká, že díky vlasovému porostu syna tráví mnohem víc času v obchodě, než tomu bylo dřív. „Všichni nás zastavují a chtějí se na syna podívat a fotí si ho. Nevěří, že jsou ty vlasy pravé a myslí si, že jde o skrytou kameru nebo vtip,“ sdělila.

Chelsea je kadeřnice, ale ani ona ještě nikdy podobně vlasaté miminko neviděla. „Poprvé mi plně došlo, že má opravdu hodně vlasů, když jsme ho poprvé koupali a pak mu sušili vlasy. Rostou mu hodně rychle a jsou velmi nepoddajné,“ pokračovala.

A zatímco některá miminka mají od ležení vzadu na hlavě pověstné holé kolečko, malý chlapeček má i tam vlasů dost.

„Lidé se mě ptají, jestli mu je už konečně ostříhám. Prý by to bylo lepší, když se bude třeba potit. Ale on je tím tak jedinečný a já ho o ty vlásky nechci připravit,“ svěřila se hrdá matka v rozhovoru serveru Daily Mail.

Doma má ještě dva syny - Mitchella (6) a Prestona (4). Ani jeden z nich ale neměl tolik vlasů jako jejich mladší bratříček.