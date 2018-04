Nejvíce popálenin se stane doma v kuchyni

Výrazně přibylo nehod z nedbalosti, řekl dnes novinářům přednosta kliniky popáleninové medicíny z vinohradské nemocnice Leo Klein. Před dvaceti lety byly mnohem běžnější úrazy z práce nebo z vojenského prostředí. Nejčastějšími pacienty jsou dnes děti do tří let a lidé nad 65 roků.

Za pokles pracovních úrazů může útlum těžkého průmyslu a zlepšení pracovních podmínek. K výraznějšímu snížení popálenin však nedošlo, jen se změnil původ úrazů, dodal Klein. Ročně se v ČR popálí šest set dětí a přes dva tisíce dospělých. Podle zkušeností lékařů se malé děti většinou opaří vařící vodou, kávou nebo olejem z fritovacího hrnce. Stává se také, že rodiče přivedou na kliniku dítě s ústy popálenými od ohřátého dudlíku.

Starší a dospívající děti se zraní při nevyvedených chemických pokusech a hrách poblíž elektrického napětí. Hlavně kluci doplácejí na hazardní lezení na stožáry vysokého napětí nebo na železniční vagóny.

Ohroženi jsou také starší a nemocní lidé, například epileptici, kteří mohou ztratit vědomí a spadnout na kamna nebo do ohně. Specifickou skupinou jsou diabetici. Hůře se jim hojí rány, proto by se u nich neměly podceňovat ani na první pohled neškodné popáleniny. Do pár dnů se zranění může velmi zkomplikovat, upozorňuje doktor Klein.

V roce 2006 ošetřila klinika přes 11 tisíc pacientů, z toho 2157 s novým zraněním. Hospitalizováno bylo 303 dětí. Klinika popáleninové medicíny vinohradské fakultní nemocnice zabezpečuje spádové území celých Čech s téměř šesti miliony obyvatel. K dispozici má celkem 61 lůžek, 36 pro dospělé a deset pro dětské pacienty, na jednotkách intenzivní péče je pak devět míst vyhrazeno dospělým a šest dětským pacientům. Mimo Prahu se popáleniny léčí v Brně a Ostravě.