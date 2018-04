Nejvíc zlobí děti z rozpadlých rodin

Kde se v dětech bere zločin - čtěte ZDE







A pojmenovali i důvod: prohlubující se krize rodiny.

Každé druhé nově uzavřené manželství v Česku se rozvádí. Přibývá lidí, kteří o svatbě neuvažují vůbec.

Víc než třetina dětí vyrůstá v rozvrácených nebo neúplných rodinách. A chybí-li dětem oba rodiče a klid domova, vyrůstají z nich nevyrovnané osobnosti.

"Po lidech se dnes chce, aby byli skoro čtyřiadvacet hodin denně k dispozici svým zaměstnavatelům. Jinak mohou přijít o práci. Jak můžeme zároveň chtít, aby byli dobrými rodiči, zakládali rodiny a plně se věnovali svým dětem?" poukázal na jednu z příčin rozpadu rodinného života Gerhard Kleinhenz z univerzity v německém Pasově.

Každý čtvrtý školák v Česku má potíže s nadměrným "zlobením" a potřebuje pomoc psychologů. Ještě před deseti lety bylo takových dětí třikrát méně. Dětí s poruchami chování, které mohou vyústit i v potíže se zákonem, přibývá všude v Evropě.

"Citově vyrovnané a sebevědomé osobnosti vyrůstají prakticky jen v úplných rodinách. Děti potřebují lásku a bezpečí domova. Jinak jsou bázlivé, citově nezralé a od toho už je jen krůček k potížím," podotkl ředitel Národního centra pro rodinu Josef Zeman.

Na to, že každé třetí dítě postrádá otce nebo matku, by podle psychologů měly rychle zareagovat hlavně školy. A alespoň částečně napravit, co rodina zanedbala.

"Školy dnes děti připravují hlavně na budoucí povolání. Přitom práce je jen polovinou lidského života. O tom, jak správně vychovávat vlastní děti a jak udržet své manželství, se dnes žáci ve škole nedozvědí skoro nic," upozornila lidovecká poslankyně Michaela Šojdrová.

A slíbila, že se alespoň v tomto ohledu zasadí o změnu. "Chci prosadit, aby se ve školách věnovalo mnohem více času rodinné a etické výchově," řekla.