Nejvíc sexy muž planety: Hugh Jackman, drsňák s romantickou duší

Možná byste čekala, že Hugh byl od mládí lamačem ženských srdcí, ale opak je pravdou.

"Když mi bylo kolem dvaceti, tak jsem žádnou přítelkyni neměl a vyhovovalo mi to. Občas jsem chodil balit holky do gay barů. Chodily tam, protože měly chlapů plný zuby, ale když se opily, tak je začalo štvát, že tam jsou samý gayové. A to byla moje příležitost."

Přezdívali mu Červ

Možná to bylo taky tím, že na chlapecké škole se s žádnou dívkou nesetkával a nepřipadal si ani pohledný. Byl hubený a vysoký (zvlášť za nohy se prý ve školní uniformě – skotském kiltu – styděl), a kamarádi mu proto dali přezdívku Červ.

Hugh se narodil anglickým rodičům v Sydney v roce 1968 jako nejmladší z pěti sourozenců. Když mu bylo osm let, rodiče se rozvedli a matka se odstěhovala zpět do Anglie, což ho zřejmě dost zasáhlo. Hugh jí to zřejmě nikdy neodpustil a i v současnosti se hovoru o ní vyhýbá.

Při studiích žurnalistiky na University of Technology v Sydney si uvědomil, že by se ze všeho nejvíc chtěl věnovat herectví, a začal chodit na kurzy. Podařilo se mu uspět v konkurzu do seriálu Neighbours, velkého hitu v Austrálii i Anglii, kde se proslavila třeba Kylie Minogue.

Skvělý jako gay

Místo rychlé slávy dal ale přednost studiu na prestižní Western Australian Academy of Performing Arts a zlepšil se nejen v herectví, ale také ve zpěvu a tanci. To zúročil ve své roli v muzikálu Oklahoma! i na broadwayské scéně v muzikálu Boys from the Oz a několika dalších. Předvedl v něm tak skvělý výkon jako postava gaye, že se o něm začalo šuškat, že je opravdu homosexuál. Nechal se slyšet, že mu to lichotí, protože to je nejlepší pochvala, jakou mohl za odvedenou roli dostat.

"V šestadvaceti jsem poznal Deb a ta pro mě byla číslo jedna. Už po třech měsících jsem začal plánovat, že ji požádám o ruku." Udělal to a o třináct let starší herečka a režisérka Deborra-Lee Furnessová byla rozhodně správná volba. Jsou spolu dodnes, vyhýbají se jim skandály, a dokonce se jim prý podařilo dodržet slib, který si dali na začátku vztahu, že jeden bez druhého nebude déle než dva týdny. Adoptovali spolu dvě děti Oscara Maxmiliana (*2000) a Avu Eliot (*2005).

Hlavně miminko neupusť

"Jsme šťastní. Deb a děti jsou ta nejlepší věc, co mě v životě potkalo, o tom není pochyby. Pamatuji si na toho chlápka, co nám přinesl Oscara, když se narodil. Čekali jsme v pokoji, on přišel a říká: Gratuluji vám. A hlavně miminko neupusťte! A zase odešel. Kdykoliv se mě dneska někdo zeptá, jak být dobrým otcem, tak říkám: Hlavně to miminko neupusť!"

Pár se podle svých slov rozhodl pro adopci už předtím, než po několika letech snažení a dvou potratech vzdal boj o svého biologického potomka. "Vždycky jsme plánovali dvě vlastní děti a adopci třetího. Snažili jsme se a bylo to opravdu těžké období. Pak nám ale přinesli Oscara a já jsem pochopila, že to tak vždycky mělo být. Zapomínám, že je adoptovaný, je to prostě můj syn," prozradila novinářům Deb.

Hugh se proslavil svými rolemi ve filmech Van Helsing, romantických komediích Kate & Leopold nebo Animální přitažlivost a třech pokračování komiksové adaptace X-Men, jejíž další část s má název X-Men Origins: Wolverine (to je jméno Hughovy postavy sexy mutanta). Hugh ale není jenom akčním nebo romantickým hrdinou a najde si čas i na umělečtěji laděné filmy, jako byla filozofická Fontána nebo magický Dokonalý trik.

Právě teď se můžete pokochat jeho výkonem po boku Nicole Kidmanové ve velkofilmu Austrálie, který odhaluje některé dramatické momenty z historie nejmenšího kontinentu a vládní diskriminaci domorodých obyvatel. Hugh o tuto roli velmi stál a měl velkou radost, když ji nakonec odmítl Russel Crowe a volba padla na něj. "Hugh je drsný a romantický zároveň. Australští muži jsou prostě jiná rasa. Jsou robustní a potí se," svěřila se Hughova filmová partnerka a rovněž australská rodačka Nicole Kidmanová.

Aby byl v kondici pro své role, musí Hugh pravidelně navštěvovat tělocvičnu, kde na něj dohlíží trenér a kamarád z mládí. Pro některé role, jako v Austrálii, je potřeba, aby byl přiměřeně svalnatý a hodně ohebný a v kondici. Musel proto dodržovat dietu založenou zejména na proteinech, jíst třeba kuře vařené v páře. Na role v X-Menovi musel mít mnohem víc vyrýsované svaly, jindy zase potřeboval tai-či nebo některé jogínské pozice.

Burzovní makléř i v posteli

Pro Hugha to není problém, je ve formě a obvykle si natáčí i většinu svých kaskadérských scén. Každý den také cvičí před nástupem na natáčení. "Když jsem byl mladší, tak jsem se vzbudil v 11 a šel jsem rovnou na plac. Teď se budím v 8, jdu si zacvičit a pomůže mi to dostat se do takového zvláštního stavu mysli, kdy se mi mnohem lépe pracuje. A je pravda, že na sobě cítím čtyřicítku, už si nemůžu dovolit lajdat to jako ve 20. Musím být víc disciplinovaný."

Jak vlastně Hugh s manželkou v ložnici po čtrnácti letech zažehnou erotickou jiskru? "Deb má ráda, když chodím domů v kostýmech z natáčení. Když jsme se potkali, tak jsem hrál potetovaného trestance a ona mě požádala, ať si tetování na noc nesundávám. Nejradši má, když hraju burzovního makléře," svěřil se médiím Hugh.

Pitt neměl loni čas

A jak reagovala manželka na to, že má doma nejvíc sexy muže na zemi? "Říkala, že už to ví pěkně dlouho. A pak dodala něco ve smyslu, že Brad Pitt asi neměl čas," přiznává se smíchem populární herec, kterému sláva hlavu nezamotala.

Zkrátka Hugh Jackman je chlap, jak má být – sexy, citlivý, věrný, poctivý, skromný a milující svou rodinu. A pak že ideální chlapi neexistují! Manželce Deb můžeme gratulovat, nám nezbývá než se těšit na jeho další filmy. Uvažuje třeba o roli Marka Antonia v 3D projektu Kleopatra a připravuje se také na dalšího komiksového hrdinu – Nowhere Mana.