Nejvíc podraží léky na žaludek či srdce

Podrobnosti o cenových plánech získala MF DNES z ministerstva zdravotnictví. Resort tvrdí, že zdražení u vybraných léků nebude nijak výrazné.

Za léky podle jeho propočtu lidé od dubna každý měsíc zaplatí zhruba o 12 korun víc, než tomu bylo dosud. Ročně je tak vyšší cena léků přijde na 150 korun.

"Máme spočítáno, že každý člověk zaplatil v uplynulých letech za léky v průměru kolem 700 korun," řekl mluvčí ministerstva Tomáš Cikrt.

"Po zavedení vyhlášky, se tato částka zvýší o 150 korun. To je ale maximum. Spíš čekáme, že to bude méně. Někteří výrobci začali snižovat u svých léků ceny," dodal.

Zdražení souvisí s upravenou lékovou vyhláškou, která určuje, kolik na jednotlivé medikamenty doplácejí zdravotní pojišťovny a kolik zaplatí pacient. Jak přesně se změny projeví u cen za jednotlivé léky, zatím není jasné.

Na vyhlášce se ještě pracuje a ministerstvo slibuje, že když už nějaký lék podraží, bude na trhu jiný levnější. "Ke všem dražším lékům bude existovat stejně účinná alternativa," řekl Cikrt.

Někdejší ministr zdravotnictví David Rath tvrdí, že nová léková vyhláška bude mít zcela odlišný dopad.

"Vypočítávat, kolik všichni lidé zaplatí za léky v průměru, je nesmyslné. Je to stejné, jako kdybychom počítali, že jeden člověk sní celé kuře, druhý žádné, ale přesto sní každý polovinu," řekl Rath. "U pacientů, kteří užívají několik léků, půjde o tisíce korun měsíčně," dodal.

Exministr Rath tvrdí, že zvýšení cen nejvíc pocítí důchodci, protože berou léky, kterých se zdražení dotkne nejvíc. "Ceny se totiž mají navýšit u nejčastěji užívaných léků, mezi které patří ty na cukrovku nebo cholesterol," dodal Rath.

Jenže jak to nakonec s cenami za léky bude, není jasné. Podle některých odborníků je totiž předčasné vyhlášku hodnotit.

"Ty ceny přeci ještě nejsou stanovené. Je proto zatím zbytečné spekulovat, jaký dopad to bude mít na jednotlivé skupiny pacientů," řekla Jana Petrenko z Koalice pro zdraví, která zastřešuje asi tři desítky pacientských organizací. Pacienty zastupovala i v komisi, která na ministerstvu zdravotnictví lékovou vyhlášku připravuje.

Tři tisíce a dost?

Ministerstvo v úterý zveřejnilo i další plány, na kterých chce po zavedení vyhlášky pracovat. Mluvčí Cikrt uvedl, že si ministerstvo nechá vypracovat analýzu, která by jasně řekla, jaký dopad bude mít nová vyhláška na pacienty.

Ministr zdravotnictví Tomáš Julínek zároveň uvažuje o zavedení limitu, který by stanovil, kolik peněz budou ročně platit pacienti za léky ze svého. Od určité částky by pak už za ně vše hradil stát.

"Přemýšlíme, že by to mohlo být tři tisíce korun. Pokud by někdo částku překročil, tak by už nic za léky neplatil. Týkalo by se to všech lidí, jak sociálně slabých, tak manažerů," prohlásil Cikrt.

Sám Cikrt ovšem řekl, že není jasné, kdy by novinka mohla začít platit. Musel by se kvůli ní totiž měnit zákon. "Je to tak otázka roku, možná i delší doby. Nikdo neví, jak by ten plán přijali poslanci," připustil.

Někdejší ministr zdravotnictví Rath tento plánovaný krok neodmítl. Řekl však, že jeho uskutečnění by s sebou přineslo řadu problémů.

"O něčem podobném se už mluví delší dobu. Nikdo ale zatím jasně neřekl, jak by to bylo ošetřeno proti možným podvodům," prohlásil Rath. "Navíc si myslím, že by se to mělo týkat jen méně majetných. Nevidím důvod, proč by si špičkový manažer, který bere statisíce, neměl platit léky," míní bývalý ministr.