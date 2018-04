Nejvíc mi chutná od maminky, říká šéfkuchařka Grandhotelu Pupp

Slavný herec tam natáčel filmové scény ze snímku Poslední prázdniny, kde hrál šéfkuchaře. "Z herců nejraději vzpomínám právě na něj. Gerard Depardieu byl jedinečný," říká Vlaďka Příhodová.

Vizitka Vlaďka Příhodová (37) je šéfkuchařkou Grandhotelu Pupp v Karlových Varech. Je vyučená kuchařka. V Puppu je prakticky od svých čtrnácti let, nejdříve v něm byla v rámci praxe, po škole zůstala a prošla všemi jeho provozy souvisejícími s kuchyní. Šéfkuchařkou se stala v březnu 2009 a od té doby je až dosud jedinou ženou na tomto postu mezi pětihvězdičkovými hotely v Česku. Zároveň je také první ženou v této pozici v Grandhotelu Pupp. Všichni předchozí šéfkuchaři byli muži. Žije v Bečově nad Teplou, je vdaná a s manželem se stará o jeho jedenáctiletou dceru, kterou má ve střídavé péči.

"Tehdy jsem ještě nebyla na postu šéfkuchařky, ale on se ke všem choval hrozně kamarádsky, byl vstřícný a celý měsíc, co tady natáčel, jsme měli pocit, že je to šéfkuchař. Je to skvělý člověk, který má rád dobré jídlo," vzpomíná na natáčení před šesti lety, kdy se vždycky filmaři nastěhovali do kuchyně na noc.

Vlaďka Příhodová je jedinou šéfkuchařkou pětihvězdičkového hotelu v Česku a první ženou, která vede kuchyni v Puppu. Do něj přišla coby čtrnáctiletá učnice a pracuje tam více než dvacet let.

Když se jde sama někam najíst, nejdůležitější je pro ni čistota restaurace. "Stačí vejít, rozhlédnout se po interiéru a po personálu. Když je obsluha v upoceném tričku, jídlo si ani neobjednám," přiznává. "Není to tím, že bych restauracemi opovrhovala, vůbec ne, ale když mám za něco zaplatit, tak očekávám nějakou úroveň služeb."

Čistota je pro ni opravdu důležitá. "Vždycky říkám, že takové, jaké mají lidé domácnosti, tak to vypadá u nich v restauraci. V ní se odráží osobnost člověka. Problém je, že si je otevřeli a otevírají lidé, kteří o pohostinství nic neví. Nikdy v oboru nedělali a myslí si, že je to snadné, ale ono to tak není, je to kumšt," tvrdí Příhodová.

Přestože v Grandhotelu Pupp vládne kuchyni, doma nechává vaření hlavně na mamince a manželovi. "Od čtrnácti let jsem doma pekla cukroví, moje mamka od té doby nevěděla, co je to péct, ale moc jsem nevařila, doma jsem vždycky měla raději jídlo od ní," směje se.

V poslední době se vaření pod jejím vedením ujal i manžel. "Pochválil mě, že umím dobře předávat zkušenosti. Vždycky mu nadiktuju, co si má připravit a jakým způsobem postupovat, ostatní už je jen na něm," říká Vlaďka Příhodová, která doma nemá nijak velkou kuchyni.

"Nechtěla jsem přehnaně velkou pracovní plochu na přípravu jídla, to není důležité, podstatné je, abyste měla všechny potřebné přístroje při ruce. Velký prostor znamená velký nepořádek. Ale mám velký stůl pro osm lidí, jsme velká rodina a mám ráda, když sedíme všichni pohromadě," říká Příhodová.