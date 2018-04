Nejvíc dětí se rodí za úplňku aneb největší těhotenské mýty

Mýtus: Když budete zvedat ruce nad hlavu, dítě bude mít pupeční šňůru omotanou kolem krku

Podle statistik zpracovaných a zveřejněných Harvard Medical School má přibližně čtvrtina novorozeňat pupeční šňůru omotanou kolem krku (značné množství dětí se rodí s pupeční šňůrou omotanou kolem nohou).

I přesto se naprostá většina těchto dětí vyvíjí zcela normálně a narodí se bez jakýchkoli výraznějších problémů. Případné omotání pupeční šňůry ovlivňuje především aktivita plodu, nikoli jeho matky. Rizikový faktorem je přitom pupeční šňůra delší než sto centimetrů (běžná délka je od třiceti do osmdesáti cm).

Mýtus: Biologické hodiny tikají jen ženám

Vědci už dlouhou dobu vědí, že se zvyšujícím se věkem ženy klesá její plodnost a zvyšuje se riziko, že dítě bude mít vrozenou vadu, například Downův syndrom. Lékařské statistiky z National Institute of Child Health and Human Development uvádějí, že u žen mladších třiceti let je riziko Downova syndromu menší než jeden případ na tisíc těhotných.

Po pětatřicátém roce matky se už ale syndrom vyskytne u jednoho dítěte ze čtyř set. Jestliže žena otěhotní po dvaačtyřicátém roce, riziko stoupá na jedna ku šedesáti.

Je pravda, že muži produkují spermie v průběhu celého života, což znamená, že se mohou stát otcem v podstatě v jakémkoli věku. Nicméně existují důkazy, že potomci starších otců trpí častěji genetickými defekty. Studie například ukazují, že u dvou procent dětí otců, kteří jsou starší než padesát let, se časem rozvine schizofrenie.

To je třikrát větší pravděpodobnost, než kterou mají potomci dvacetiletých otců. Institut se zmiňuje i o výzkumu naznačujícím, že děti čtyřicetiletých otců mají šestkrát větší riziko, že se u nich objeví autismus než děti třicetiletých otců.

Mýtus: Nejvíc porodů se odehraje za úplňku

Pokud jste těsně před termínem porodu a nemůžete se dočkat, až uvidíte své dítě, možná jste se také upnula na další babskou povídačku, že úplněk provokuje začátek porodu. Závěry studií citovaných Harvard Medical School však dokazují, že je to jen další mýtus.

Fáze měsíce nemá na četnost porodů vůbec žádný vliv. Porod se spouští hormonálními procesy, které s počasím, atmosférickými vlivy a podobnými okolnostmi nesouvisejí.

Mýtus: V průběhu těhotenství byste se měli vyhýbat sexu

Pokud jste stornovali svůj sexuální život z obavy, abyste svému nenarozenému dítěti neublížili, je to zbytečné. Jestliže je vaše těhotenství bezproblémové, není důvod se sexu vyhýbat.

Dítě je v děloze dokonale chráněno plodovými vaky a běžné sexuální praktiky mu nemohou ublížit. Navíc hrdlo dělohy chrání silná vrstva hlenu, který zabraňuje infekci. Pro ženu může být naopak sex v těhotenství spojen s větším prožitkem díky většímu prokrvení genitálií.

Mýtus: Podle tvaru břicha je možné odhadnout pohlaví

Mnozí lidé jsou přesvědčeni, že kulaté, nízko posazené břicho v sobě ukrývá chlapce, zatímco špičatý tvar vysoko posazeného břicha je typický pro plod rodu ženského. To je ale absolutní nesmysl, uvádí výzkum provedený na Texaské univerzitě, jehož závěry cituje magazín The Pregnancy.

Tvar a to, jak vysoko je vaše břicho posazené, je podmíněn svalovým a děložním tonusem a pozicí, v níž se dítě nachází (tvar těhotenského břicha se také postupem času může několikrát změnit). Nízko posazené břicho je spíš příznakem blížícího se porodu než toho, že budete mít chlapečka. Navíc je pozice břicha ovlivněna i vaším tělesným typem; břicho vyšších, štíhlých žen se jeví vždy posazené výš, zatímco menší a baculatější ženy se zdají mít břicho posazené níž.

Mýtus: Pohlaví lze odhadnout podle srdečního tepu plodu

Normální srdeční tep plodu se pohybuje mezi sto dvaceti a sto šedesáti. Další z těhotenských pověr praví, že pokud je tep rychlejší než sto čtyřicet, narodí se dívka. Jestliže je tep pomalejší, žena čeká chlapce.

Magazín Science Daily se v roce 2006 zaměřil na výsledky studií, které tuto hypotézu zkoumaly. Zjistil, že neexistuje žádný důkaz o souvislosti srdečního tepu plodu s jeho pohlavím. Navíc se hodnota srdečního tepu dítěte mění od kontroly ke kontrole v závislosti na stáří plodu a úrovni jeho aktivity v průběhu kontroly.

Mýtus: Těhotné ženy by se neměly koupat ve vaně

Je pravda, že těhotné ženy by se neměly koupat ve vodě teplejší než třicet sedm stupňů. Neexistuje však jediný důvod (pokud těhotenství probíhá normálně a netrpíte například na záněty a výtoky), proč by si těhotná žena nemohla dopřát teplou koupel.

Naopak přiměřeně teplá koupel vám může pomoci ulevit od otoků nohou a rukou a pomůže vám relaxovat.