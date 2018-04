Největším hnízdem bakterií v bytě je obyčejná houbička na nádobí

Odborný server msn zveřejnil seznam věcí, kde se to bakteriemi jen hemží. Tady jsou.

Kuchyňská houbička

Možná jste už slyšeli o bakteriích, které se skrývají v kuchyňské houbičce. Odhaduje se, že jich je tam až dvacet milionů. I když se některé hospodyňky snaží houbičky čistit (nechávají je "odmočit" v savu, citronové šťávě, nebo ve vodě), bakterie to nezahubí.

Odborníci tvrdí, že nejlepší způsob, jak špinavou houbičku vyčistit, je dát ji do mikrovlnné trouby (na maximální výkon po dobu asi jedné minuty), nebo do myčky. Tím zničíte 99,9 procent bakterií.

Kartáček na zuby

"Cokoli žije ve vaší toaletě, to najdete i na svém kartáčku na zuby," tvrdí doktor Philip Tierno, ředitel Centra klinické mikrobiologie a imunologie na Newyorské univerzitě.

Bakterie mezi štětinami zubního kartáčku dokážou přežít 24 až 48 hodin. Kartáček bychom tedy měli měnit minimálně jednou za měsíc a rozhodně po každé viróze či chřipce.

Pračka

Pračka je semeništěm bakterií. Ale jen v některých případech. Stává se to, pokud perete při nízkých teplotách, které dokonce podporují rozmnožování mikrobů.

Vědci z Arizonské univerzity zjistili, že viry jako hepatitida A se při nižších teplotách praní snadno mohou přenést ze spodního prádla na ostatní kusy oblečení.

Perte tedy spodní prádlo a ručníky zvlášť a použijte bělidlo, pokud je to možné. Všechny ručníky navíc perte při co nejvyšších teplotách.

Zvlhčovač vzduchu

Zrádné jsou i zvlhčovače vzduchu. Pokud se nečistí správně, mohou být podle expertů zdrojem nákazy legionelou a ostatními patogeny, které způsobují respirační onemocnění.

Pokud spíte v místnosti, kde je zvlhčovač, ujistěte se, že se pravidelně čistí, alespoň několikrát týdně, a to roztokem bělidla a vody v poměru 1:19.

Klávesnice počítače

Říkáte si, "vždyť jsem jediný, kdo ten počítač používá, tak nemůže být špinavý"? Omyl. Studie vědců z Univerzity v Severní Karolině odhalili, že bakteriemi se to na klávesnicích jen hemží.

Pro srovnání: na pěti centimetrech čtverečních na běžných veřejných toaletách je průměrně 41 mikrobů. Na téže rozloze na klávesnici běžného uživatele jich je asi 21 000!

"I veřejné toalety občas někdo uklidí. Ale upřímně, kolik z nás si čistí klávesnici?" říká doktor Philip Tierno. Podle odborníků je tak nejlepší denně otřít klávesnici antibakteriálními ubrousky.

Klika u dveří

Co asi tak v posledních 48 hodinách dělali lidé, kteří se dotkli kliky u dveří... Mohl to být kdokoli. U vás doma třeba pošťák, soused, vaši přátelé,... Pohybovali se v metru, na toaletách, v obchodech...

Většina lidí si na zvýšenou hygienu přestane dávat pozor, jakmile přijde domů. "Bakterie na klikách mohou přežít i několik dní a můžete se tak snadno nakazit," dodává doktor Tierno.

Dejte si tedy tu námahu a kliky čistěte antibakteriálními roztoky co nejčastěji. Máte-li měděné kliky, pak máte kliku i vy. Britští vědci zjistili, že na měděných klikách se vyskytuje o 95 procent méně mikrobů než na ostatních.

Slánka

Upřímně, kdy jste naposled vyčistili slánku? Nikoho z nás by to nejspíš ani nenapadlo. Stejně jako to, že tyhle drobné předměty, které používáme při přípravě jídel, mohou být zdrojem bakterií v našem domově.

Kromě čištění nádobek, ve kterých máte sůl, pepř nebo jiné koření, se můžete kontaminaci vyhnout i tak, když si po každé manipulaci se syrovými potravinami umyjete pořádně ruce.