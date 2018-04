Největší vlna chřipkové epidemie už je za námi

Chřipka a akutní respirační infekce v uplynulém týdnu trápily 1 858 lidí z každých 100 000 obyvatel. Oproti předchozímu týdnu tak počet nemocných o 14,1 procenta klesl.

Výjimkou je pouze Jihomoravský kraj, kde počet nemocných stoupl. Podobně je na tom Olomoucký kraj, kde počty nemocných neustále klesají, až na jeden region - Jesenicko. Tam je naopak nemocných chřipkou ještě více, než v minulém týdnu.

V ostatních regionech je nemocných stále méně lidí. K největšímu poklesu, o 41,3 procenta, došlo v Karlovarském kraji, kde mají nyní 1 533 nemocných na 100 000 lidí.

V Libereckém kraji je chřipka sice na ústupu, ale i tam chřipka trápí ještě 2 590 lidí na 100 000 obyvatel. Nad dvoutisícovou epidemiologickou hranicí se stále drží i Jihočeský, Plzeňský, Ústecký a Moravskoslezský kraj.

Podle Renaty Vaverkové z Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje odezněla letos epidemie respiračních nemocí výrazně dřív, než tomu bývá v jiných letech. Na konci února nemocnost zpravidla vrcholí, zatímco letos začala klesat už ve čtvrtém lednovém týdnu.

V kraji Vysočina překračuje epidemiologický práh už jen na Žďársku. I tam ale lékaři zaznamenali úbytek tohoto respiračního onemocnění.

Podle statistik je nejvíce nemocných mezi dětmi do pěti let, nejméně případů lékaři zaznamenali u osob starších 60 let.

Letos se vyskytuje hlavně chřipka typu A. Lidé, kteří se nechali očkovat, se jí ale bát nemusí. "Všechny kmeny, které jsme zatím izolovali, odpovídají těm ve vakcíně," řekla již dříve Marie Otavová ze Státního zdravotního ústavu. Před letošní zimou se však zřejmě nechalo očkovat méně lidí než loni, vakcíny v lékárnách zbyly.

Přitom je v Česku očkováno výrazně méně lidí než v zemích západní Evropy - asi sedm procent obyvatel.