Největší úmrtnost mají rockové hvězdy

Vyplývá to ze studie univerzity Johna Moorea v Liverpoolu, kterou dnes zveřejnil britský časopis Journal of Epidemiology and Community Health.

Tým vědců si vybral 1064 hudebníků podle tisíce nejlepších alb roku 2000 různých žánrů, jako je rock, pop, new age, punk či rap.

V letech 1956 až 2005 zemřelo celkem sto hvězd, mezi nimiž byly takové slavné osobnosti jako Jimi Hendrix, Jim Morrison, Keith Moon, Brian Jones, Janis Joplinová a Kurt Cobain.

V prvních 25 letech od slavného debutu je riziko úmrtí pro hvězdy o 70 procent vyšší, než je riziko úmrtí u průměrné populace. V prvních pěti letech je toto riziko dokonce 240procentní, konstatuje se ve studii.

U těch, kteří se proslavili v 60. a 70. letech, byla úmrtnost v prvních pěti letech úspěchů dokonce třiapůlkrát vyšší než u běžné populace.

Studie také ukázala, že evropští rockoví hudebníci jsou na tom lépe než jejich američtí kolegové a jejich úmrtnost je o padesát procent nižší než v zámoří. Na vině více než čtvrtiny úmrtí jsou alkohol a drogy.

Statistiky podle vědců jen potvrzují známý jev. Zdravotníci by měli dvakrát uvážit, než angažují do své kampaně nějakou hvězdu. Jestliže je celebrita spojována s užíváním drog, je jen málo pravděpodobné, že mládež bude považovat za věrohodné to, co se jí bude snažit předávat, uvádějí autoři studie.