Největší sexappeal má podle vás Jolie a Reeves. Proč?

Mezi české herečky s největším sexappealem patří Alice Bendová. Ta bude on-line hostem Ony v pátek od 11.30 hodin.

Představte si firemní večírek, při němž probíhá nad lahví vína debata: „Šéfova sekretářka je nádherná ženská, která by svedla snad každého chlapa,“ tvrdí jedna z žen sedících u stolu.

„Cože? Zbláznila ses? Vůbec nevíš, co to je sex-appeal!“ oponuje jí kolega. „To teda vím, a přesně tahle slečna ho má! Tebe by svedla taky,“ přesvědčuje ho ona dáma.

Sex-appeal a jak se pozná



„Nerozumíš ženské kráse. A jako ženská ani nemůžeš,“ přidává se další spolupracovník. „Co to je za hloupé názory? Samozřejmě, že můžu. Po dvaceti minutách by vás dostala všechny, jak tu sedíte,“ brání se strůjkyně diskuse.

Už jste podobnou výměnu názorů zažili? Přemýšleli jste také nad tím, co vlastně ten sex- appeal je? Jak se pozná? V čem spočívá to tajemné kouzlo, díky kterému jsou některé ženy (a někteří muži) přitažlivější než jiní?

Odpověď na tyto otázky rozhodně není jednoduchá, ba právě naopak. „Mám dobrý dlouhý nohy. A prý taky dlouhý ruce. Na to mě upozornil Jan Werich, když ho vedle mě líčili na Barona Prášila. Taky jsem měla velký oči. Věděla jsem, že jsem fotogenická, to nezapírám. Ne krásná, ale fotogenická,“ tak hodnotí svůj vzhled největší sexbomba historie českého fi lmu Jana Brejchová. Přestože sama o své přitažlivosti pochybovala, o jejím krásném těle se zdávalo mnoha mužům.

V dobách největší slávy byla ve věku, kdy jsou ženy jasně sexuálně nejpřitažlivější, což je desetiletí mezi 20. a 30. rokem života. Když natáčela zmiňovaného Barona Prášila, bylo jí 21 let, energie z ní přímo čišela. K tomu přidejte krásný symetrický obličej s velkýma očima a plnými rty, zjevně velmi komunikativní a otevřenou povahu, dlouhé nohy a štíhlé tělo, a kouzlo jejího neodolatelného sex-appealu je na světě.



Nej je plodné mládí



„To nej, co může žena muži nabídnout, je plodné mládí,“ tvrdí sexuolog Petr Weiss. „U žen je proto velmi důležitý poměr pasu a boků, který ukazuje na schopnost plodit a rodit děti. Ty, které mají tento poměr mezi 0,66 až 0,74, jsou nejvíce sexy.“ Ideálním poměrem se může pochlubit třeba topmodelka Kate Mossová, kdysi zdobil i Marilyn Monroe, Audrey Hepburnovou či Sophii Lorenovou. A kupodivu i Twiggy.

Nejen dokonalá postava ovšem působí jako magnet, muži na ženách vizuálně hodnotí i další věci. Které? „Symetrii v obličeji, která ukazuje na nepřítomnost genetických anomálií. Dále pak ženám, ale i mužům, na sex-appealu přidává dobrý stav kůže a vlasů.

Ten totiž vypovídá o aktuálním tělesném zdraví člověka,“ tvrdí Weiss. O tom by své mohla vyprávět slavná česká topmodelka Eva Herzigová. Když ji před třemi lety přistihli fotografové v zákulisí módní přehlídky nenalíčenou, obrázek vzbudil mezi jejími obdivovateli zděšení. Její jindy tolik dráždivý vzhled měl totiž v tu chvíli k bezchybné kráse skutečně daleko.

I modelky unavuje dokonalost



„Unavuje mě být dokonalá, v osobním životě nemám potřebu být bezchybnou Barbie, jsem normální ženská, která má občas vyrážku a pupínky,“ komentovala celý ‚skandál‘. Každá z nás má někdy své ‚špatné dny‘. A to dokonce i ve vyzařování osobního sex-appealu.

Příroda to zařídila tak, že žena je v období, kdy může otěhotnět, zároveň přitažlivější než v neplodných dnech. Zčervenají jí líčka a rty a v obličeji mírně opuchne, takže zmizí vrásky.

Zajímavé na tom je, že tyhle triky ženy používají při líčení a snaží se tak přírodu obelstít. Ne vždy se jim to ale povede. Typ bezchybné a pomalované Barbie totiž kupodivu také není vytouženou sexuální partnerkou většiny mužů. Proč? „Co je dokonalé, není lidské, tudíž se toho tak trochu bojíme,“ říká sexuální antropolog Petr Prokopík.



Americký profesor David Perrett z Univerzity St. Andrews došel při zkoumání ženské krásy k závěru, že pro všechny kultury, ač mají různá měřítka, jsou atraktivní takové tváře, které se nějak vymykají z průměru: „Vystouplejší lícní kosti, výraznější čelist anebo velké oči, to se líbí lidem na celém světě.“ Závěr, který z toho učinil, zní: „Krása musí být něčím výjimečná.“

Nic ovšem není tak jednoduché, jak se zdá. Ani výrazné abnormality nejsou tou největší výhrou, stejně jako naprostá dokonalost.

Pamela je bez šance



Případem ukázkové krásky z plakátu je oblíbená seriálová herečka Kateřina Brožová, jejíž vyzývavý půvab sice některé muže přitahuje, jiné může ale naopak děsit. Podobně jako americká hvězda Pamela Andersonová. Sexuální přitažlivost obou dam totiž křičí do světa až přespříliš.

„K mojí profesi patří i to, že se musím starat o svůj vzhled. Každé ženě dělá dobře, když jí někdo řekne, že dobře vypadá, i mě to potěší. Někdy mě kvůli tomu zastaví na ulici i cizí muž, ale naštěstí je česká mentalita jiná než třeba italská, takže je to vždy v mezích slušnosti,“ popisuje Brožová své zkušenosti s vlastní krásou. Problémy jí její vzhled prý nepřináší.

Až na škatulku ‚pitomá blondýna‘. Psychologové na univerzitě v německém Saarbrückenu totiž nedávno vyhodnotili studii, z níž vyplynulo, že světlovlasé ženy jsou sice pro muže přitažlivější než ženy s vlasy tmavými, ale problém nastává, když se k platinové a dlouhé kštici přidá dokonalá fi gura, nápadné líčení, mladě působící tvář a nedej bože i velká ňadra! Pak je diagnóza v očích mužů jasná – taková žena jim připadá naivní či rovnou hloupá a nijak je při prvním pohledu k seznámení neláká.

Pokud jste naopak majitelkou kaštanově hnědých vlasů, můžete zajásat. Ty totiž vzbuzují u opačného pohlaví důvěru, protože v podstatě odpovídají průměru. Chcete příklad? Třeba novodobá česká televizní sexbomba Alice Bendová.

Nebo vítězka ankety ONY DNES, americká herečka Angelina Jolie. Ta je vůbec téměř ukázkovou svůdkyní. Kromě dokonalé postavy ji zdobí plné rty a jiskřivé oči (to mají muži opravdu rádi!)... A co víc? Takzvané juvenilní rysy. Neboli obličej, který připomíná dětskou tvář.

Až šokující výsledky přinesl výzkum z roku 1993, podle kterého se mužům jako nejatraktivnější jevila tvář jedenáctileté dívky! Tedy baculaté tváře, vysoké čelo, velké oči, malý nos a brada. Jsou sexy, protože v mužích vzbuzují něhu a pocit nevinnosti a tím pádem kontroly nad sexuálním životem dotyčné dívky.

Podle další teorie odborníků z univerzity v německém Regensburgu je tak absolutně ideální žena, u které se mísí juvenilní rysy v obličeji s rysy dospělého člověka – například kulatý obličej, ale zároveň vystouplé lícní kosti.

CO NÁS LÁKÁ NA MUŽÍCH?



A jak je to se sexuální atraktivitou mužů v očích něžného pohlaví? Rysy přitažlivého mužského obličeje jsou kupodivu velmi podobné rysům přitažlivých žen. Nebo jste si nevšimli jisté podobnosti Angeliny Jolie a Keanu Reevese na titulních snímcích?

Rozdíly samozřejmě nastávají v hodnocení postavy. „Vizuální sex-appeal u mužů ukazuje na sexuální výkonnost, tudíž spočívá v tělesných atributech, které ukazují vysokou hladinu mužského hormonu. K tomu se stejně jako u žen přidává symetrie, pleť a vlasy. Ideální poměr pasu a boků činí u mužů 0,9,“ říká Weiss.

„Nemyslím si, že bych byl krasavec, i když mě jako každého ješitného chlapa potěší, když se ženám líbím. Je ale fakt, že všechny své fotografi e posílám fanouškům s věnováním, a to je vždy určené ženě. I když mi ten snímek dává k podpisu muž,“ směje se desetibojař Roman Šebrle, sexsymbol mnoha žen.



SEX-APPEAL PODLE SLOVNÍKU WIKIPEDIE:



*Sexappeal, také Sex-Appeal (angl.), je sexuálně-erotická přitažlivost.



*Co způsobuje, že je člověk sexy, atraktivní a eroticky přitažlivý, není přesně defi nováno. Tato defi nice totiž velmi úzce souvisí s osobní zkušeností a požadavky každého jednotlivce. Přesto byly ale popsány znaky, které sexuální přitažlivost člověka zvyšují:



*U žen mívá největší úspěch muž s vysokým společenským postavením, který je štíhlý, má široká ramena, je větší než 1,80 metru, je silný, odvážný, finančně zabezpečený, hrdý a intelektuálně schopný a přizpůsobivý.



*Muži více hledí na fyzickou atraktivitu, sex-appeal je pro něneoddělitelně spojen s krásou. Pro muže je důležitý ženin poměr pasu a boků, protože vypovídá o její plodnosti.



*Sebevědomé a přirozené chování, vnitřní klid a spokojenost přispívá k sex-appealu stejně jako pečlivě upravený zevnějšek. Obzvlášť přitažlivý je pak přirozený a uvolněný smích a především kladný přístup k životu, který dává člověk najevo svým vzpřímeným a uvolněným držením těla. Introvertní ‚šťouralové‘ příliš sex-appealu nevyzařují. Ochota a připravenost ke komunikaci je dalším klíčem k přitažlivosti. Podstatné je i nadšení a elán, energie a průbojnost.



*Kdo na první pohled působí nepřístupně a teprve poté se stává v komunikaci milým a přívětivým, vyzařuje zcela jistě velké sexuální napětí.

Požadavky na sexy muže přitom splňuje dokonale. Má symetrický obličej, trojúhelníkovou horní část těla, útlé hýždě a rovnoměrně vyvinuté svalstvo. Ovšem pozor! I tady platí, že všeho moc škodí. Jedním z ‚testosteronových rysů‘ je navíc ustupující čelo a velké kouty, což sice sexy být může, zato hladká pleš prý u žen žádné erotické sny nevyvolává.

Stejně tak nejsou sexy ani muži s ryšavými vlasy a příliš výraznými nadočnicovými oblouky. Vzbuzují prý pocit agrese a stejně jako platinové blondýny bývají zrzci ženami považovány za neinteligentní, a k tomu i nervově labilní.

U žen jde o vzhled, muž se snaží jinde



Existuje ovšem ještě jeden velký rozdíl mezi mužským a ženským sex-appealem. Zatímco ženě přitažlivost dokáže zajistit už samotný atraktivní vzhled, muži se musí snažit i jinde. Ten, který je schopný v práci a má úspěch v kariéře, se dokáže jistě postarat i o rodinu a navodí ženě pocit ochrany a bezpečí. Alespoň si to myslíme. Už chápete, proč spousta krásných žen končí v náručí sice bohatých, ale nikterak atraktivních chlapů?

Nebo proč má český prezident Václav Klaus zástupy mladých fanynek, jimž připadá naprosto neodolatelný? Jistě, není nejmladší, ale na druhou stranu... dovedete si v téhle republice představit lepší ‚partii‘?

Že ženy tolik nehledí na fyzickou krásu, může dokazovat i případ českého herce Milana Šteindlera. Do Brada Pitta má hodně daleko, ale některé ženy svým vzhledem přesto přitahoval a pořád přitahuje. Svou výjimečností, a v neposlední řadě i smyslem pro humor. S takovým mužem po boku máte prý pocit, že zvládnete všechno. „Ženy které jsem okouzloval, tvrdily, že jsem charakterní, zajímavý, galantní, milý, pravdomluvný, chlapský, nebojácný a hlavně okouzlující,“ vysvětluje svou specifickou přitažlivost.

Vlastně na tom ale nic moc překvapivého není. Při hodnocení sex-appealu druhého člověka je totiž nadmíru důležitá i osoba pozorovatele. Vědci tomu říkají ‚osobní seznam‘. Podle nich máme všichni uvnitř v sobě nastavené požadavky na ideální sexuální objekt, se kterými pak konkrétní osoby podvědomě porovnáváme – čím víc se blíží našemu osobnímu ideálu, tím víc je ten člověk pro nás sexy. Když vám zapadne do snů dokonale, říká se tomu láska na první pohled. Kromě toho si ale často vybíráme protějšky, které jsou podobné nám samotným, protože máme tendence takovému člověku věřit. Máme pocit, že ho známe a rozumíme mu. Že skutečnost je často opačná, není třeba dodávat.

Neposlední roli ale hraje i období, ve kterém sex-appeal druhého hodnotíme – už dávno je dokázáno, že ženy si v období ovulace hledají mužnější protějšky než ve dnech neplodných. Důvod? Maskulinní typy slibují větší plodnost, ,zženštilí‘ a jemní muži jsou zase výhodnější pro rodinný život a výchovu dětí. Co z toho plyne?



Že kdybychom se řídili jen přírodními zákony a vybírali si partnery pouze na základě sex- appealu, tak by ženy s některými muži děti plodily, a s jinými by je vychovávaly. Nebo by se vám to líbilo?