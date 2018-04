Sedm největších rodičovských omylů: infantilizace i přílišná očekávání

1 Děláte z dítěte mimino

Infantilizace dětí má za následek, že se potomkovi ani po ukončení studií nechce z domu, nebo spíše z mama hotelu. Kromě toho, že si takoví nedospělí jedinci neumí vyprat, vyžehlit ani usmažit vajíčka, nejsou dostatečně připraveni na svět dospělých ani mentálně. Většina rodičů má nutkání ušlapávat a umetat svým dětem cestičku, ale všechno musí mít svou míru. Pokud ochudíte dítě o zkušenost a radost z toho, když musí o něco bojovat, bude mu ta zkušenost později chybět.

"Životní cesta skýtá velké množství překážek. Člověk, kterému chybí schopnost bojovat a pociťovat při tom radost a uspokojení, bude vnímat život jako krutý a deprimující," píší manželé Frielovi v knize Sedm největších rodičovských omylů, kterou u nás vydalo nakladatelství Portál a ke stažení je jako ekniha za 224 Kč .

2 Odsouváte manželství na poslední místo

Mnoho rodičů natolik podlehne koloběhu péče o dítě, že zapomenou pečovat o svůj vztah. Frielovi je nazývají rodičovskou výchovnou jednotkou. Označují tak páry jejichž jediným smyslem je obstarat děti, ale jeden na druhého už čas nemají. Jenže rodina točící se jen kolem dítěte není zdravá pro rodiče ani pro dítě.

Největší problém bývá se zajištěním důvěryhodného hlídání zejména pro malé děti, které jsou na rodiče velmi vázány. I tak si však můžete jednou za čas zajít s partnerem na večeři nebo si alespoň namísto sledování televize udělat společný hezký večer doma. Pokud máte problém s ukládáním starších dětí do postele, doporučují američtí autoři pořídit si zámek na dveře do ložnice. Získáte tím prostor, kde se můžete věnovat rozdmýchávání vášně bez obav z rozražení dveří v tom nejlepším.

A čím tedy taková výchova dětem škodí? "Když tyto děti dospějí, je to jen tak napůl. Vstoupí-li do dlouhodobého vztahu se závazky, dělají i to někdy jen napůl. Někdy pro ně zůstane původní rodina důležitější než partner, což samozřejmě působí problémy. A když se manželství rodičů zakymácí, mnoho z těchto dospělých dětí je otřeseno, nebo se ocitne uprostřed vřavy mezi rodiči, nebo obojí," píšou psychologové podle dosavadních znalostí z oboru i praxe v rodinné i individuální terapii.

3 Tlačíte dítě do příliš mnoha činností

Chcete po dětech samé jedničky na vysvědčení a k tomu navštěvování několika kroužků a mimoškolních aktivit týdně? Podle Frielových se střední třída v posledním století rozhodla upracovat k smrti, a aby to nebylo jejich dětem líto, nalinkovala jim stejný osud. Neustálé závody s časem a uzávěrkami ovšem způsobují, že se odpojujeme od vlastních pocitů. Při sezeních prý psychologové na otázku "Jaké emoce právě prožíváte?" stále častěji dostávají odpověď "Nevím".

"Uhonění rodiče produkují jen děti, které se samy honí, aby zaplnily prázdnotu z citového zanedbávání, nebo děti, kterým nijak moc nezáleží na tom, aby uspěly, protože jsou tak osamělé, zraněné a naštvané z toho, jak byly zanedbány," vysvětlují manželé Frielovi, rodiče tří dospělých dětí.

4 Zanedbáváte svůj citový a duchovní život

Arogance, závislosti, chamtivost, cynismus, netrpělivost, narcismus a skepticismus jsou jen některými překážkami, které nám brání v rozvoji své spirituality, a tím i spirituality našich dětí. Přitom se do zájmu lékařské vědy a zejména kardiologie dostává nový pohled na duchovní život: naše psychické zdraví a zejména láska mají vliv i na naše fyzické zdraví.

Mnoho lidí se dnes dře v práci i v domácnosti, protože jsou přesvědčení, že práce šlechtí ducha a je pro ně duchovním přínosem. Zároveň jim však práce nepřináší stejné pocity uklidnění a uvolnění jako relaxace, meditace nebo modlení. Neměla by proto tyto činnosti zcela nahradit.

"Užívat si malé každodenní radosti života vyžaduje velkou hloubku ducha," píší Frielovi s připomínkou citátu, že hloubka ducha je odrazem výšin osobnosti.

5 Snažíte se stát nejlepším přítelem svého dítěte

Může to být lákavé, ale to prostě není rodičovská role. Je v pořádku, když se vám dítě svěřuje (i když s tím nejtajnějším asi kolem puberty přestane) a rozebíráte spolu jeho lásky a milostné vztahy, ale nikdy ne ty vaše. Není vůči synovi ani dceři fér vylévat si jim své srdce, na to máte kamarádky a kamarády, které s vaším manželem, či manželkou nic nepojí a nezpůsobí to u nich citový zmatek. Jazyk za zuby o vážných problémech s druhým rodičem byste měl držet i v dospělosti dítěte.

"Domníváme se, že takové řešení může být nutné pouze za určitých okolností, má-li rodič nějaký handicap, trpí-li například Alzheimerovou chorobou nebo tají-li nějaké závažné sebedestruktivní chování a řídí pod vlivem alkoholu nebo má sklony k sebevraždě. Jindy není fér děti takto využívat, protože pouto, které se tím vytváří, je velmi silné a může u dětí vést k různým citovým a vztahovým problémům v jejich pozdějším životě," varují američtí psychologové.

Stejně tak není příliš zdravé dělat z dcery princezničku, která je neustále obdivována, protože to bude v budoucnu očekávat i od svých partnerů a může to narušit kvalitu a hloubku jejích vztahů.

Frielovi varují i před přílišným kamaráděním se s vrstevníky svých dětí namísto vlastních. Později budou děti těchto osamělých rodičů (kteří postrádají odvahu na to, najít si vlastní dospělé kamarády) svádět každý víkend vnitřní boj. Jít se bavit ven s kamarády, nebo zůstat doma s matkou, která žije svůj život skrz mě?

6 Neposkytujete dítěti řád

Pro děti je lepší mít pouze pár pravidel, která jsou po nich důsledně vyžadována, než spoustu nejrůznějších zákazů a příkazů, které se mění každým dnem ve větší a větší chaos. "Pokud nejsou rodiče na své lodi kapitány, pak bude posádka ve stavu permanentní citové vzpoury," upozorňují psychologové.

Nejlepší způsob, jak někoho naučit sebeovládání, je ukázat mu to sám na sobě, třeba přehrávání svých vnitřních dialogů z problematických situací. Předveďte, jak kontrolujete vlastní impulzivitu a oddalujete uspokojení, pokud budete totéž chtít i po svých dětech.

7 Čekáte, že splní vaše sny

Podle výzkumů prováděných na dvojčatech v 90. letech na Minnesotské univerzitě je naše volba povolání ze 43 procent geneticky podmíněná, naše náboženské přesvědčení dokonce ze 49 procent. To by měla být pro rodiče pociťující úzkost při pohledu na trh práce relativně dobrá zpráva. Přesto se mnoho rodičů snaží své děti nenápadně i zcela otevřeně manipulovat do voleb, které jsou jim bližší.

"Víme, že většina rodičů nemá v úmyslu chovat se arogantně, když tlačí své děti k nějakému povolání, nicméně ve většině případů taková chyba arogantní je," varují američtí manželé a rodiče ve své knize Sedm největších rodičovských omylů.

Na druhou stranu však dodávají, že je správně nechat dítě dochodit druhé pololetí kroužku, který ho mezitím přestal bavit. Naučí se tak chápat důsledky svých rozhodnutí, lepšímu zvažování i tomu, že po zralé úvaze není ostuda změnit názor.