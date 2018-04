Největší radost nám v životě dělá milování, zjistili vědci

12:39 , aktualizováno 12:39

Na našem dobrém pocitu z toho, co děláme, se podílí především vlastní potěšení, také smysl té činnosti, ale i to, do jaké míry je užitečná dalším lidem. Vědci z Nového Zélandu sestavili žebříček každodenních činností a zjistili, že na prvním místě ve všech směrech nám dělá radost sex.