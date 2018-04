Největší prohřešky proti hygieně: kabelka na stole i sušič rukou

Nejspíš vás nikdy nenapadlo, že byste mohli nějak hřešit proti hygienickým pravidlům. Sprchujete se každý den, dvakrát denně si čistíte zuby a nezapomínáte si umýt ruce po použití toalety. Existují však pasti, o nichž by vás nikdy ani nenapadlo přemýšlet, přesto mohou ohrozit vaše zdraví.

Tady je deset nejčastějších případů.

1. Horkovzdušné sušiče rukou

Výzkum prováděný londýnskou University of Westminster prokázal, že používání elektrických sušičů výrazně zvyšuje množství bakterií na rukou uživatele, v případě sušiče rukou na bázi teplého vzduchu je to v průměru o 254 procent bakterií více. Naopak použitím papírových ručníků se snížil celkový počet bakterií na rukou v průměru o 77 procent.

"Výzkumníci také zjistili, že používáním elektrických sušičů rukou se mohou bakterie šířit až do dvou metrů. V případě použití papírových ručníků nebylo zaznamenáno žádné výrazné šíření bakterií," dodává Jiří Tuháček ze společnosti Kimberly-Clark Professional, která vyrábí hygienické pomůcky.

Můžete-li, dejte proto před elektrickým sušičem rukou přednost jednorázovým ručníkům, nebo vlastnímu papírovému kapesníku.

2. Tuhé mýdlo

Používání mýdla při mytí rukou je nezbytné, protože obsahuje látky, které změkčují vodu a pomáhají ruce důkladně zbavit špíny. Navíc pouhé oplachování rukou pod vodou nestačí k likvidaci bakterií. Pozor však na tuhá mýdla, zejména v případě jejich použití na veřejných toaletách a umývárnách. V jejich pórech a v loužičkách vody, v nichž mýdla často plavou, vzniká životadárná laguna pro bakterie.

Lepší a hygieničtější volbou jsou mýdla v dávkovačích, proto byste jim měli dát vždy přednost. Nemáte-li někde možnost použít jiné než tuhé mýdlo, pomozte si dávkou desinfekce, nebo desinfekčních kapesníčků, které můžete mít v malém balení z lékárny stále při sobě.

3. Klika u dveří

Jste v divadle, kině nebo v restauraci a potřebujete si odskočit. Pořádně si umyjete ruce, použijete tekuté mýdlo a jednorázový ručník a sáhnete umytou rukou na kliku od toalety. Víte, že na klikách a na vodovodních pákách se nachází více bakterií než na toaletním prkénku?

"Sociologické průzkumy navíc prokázaly, že většina lidí sice tvrdí, že si po použití toalety vždy umyje ruce, ale jen necelých 70 procent populace tak i skutečně činí," varuje Jiří Tuháček. Dveře proto vždy otevírejte pouze loktem, nebo použijte jednorázový papírový ručník.

Nezapomínejte ani na kliky u vás doma a při pravidelném úklidu je očistěte vodou a mýdlem. Stačí, aby vás navštívil nachlazený známý, dotkl se kliky a bakterie se mohou začít množit a šířit.

4. Kabelka na stole

Přemýšleli jste někdy o tom, kde všude si odkládáte kabelku nebo tašku s laptopem? Na sedadlo v MHD, na umyvadlo v restauraci a někdy dokonce i na zem, když nemůžete na jejím dně najít klíče nebo mobil. A pak přijdete domů a tašku pohodíte na postel nebo dokonce na jídelní stůl či kuchyňskou linku a s ní i veškeré nečistoty a bakterie.

Pořiďte si elegantní háček na kabelku, který ji podrží v případě, že nenajdete vhodný háček k pověšení, a pravidelně ji podrobte očistě. Stačí ji otřít teplou mýdlovou vodou nebo tampónkem s desinfekcí. Stejné pravidlo platí i pro dětské školní aktovky.

5. Kýchání do dlaně

Když na vás přijde kýchnutí, automaticky si dáte ruku před pusu a kýchnete do dlaně. Je to od vás ohleduplné, protože kýchnutím se bakterie mohou rozšířit až do vzdálenosti několika metrů. Jenže pokud si ihned poté podáte ruku třeba s novým kolegou, ohrožujete jej bakteriemi právě tak, jako byste kýchali do volného prostoru.

Kýchejte proto raději do rukávu v ohbí loktu. Chvilku na to možná budete muset myslet, ale brzy si vytvoříte nový automatický návyk.

6. Kosmetické pomůcky

Vaše štětce na zdravíčka, houbičky na make-up i labutěnky na pudr potřebují pravidelné čištění, jinak je ohrožují bakterie, které mohou na vaší pleti napáchat pořádnou neplechu.

Proto je třeba je pravidelně vyměňovat a alespoň jednou týdně je vyprat v teplé vodě s antibakteriálním mýdlem. Sehnat můžete také speciální roztok na čištění vašich kosmetických pomocníků.

7. Kuchyňská houbička

Představte si pohodlné lehátko rozložené na pláži u moře někde v Karibiku, teplo, hukot vln a sebe s koktejlem v ruce. Říkáte si, že by to byla pohoda? Podobně se asi cítí bakterie, když se ocitnou ve vaší kuchyňské houbičce na mytí nádobí. Teplo a vlhko jsou pro ně přímo rájem na zemi.

Pravidelně proto všechen kuchyňský textil perte. Platí to i pro ubrusy, látkové utěrky a chňapky. Houbičky a hadříky často vyměňujte a aktuální houbu na nádobí každý den na minutu prohřejte v mikrovlnné troubě. Vysoká teplota snadno zahubí všechny její nežádoucí mikroobyvatele.

8. Špatné mytí rukou

Ruce strčte pod kohoutek s teplou vodou několikrát denně, vždy před jídlem, po návratu z toalety, po manipulaci s penězi, cestě městskou hromadnou dopravou nebo po kontaktu s domácími zvířaty.

Samotná voda však k likvidaci bakterií a virů nestačí, nezapomeňte proto na mýdlo a ruce omývejte teplou vodou až po zápěstí po dobu alespoň 20 vteřin. Nezapomeňte si před mytím sundat prstýnky a hodinky, které pro bakterie představují skvělý úkryt, a důkladně vydrhněte i prostory mezi prsty. Doma mějte připravený malý kartáček a večer si důkladně vyčistěte i prostor za nehty.

9. Nemyté ovoce

Ovoce obsahuje spoustu vitaminů. Jablka, hrušky a další ovoce, které se jí se slupkou, samozřejmě vždycky před konzumací pořádně umyjte pod tekoucí vodou. Pozor, pečlivě vydrbat byste však měli i slupku pomerančů, kiwi nebo banánů.

Představte si, že si rukou oloupete mandarinku a pak si stejnou rukou vkládáte do pusy její dílky. Všechny nečistoty, chemikálie a bakterie ze slupky pak putují přímo do vašich úst. Myslete na to, až se příště vrátíte z nákupu ovoce a zeleniny.

10. Sahání na obličej

Tato rada může znít banálně, ale oči, nos a ústa, nebo lépe řečeno oční, nosní a ústní sliznice jsou pro viry a bakterie otevřené dveře do vašeho těla. Vyvarujte se proto mnutí očí, drbání nosu, okusování nehtů a přemýšlení s prstem v ústech. Obzvlášť v kombinaci s nedodržením pravidla o častém mytí rukou je dotýkání se vlastního obličeje jednou z nejsnazších cest, jak chytit například chřipku.

Poslední rada však zní: Nic se nemá přehánět. Extrémní a úzkostlivá péče o hygienu může přerůst až v onemocnění zvané mysofobie, tedy chorobný strach ze špíny a bakterií. Náš imunitní systém je dobře uzpůsoben k tomu, aby s nežádoucími mikroorganismy bojoval. Tím, že se občas kontaktu s bakteriemi nevyhnete, mu vlastně připravujete potřebný pravidelný trénink, aby nezakrněl.