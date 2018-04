Potravinové skandály posledních let. Od šílených krav ke koňskému masu

Poslední potravinový skandál s koňským masem rozhodně není nejzávažnější, jak by se z množství novinových článků i reakcí politiků mohlo zdát. Místo hovězího masa jsme jedli koninu, ale nic neohrozilo naše zdraví. Na rozdíl od jiných potravinových skandálů, které si dokonce vyžádaly životy lidí.



1. Nemoc šílených krav (1986-1996)

Největší evropský skandál 90. let začal v roce 1986, kdy úřady ve Velké Británii oznámily, že chovy hovězího dobytka napadla nová, neznámá nemoc, později označená jako bovinní spongiformní encefalopatie (BSE). Proslula spíš pod názvem "nemoc šílených krav", protože nemocná zvířata propadala nekontrolovaným agresivním záchvatům.



V roce 1996 dostala krize úplně jiný rozměr, když se se zjistilo, že se BSE po požití nakaženého masa přenáší na člověka v podobě smrtelné Creutzfeldt-Jakobovy nemoci. Do dnešního dne si vyžádala přes 200 obětí a odhady počtu těch budoucích (nemoc má velmi dlouhou inkubační dobu) jdou až do statisíců.

Zavinily to masokostní moučky z uhynulých zvířat, které se přidávaly do krmných směsí. Nákaza se z britských ostrovů roznesla dále do Evropy, a to včetně České republiky. Zkrmování masokostních mouček bylo po aféře zakázáno a zároveň bylo zavedeno povinné vyšetřování skotu.



2. Kuřata s dioxiny (1999)

Tři roky po krizi BSE zasáhl Evropu další skandál související se zvířecími krmivy. V Belgii byly objeveny v drůbežím mase a ve vejcích vysoké koncentrace rakovinotvorných dioxinů. Dostaly se tam z vyjetých motorových olejů přidávaných při výrobě krmných směsí. Na určitý čas se snížila konzumace kuřecího masa a vajec.



3. Mléko s melaminem (2008)

V Číně onemocnělo na 50 000 kojenců po konzumaci sušeného mléka. Výrobci - dvě velké firmy - do něho přidávali melamin, chemickou látku používanou v průmyslu při výrobě pryskyřic, která měla uměle zvýšit obsah bílkovin. U mnohých dětí vyvolalo otrávené mléko těžké onemocnění ledvin, šest z nich zemřelo.

Hlavní viníci tohoto podvodu, který velmi otřásl Čínou, kde panuje silný kult dítěte, byli odsouzeni k smrti. Dodnes mnozí rodiče ze strachu nakupují mléko v cizině.



4. Rakouské sýry s listeriemi (2010)

Pět lidí v Rakousku a dva v Německu zemřeli po požití sýrů a tvarůžků z jedné štýrské mlékárny. Výrobky byly k dostání také v Česku a na Slovensku, zde se však problémy neprojevily a rizikové výrobky byly staženy z trhu.

Padlo i podezření, že mlékárna o přítomnosti bakterie nebezpečné pro těhotné ženy, staré lidi nebo osoby s slabeným organismem v sýrech věděla, a přesto je dala na trh.



5. Dioxinová aféra (2010)

Další velká dioxinová aféra propukla na konci roku 2010 v Německu, kdy kontrolní úřady našly dioxiny ve vejcích, drůbežím a vepřovém mase. Opět z živočišných krmiv. Byla do nich přidávána technická směs mastných kyselin, jež vzniká při výrobě bionafty.

Krmné směsi byly podávány drůbeži, prasatům, a jak se ukázalo později, i skotu. Musely být uzavřeny tisíce zemědělských podniků, všechny, které byly na seznamu zákazníků producenta kontaminovaného krmiva.



6. Klíčky s bakterií E. coli (2011)

Dlouho byly za zdroj rozsáhlé střevní epidemie, která si v Evropě vyžádala životy zhruba 50 lidí, považovány španělské okurky, ale nakonec bylo prokázáno, že příčinou jsou semena pískavice dovážená z Egypta. Byla kontaminována bakterií Escherichia coli.

Lidé se nakazili z klíčků, jež byly pěstovány z těchto semen a nabízeny jako zdravá biostrava, která se konzumuje bez vaření. Právě proto se infekce rozšířila po celé Evropě.



7. Lihoviny s metanolem (2012)

Metanolová aféra, která vypukla v Česku v září 2012, má do dnešního dne na svědomí pět desítek mrtvých. Dalších zhruba 80 lidí otravu přežilo, ale s trvale poškozeným zdravím, především zrakem. Otravy metanolem nejsou ještě u konce, poslední oběť zemřela před dvěma týdny a stále je v oběhu přes dva tisíce litrů metanolové směsi, která by mohla zabít až 40 tisíc lidí.

V současné době probíhá soudní řízení proti zhruba 30 lidem obviněným z toho, že se podíleli na výrobě nebo distribuci otráveného alkoholu.



8. Kontaminované hamburgry (2012)

V roce 2012 zabíjela bakterie E. coli znovu. Ve Francii si vyžádala čtyřicet obětí a desítky hospitalizovaných. Tentokrát se objevila v hamburgrech z mletého masa.

9. Fenylbutazon v koňském mase (2013)

Vyšetřování aféry s koňským masem vydávaným za hovězí přineslo ještě jedno skandální zjištění. Do Francie bylo z jatek ve Velké Británii vyvezeno koňské maso kontaminované veterinárním léčivým přípravkem fenylbutazon, používaným k tlumení bolesti koní, který se nesmí dostat do jídla.

Nikomu se nic nestalo, ale poškodit lidské zdraví může, proto se v humánní medicině nepoužívá. Zbytky tohoto analgetika odhalila i česká veterinární správa v koňském mase původem z Polska.



10. Skopové s vodou z rybníka (2014)

V lednu zadrželi v Číně podvodníky, kteří do masa stříkali vodu, aby zvýšili jeho váhu a tím i utrženou cenu. Injekčními stříkačkami vpravovali do masa bakteriemi zamořenou vodu z rybníka a pak ho prodávali na tržištích, ve stáncích a restauracích.